殺破狼周運勢／雙子有勇氣衝脫單 巨蟹小心背黑鍋

白羊座：

整體運勢

工作運方面，木星與冥王星合相在志業宮位，經營新的副業開始上軌道，會想轉成正職。某些白羊座會在這段時間轉業，或升遷為主管，進入新的組織或單位接受挑戰。

考試運方面，金星持續停留在考試宮位，參加各種證照的講習與考試，很順利就能通過認證，獲得重要的資格。還是學生的白羊座，這段時間學業成績都表現優異，甚至會代表學校參加各種競賽，獲得大獎。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，即便是單身的白羊座，目前情感面會覺得很平靜，會把心情寄託在虛幻的人、事、物上，生活不寂寞。有穩定關係的白羊座，對方在精神層面給予正能量，會比轟轟烈烈更值得珍惜。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到火星、土星的影響，存款會因為許多因素不斷流失，使你感到有些焦慮。某些白羊座則會對於原本容易取得的物資以及生活必需品短缺感到恐慌。

人際關係方面，土星與火星齊聚人際關係宮位，受到天王星影響，過去老是有許多人際關係送往迎來，生活很熱鬧，突然淨空下來，會覺得自己沒有存在價值，比較容易產生負面情緒。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星相位良好，儲存了很多目前市面上稀缺的物資，覺得自己比其他人幸福與富裕。某些金牛座會找些短期兼差增加收入，同時還能在其中獲得更多額外的福利。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與遠行宮位的冥王星、木星有良好連結，遠行在外地生活、工作、留學的金牛座會遇到貴人幫忙，或是因為在患難中交到許多不同國籍的新朋友，相互交換情報與物資。

本週須注意的部分：

工作運方面，土星與火星齊聚志業宮位，受到命宮的天王星影響，對於未來事業或工作領域的發展感到茫然，很想轉換跑道，卻處處受限。某些金牛座會嘗試在事業上轉型，但目前會感覺遇到瓶頸。

感情運方面，在秘密宮位的太陽受到木星與冥王星影響，不能公開的秘密戀情被人挖出來，生活受到困擾。某些金牛座的另一半，會肉搜你過去的情感關係，質問一些敏感的話題，雙方因此鬧得不太愉快。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續停留在雙子座，好不容易有了互有好感的對象，會在朋友與戀人之間游移不定，此時只要有勇氣，就有機會脫單。某些雙子座同時會有好幾個追求者示好，桃花運旺盛。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，在工作的空窗時期，反而可以靜下心開創過去一直想嘗試的工作，把資源分享給週遭的人，獲得的回饋是你意想不到的。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星、冥王星受到在人際關係宮位的太陽影響，與親朋好友有些財務糾紛，甚至必須要藉由司法途徑才能獲得解決。此時不要與人合夥投資，容易賠了夫人又折兵。

健康運方面，在疾厄宮位的木星、冥王星受到在人際關係宮位的太陽影響，盡量減少交際應酬，當心因為各種聚會被傳染疾病。人多的地方少去，容易捲入危及生命安全的事件。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，會遇到一個在心靈層面上十分理解你的對象，使你產生好感，卻只敢暗戀對方。已經有伴侶的巨蟹座，會和另一半會合作一個小事業，或是一起工作，但雙方有些習慣需要磨合。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，在沒人可以打擾你的情況下，自己有許多時間思考，會更能理出一些頭緒。有些巨蟹座會在這段時間釐清自己喜歡的科目，可往更專精的方向學習。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的木星、冥王星影響，與職場的一些同事意見不合，造成合作破局，或是一些事務進度卡關。某些巨蟹座要當心背同事的黑鍋，造成你被許多人指責。

健康運方面，火星與土星齊聚疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，甚至危及到生命安全。慢性疾病容易發作，有些小毛病不舒服，做任何事都不方便。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，偏財運不錯，對發票或買彩券會中獎。某些獅子座則是因為一些特殊原因，獲得特殊的補償，或是意外得到市面上稀缺的物資。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會加入一些社團，相互交流，可因此交換到重要的物資。某些獅子座則會在一些團體中結識頗有好感的新朋友，有發展戀情的空間。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星與冥王星受到太陽影響，引以為傲的專業能力被外行人質疑，或是感覺被踐踏，容易對工作領域感到心寒。某些獅子座在如此嚴峻的時期，還被迫到海外出差，很怕被困在外地。

感情運方面，火星、土星齊聚感情宮位，受到天王星影響，與目前的交往對象感覺前景堪憂，對方似乎不打算給你一個承諾，使你對於兩人能否長久再一起有些悲觀。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，在職場中成為受人尊崇的佼佼者，在工作領域的能力受到肯定。某些處女座這段時間不需要進公司打卡上班，新型態的辦公方式工作效率反而提升許多。

感情運方面，在感情宮位的海王星相位良好，與喜歡的人在心靈層面上有頻繁的交流，在情感面上會覺得自己找到了理想的伴侶，不過在戀愛宮位的木星、冥王星受到慾望宮位的太陽影響，兩人在親密關係上的互動會稍嫌不足。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到子女宮位的木星、冥王星影響，小孩或寵物的身體狀況令你擔憂，會花很多錢在孩子們的醫療費用上。某些處女座有懷孕的跡象，產前檢查與準備開銷不少，同時要多儲蓄一些存款迎接小生命。

健康運方面，太陽與水星本週齊聚在疾厄宮位，這段時間要當心被傳染感冒，呼吸系統要注意。土星與火星齊聚健康宮位，當心血光之災，容易發燒或是器官發炎，意外傷害發生機率較高。慢性疾病有惡化的傾向。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與木星、冥王星有良好連結，職場目前會是一片寧靜的狀態，使你感覺生活很舒適。某些天秤座會改為在家辦公、接案，不需要打卡的生活感到很愜意。

學業運方面，在學業宮位的金星相位良好，以遠距教學的方式上課，不需要到學校點名，會覺得這樣的上課方式比較輕鬆。某些天秤座會利用網路選修海外的新興的科目，取得先機，很快就會成為社會上所需的技術。

本週須注意的部分：

感情運方面，土星與火星齊聚在戀愛宮位，受到天王星影響，總是無法拒絕某個人的需索，對於不斷付出感到厭倦。某些天秤座會被爛桃花糾纏，雖然知道對方很渣，卻難以拒絕他的邀約。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星、火星的影響，收益受到環境影響，對於金錢一點一滴地流失感到焦慮。某些天秤座會因為戀愛、子女、寵物、偶像、手遊課金這類的事情敗家，甚至會因此負債。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星相位良好，偏財運佳，買彩券或是對發票中獎機率高。某些天蠍座因為職務之便，會獲得市面上稀缺的物資，生活不虞匱乏，感覺富足。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，陷入一場彷彿童話故事般的愛戀中，每天都與喜歡的人黏膩在一起。但要也容易因為談戀愛，價值觀變得不切實際。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的太陽受到木星、冥王星的影響，工作型態改變，可能必須在家工作，會覺得生活很沒重心。同時家中的氛圍很吵雜，使你無法專心在工作上。

家宅運方面，火星與土星齊聚家宅宮位，要特別當心家中電器、爐火的使用，門戶安全要注意，此時容易被宵小闖入。與家人的關係不太理想，會有家人的狀況令你擔憂，同時要家庭負擔會開始感到沈重。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續落在感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，雙方會有進入婚姻關係的共識。不過會有某些單身的射手座，目前沈迷於某個偶像明星，容易忽略掉週遭的好男好女，錯失脫單的良機。

家宅運方面，在家庭宮位的海王星相位良好，家人對你特別體貼，甚至在經濟上給予你很多的支援，感覺在家中特別幸福。某些射手座只要宅在家中透過網路就能賺錢，這段時間會是生活輕鬆富裕的時期。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到面試宮位的土星、火星影響，找新工作較為不順利，很容易被面試的公司刁難，暫時不要轉換跑道為佳。工作穩定的射手座，某些合約一直談不下來，會因為一些因素卡關。

交通運方面，土星、火星齊聚交通宮位，要特別注意交通安全，與人容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。搭乘大眾運輸工具，當心重心不穩撞傷，或是與一些乘客發生不太愉快的事件。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，正處在較為輕鬆、悠閒的時期，某些摩羯座會因應環境所趨，在家辦公或處理各種事務，此時會覺得這樣的工作型態蠻不錯的。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，會多出許多空閒的時間可以進修，學習新的技術。還是學生的摩羯座，會尋求到更適合自己的學習領域，考試運良好，各種學習測驗成績優良。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星、火星的影響，對於喜歡的人情緒捉摸不定，不知如何對待對方。某些摩羯座目前陷入開放性的關係中，處在一個妾身不明的位置，戀情不穩定。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到冥王星與木星影響，家中一些年久失修的毛病會在這段時間狀況頻頻，必須大規模整頓。某些摩羯座的家人十分頑固，許多問題溝通不良。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，新的戀情正在展開，生活會因為某個人的存在感到喜悅。情感穩定的水瓶座有懷孕的跡象，或是會在這段時間收養新的寵物。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，有空整理一下過去失心瘋買的雜物，會意外發現自己囤積了許多目前市面上稀缺的物資。有些不需要的物品可上網拍賣掉，可換取為數不少的生活費用。

本週須注意的部分：

工作運方面，在面試宮位的太陽受到木星與冥王星影響，正在轉換跑道或尋求新工作的水瓶座，過去的學經歷會使你求職過程感到挫折，或許專業表現不差，但獲得的待遇卻讓你失望。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到木星與冥王星影響，交通工具有些小毛病需要維修，這段時間必須改變代步的方式。此時需特別注意交通安全，被開罰單的機率比較高，同時當心與人發生行車糾紛。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星相位良好，有搬家、購屋需求的雙魚座，這一陣子會尋求到理想的物件，並能順利搬家。不需要搬家的雙魚座，在整理居家環境時，會發現市面上稀缺的物資，或是挖到一筆遺忘已久的私房錢。

感情運方面，在命宮的海王星相位良好，和喜歡的人保持著若有似無的關係，對方才似乎比較在乎你。某些雙魚座目前並不想談戀愛，卻容易吸引到一些人對你表示好感，

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星受到太陽影響，有些朋友愛佔小便宜，希望無償獲得你提供的服務，利用各種管道聯繫，對於手機裡不斷跳出的訊息感到心煩。

工作運方面，在面試宮位的天王星受到土星與火星的影響，原本很有把握進入的單位，會因為突發因素裁撤，使你又得重新面試其他工作。事業已經穩定的雙魚座，在職場上與人溝通不良，洽談事情總是欠缺臨門一腳。

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