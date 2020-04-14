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除了口罩！12星座在防疫期間會送什麼「防疫禮」傳情？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

防疫期間什麼最珍貴？沒錯，是口罩！你會送什麼樣的口罩禮給重要的人呢？科技紫微網將從四大星座類型來分析，在面對疫情時，12星座如何送禮傳情？

　

土象星座

（金牛座、摩羯座、處女座）

口罩、乾洗手組合

謹慎小心、務實的土象星座者，做事情總是實在可靠。他們防疫傳情的方式，最有可能是準備一大堆口罩，加上各類乾洗手組合，整整齊齊、滿滿當當的裝在一個大箱子裡。事實上，他們恨不能夠把一整年份的口罩和消毒產品都準備齊全，把健康與安全送給最重要的人。

　

火象星座

（牡羊座、獅子座、射手座）

口罩花束、漂亮的口罩套

火象星座的人愛面子，喜歡強調存在感、優越感，送禮一定要送得體面、高級。在防疫傳情時，對於自己心目中最重要的人，他們會選擇口罩花束、以及裡面可以塞口罩的漂亮口罩套之類。這些禮物本身不僅必須實用、美觀，外面的包裝也要光鮮、大氣、有品位，讓人一看就驚豔。這樣的禮物既能讓收禮者歡喜，送禮者自己也倍有面子。

　

水象星座

（巨蟹座、雙魚座、天蠍座）

口罩、殺菌機、養生補品

水象星座者不但體貼、善解人意，而且非常注重養生，也很關心他人的身體健康。他們送禮會送口罩加上殺菌機、養生補品等。這些禮品不但實用，也最能表達他們對收禮者的關懷與重視。無論是外出防護、抵禦病毒，還是身體滋補、提升免疫力，他們都想得面面俱到。

　

風象星座

（雙子座、天秤座、水瓶座）

口罩、居家健身DVD、遊戲機

喜歡玩鬧、熱衷聊天打屁的風象星座者，自己就是最怕無聊的人，所以疫情期間對別人宅在家的無聊與無趣，很能感同身受。送禮不僅要送健康，也要送樂趣，口罩、居家健身DVD、遊戲機都是防疫的必備道具，絕對能夠讓收禮者感到暖心和驚喜。一面宅在家隔絕病菌，一面玩樂、健身，平衡身心，有效戰疫。

　

以往送禮示愛的道具多半是巧克力或鮮花，如今口罩卻一躍變成了珍貴之物。想透過口罩傳情的你，不妨參考看看喔！

　

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口罩 星座 健身

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