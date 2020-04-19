每日星座運勢／雙子事業有機會發揮 愛情運強滾滾

2020-04-19

牡羊座

有時候幸福就在行動之後到來。

整體運：★★★☆☆

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

財運：★★☆☆☆

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

金牛座

人與人的關係可得到改善。

整體運：★★★★☆

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

事業運：★★★☆☆

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00橄欖綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心機，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

事業運：★★★☆☆

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

獅子座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

愛情運：★★★★☆

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

財運：★★☆☆☆

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

處女座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得異樣的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起樂活樂活；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

事業運：★★★★☆

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

財運：★★★☆☆

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00珍珠白

開運方位：正東方向

天秤座

運勢平順，有些小事情需要處理。

整體運：★★★☆☆

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

事業運：★★☆☆☆

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

財運：★★★★☆

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00琥珀橙

開運方位：東南方向

天蠍座

勞有所獲，出門易交好運。

整體運：★★★☆☆

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

愛情運：★★★☆☆

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

事業運：★★★☆☆

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

財運：★★☆☆☆

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：東南方向

射手座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

事業運：★★★★☆

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

財運：★★★☆☆

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00臘梅白

開運方位：正北方向

摩羯座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半度過甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

財運：★★★☆☆

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：正北方向

水瓶座

因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。

愛情運：★★★☆☆

因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！

事業運：★★★☆☆

精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。

財運：★★☆☆☆

會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：東南方向

雙魚座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你積累不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電氣檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

事業運：★★★☆☆

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

財運：★★☆☆☆

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00古銅青

開運方位：西北方向





