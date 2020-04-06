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唐綺陽星座運勢週報：天蠍別一意孤行 白羊當心破財

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報4/6-4/12】

重要星象：水、海雙魚出相位，第一波木、冥合出相位，水星進白羊座

水星、海王星在雙魚座出相位，歷經資訊紊亂、爆炸時期，眾人渴望追求隱藏的真相，越漸看懂隱性的表達，更深層的理解宗教及人心的恐懼。第一波木冥合相出相位，緊張、戲劇化的過程已告一段落，木冥合相第二波在六月，第三波在九至十月，嚴峻的考驗仍會再出現，對於過去感到不足的地方，應趁早採取行動或更加固化，適時轉型來面對考驗。水星將進白羊，感受到說實話、大白話的重要性，年輕人的想法、表現浮出檯面，起到關鍵性的作用。

工作注意：雙子、獅子、天蠍、射手

雙子：事情別只看表面，要讀懂暗中的表達

獅子：有機會得到員工助力，工作一飛衝天

天蠍：別一意孤行，免得白做工

射手：適合和熟人、有默契者互動

桃花注意：處女、天秤、水瓶、雙魚

處女：表達愛意時，要懂得浪漫

天秤：適時的收斂善意，以免電到麻煩桃花

水瓶：好好做自己，保持個人本色

雙魚：有失戀之感，或考慮放生桃花

財運注意：白羊、金牛

白羊：當心情緒性的揮霍會造成破財

金牛：好好理財會獲得回報

健康注意：巨蟹、魔羯

巨蟹：注意交通問題，有問題就趕緊處理

魔羯：多注意身體，別讓小問題變成老毛病

星座運勢 爆炸 放生 財運 每週星座運勢

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