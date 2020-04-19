每日星座運勢／雙子事業有機會發揮 愛情運強滾滾
2020-04-19
牡羊座
有時候幸福就在行動之後到來。
整體運：★★★☆☆
今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。
愛情運：★★★☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
事業運：★★★☆☆
想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。
財運：★★☆☆☆
提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00苔蘚綠
開運方位：正北方向
金牛座
人與人的關係可得到改善。
整體運：★★★★☆
處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。
愛情運：★★★★☆
夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。
事業運：★★★☆☆
容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！
財運：★★★★★
財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00桐花白
開運方位：東南方向
雙子座
運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★★
會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。
愛情運：★★★★★
愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！
事業運：★★★★☆
運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！
財運：★★★★☆
財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00橄欖綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
事情基本上還是能如意。
整體運：★★★★☆
田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心機，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。
事業運：★★★☆☆
面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。
財運：★★★★☆
主動與客戶聯繫，財運不請自來。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉
開運方位：正北方向
獅子座
愛情有新情況出現哦！
整體運：★★★☆☆
桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！
愛情運：★★★★☆
夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。
事業運：★★★☆☆
可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。
財運：★★☆☆☆
莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
處女座
歡歡喜喜的才會有好運降臨。
整體運：★★★☆☆
給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得異樣的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起樂活樂活；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。
愛情運：★★★☆☆
對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！
事業運：★★★★☆
思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。
財運：★★★☆☆
用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00珍珠白
開運方位：正東方向
天秤座
運勢平順，有些小事情需要處理。
整體運：★★★☆☆
今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。
事業運：★★☆☆☆
容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！
財運：★★★★☆
當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00琥珀橙
開運方位：東南方向
天蠍座
勞有所獲，出門易交好運。
整體運：★★★☆☆
情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。
愛情運：★★★☆☆
你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！
事業運：★★★☆☆
雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。
財運：★★☆☆☆
徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00乳酪白
開運方位：東南方向
射手座
休閒娛樂，放鬆身心。
整體運：★★★★☆
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
愛情運：★★★★☆
在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！
事業運：★★★★☆
運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。
財運：★★★☆☆
對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00臘梅白
開運方位：正北方向
摩羯座
多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
整體運：★★★☆☆
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半度過甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。
財運：★★★☆☆
對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅
開運方位：正北方向
水瓶座
因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。
愛情運：★★★☆☆
因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！
事業運：★★★☆☆
精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。
財運：★★☆☆☆
會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00碧空藍
開運方位：東南方向
雙魚座
有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。
整體運：★★★☆☆
不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你積累不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電氣檢查一遍。
愛情運：★★★☆☆
忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。
事業運：★★★☆☆
多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。
財運：★★☆☆☆
生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00古銅青
開運方位：西北方向
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