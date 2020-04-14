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這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

人是群居的動物，很多場合都需要搏感情。人緣好的人，容易與其他人相處融洽，也就更有機會遇上貴人相助，化解難題。這次科技紫微網要從生肖的特質來分析，哪些生肖的人緣好，三不五時就有貴人出現？

　

生肖馬

生肖馬很會享受生活。他們不喜歡勾心鬥角的圈子，儘可能讓自己的生活態度保持簡單。雖然說這樣的習慣讓他們無法擴散生活圈，但反過來說，他們身邊的朋友多是相處融洽的摯友。長時間相處下，他們的人格魅力早就深植人心，有困難的時候，摯友便會鼎力相助。

　

生肖牛

別看生肖牛總是一副無所謂的樣子，其實他們的內心十分細膩，很會照顧別人的感受，也很講義氣，所以許多人喜歡和屬牛的人做朋友。而他們的個性說到做到，也很受老闆重視和朋友信任，不但人緣好，事業運也不差喔！

　

生肖猴

生肖猴的眼睛善於尋找美好，那雙眼睛總能帶著他們發現生活中的美麗和樂趣，讓生活充滿希望，因此生肖猴是大家公認的「開心果」。他們的口才又很好，遇到危機或困難時，能透過言辭來解決，這種特質使他們能在人群中展現號召力、領導力。這樣的人，當然處處逢源了！

　

生肖豬

生肖豬有著知足常樂的個性，不喜算計，又樂於分享。相較於有些老是抱怨、吐苦水的人來說，生肖豬那與生俱來的正能量，讓人與他們相處時感到十分愉快。這樣的生肖豬自然能廣結善緣，遇到很多值得信賴的朋友，因此需要協助時多半有貴人挺身而出，幫他們一同解決難題。

　

「人緣好」並不意味著一定要去取悅和逢迎他人。其實，人緣的關鍵是勇於展現個人魅力，就如孔子所說的：「德不孤，必有鄰」，你的特質自然有人願意親近，而貴人說不定就在其中喔！

　

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