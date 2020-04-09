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配合防疫！12星座在家上班會是什麼樣 天秤能躺就躺、金牛不能缺美食

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖／stocksnap
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【文‧科技紫微網】

　

曾經，我們多麼羨慕那些可以在家工作的自由人。如今為了配合防疫，許多公司開始採取在家上班的模式。不必通勤、不必接觸同事的上班狀態，會是什麼樣子呢？科技紫微網就帶你一起來看看，12星座在家上班的時候是什麼樣子？

　

牡羊座：怎麼舒服怎麼來

在家辦公真自在！能在家上班，對於坐不住的牡羊座來說，是夢寐以求的大好事。閉門不出，隔絕病毒，一樣能玩出各種花樣。或站、或臥、或躺，還可以扭扭屁股、扭扭腰，一邊工作一邊扭動，玩出各種新姿勢，興致高昂還可以高歌一曲。沒有主管盯著，怎麼舒服怎麼來！

　

金牛座：美食不可或缺

遇到這種在家上班的難得美好時光，不滿足口腹之癮就太浪費了。對金牛座來說，唯有美食可以解憂。無論是邊吃邊工作，還是開足馬力趕工，早早收工好把剩下的時間留給做吃食、嘗美食，都會讓你激情滿滿。要是吃不夠還可以立刻點外送，完全可以兼顧工作和吃喝享受。

　

雙子座：穿著睡衣工作

終於迎來了在家工作的機會，不用早起，不用梳妝打扮，也不用出門擠公車，在家穿著睡衣就可以馬上開工了。只是，少了主管盯著，雙子座專注的「電力」有限，時不時就摸摸家裡的寵物，或是翻冰箱看看有什麼好吃的。工作狀態是很舒服，但工作進度可就會追趕得氣喘吁吁囉！

　

巨蟹座：工作家事來回切換

巨蟹座喜歡專注在愛家、顧家上，但工作也不能不做。在家工作的好處就是可以結合工作與生活，但缺點就是會為家事分心。一邊工作，一邊熬湯；或是一邊發信，一邊哄孩子；整理業績報表時，不忘把衣服放下去洗；切菜切到一半，唉呀，要開視訊會議了！就這樣工作、家事來回切換，雖然辛苦，不過一下班馬上能回歸主婦、主夫身份，倒也別有一種愉快。

　

獅子座：自由自在沒人管

威武的獅子一旦宅在家上班，沒人能為自己的精彩打扮、長紅業績喝采奉承，是真的有點失落感。不過野生的獅子還是能很快找到自己的樂趣，比方說工作檔案打開就丟在一旁，立刻登入影音網站追劇、玩遊戲、聊天打屁…真是忙得不亦樂乎，悠哉個一天才發現工作進度少之又少，只好用晚上時間補點進度，以免被主管盯囉！

　

處女座：抗菌第一，毒不入門

對於愛乾淨到了有潔癖的處女座來說，病毒橫行、疫情威脅之際，工作開始前一定要把家裡上上下下、裡裡外外清理乾淨，尤其是那位外來客──從公司帶回來的電腦，一定要用盡力氣把它徹底消毒，才能安心在電腦前坐下來處理事務。只要環境衛生顧好了，處女座就會專心投入在公事上，努力處理手頭上的任務，甚至因為求好心切而自願晚點下班呢。

　

天秤座：躺著工作好悠哉

在別人前十分注重形象的天秤座，在家工作就不必再顧形象了。他們會能躺就不坐，能坐就不站。不但衣冠不整、不修邊幅，還能躺著邊吃邊工作。一般上班族在家工作時，最苦惱的就是家人打擾，一下問電器怎麼用，一下又說水果切好了快來吃，不過這對天秤來說卻不是問題，愛交際的他們，即使一邊陪長輩看電視一邊工作，效率照樣不輸人。

　

天蠍座：大秀性感好身材

天蠍座大多注重維持身材，平常在辦公室裡他們就是一幅亮麗的風景，在家上班時，更是他們大大解放身材的好機會。不論是穿著緊身衣飛快地敲打著鍵盤，或是一邊練著高難度健身運動，一邊跟同事談工作，都是他很自在的方式。只是，要開視訊之前一定要記得加件衣服，以免讓螢幕另一端的觀眾猛流鼻血唷。

　

射手座：吃喝玩樂最優先

對於射手座來說，吃喝玩樂是人生的大事。在家上班前，他們必定要先吃飽喝足，甚至玩到夠本，才有心情工作。也因此射手座在家上班的氣氛是很嗨的，放著自己愛的音樂，痛飲愛喝的飲料，嗨到高點好不愉快。不過這愉悅的氣氛未必會加強他們的工作狀態，甚至有可能反而把正事忘得一乾二淨。可千萬要記得跟上工作進度啊。

　

摩羯座：完美複製工作模式

嚴謹的摩羯座，即使在家工作，還是會遵守上班時該有的原則。他們可能會特地換上外出服，或戴上口罩，把自己調整成身處公司的心態。在工作時，他會維持一貫的戰戰兢兢，要是家裡電話響起，摩羯也可能會說「XX公司您好」。雖然有點走火入魔，不過摩羯座認為，要維持工作效率，就不能只做表面。

　

水瓶座：就是要做自己

對水瓶座來說，在家工作還不錯，可以避開職場上的麻煩事。另外，他們也承襲了風象星座的特質，不愛把上班時間的界線劃分得太明顯。突然有靈感時，就算三更半夜也會馬上進入工作狀態；如果上班時效率不好，乾脆就先休息，或者直接移步到咖啡廳、圖書館工作，省得在家分心，浪費時間。

　

雙魚座：內心複雜，求安全感

感性、戀家的雙魚座，待在家裡雖然輕鬆自在，但也擔心自己無法達到在公司時的水準。兩種情緒夾雜之下，他們的心情就會複雜起來。而且雙魚座害怕寂寞，少了在公司時大家一起訂下午茶、聊八卦的氣氛，會讓雙魚座覺得特別悶。在家上班的時候，他們會特別期待同事們傳訊息來聊天。

　

很多人認為在家上班時公私不分，工作效率必定不高。不過為了防範疫情擴散，減少接觸，越來越多的公司開始讓員工在家上班了。如果你的公司還沒有實施在家上班，不妨先提前思考一下，到時候你該如何安排工作與生活唷！

　

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