每日星座運勢／天秤冤家宜解不宜結 適合徹夜長談
2020-04-17
牡羊座
有好面子的傾向，錢財易有損失。
整體運：★★★☆☆
桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。
愛情運：★★★★☆
交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解和體諒你。
事業運：★★★☆☆
跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你產生反感。
財運：★★☆☆☆
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00芒果黃
開運方位：東北方向
金牛座
身邊的同事是你的貴人。
整體運：★★★☆☆
工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資訊息，不可錯過。
愛情運：★★★★☆
愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。
事業運：★★☆☆☆
壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。
財運：★★★☆☆
財務最好交給貼心人保管！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00羽絨白
開運方位：正東方向
雙子座
積極主動能提高辦事的效率。
整體運：★★★☆☆
工作上能掌控主動權，使事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你情緒變化，致使你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄妹姐弟今天易因錢財而產生矛盾。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。
事業運：★★★★☆
開朗的心情讓你在工作的時候精力倍增，做什麼事都順風順水，不過切記賣力工作時也要注意勞逸結合。
財運：★★☆☆☆
今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00蘋果綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
一波未平一波又起。
整體運：★★☆☆☆
相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下分散，方可避免破財之勢給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。
愛情運：★★★☆☆
愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，判斷能力有降低的嫌疑，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。
財運：★★☆☆☆
交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅
開運方位：正北方向
獅子座
說到不如做到。
整體運：★★★★☆
說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此與戀人發生口角，裂紋還是及時修復為好，時間太長會使感情受到損傷；生意之人，人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助；工作有條不紊的進行，提出的方案或建議，也容易被領導所採納。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。
事業運：★★★★★
事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在喜悅愉快的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！
財運：★★★☆☆
普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-13:00脆梅青
開運方位：正南方向
處女座
不要冷落了另一半，感情要多加呵護。
整體運：★☆☆☆☆
已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不和而分手。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫
開運方位：正北方向
天秤座
冤家宜解不宜結。
整體運：★★★★★
陪伴侶去看望父母，他會感動於你這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人今天可與他們坦誠布公地談談，帶上你的誠意和耐力沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的，因其靈活應變能力和充足準備易拿下訂單。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。
事業運：★★★★★
事業運很不錯，在工作上有表現的機會。而且最好從最有興趣的事務著手。
財運：★★★★☆
財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀
開運方位：東南方向
天蠍座
心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。
整體運：★★★★☆
他打來一個只是說「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！
事業運：★★★★☆
事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。
財運：★★★☆☆
今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫
開運方位：東南方向
射手座
以平常心看待事物，減少負面思考。
整體運：★★☆☆☆
已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，容易落下功課，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。
愛情運：★☆☆☆☆
這麼低落的運勢，不如選擇一個人靜靜的獨處比較好。
事業運：★★★☆☆
心境輕鬆，做事感覺特有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好印象哦！
財運：★★☆☆☆
出門在外多留意身邊的人，保管好財物。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00蕃茄紅
開運方位：東南方向
摩羯座
愛情溫馨又甜蜜的日子。
整體運：★★★☆☆
異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地工作吧！
愛情運：★★★★☆
異情緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。
事業運：★★★☆☆
活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到局限，工作進展較緩慢。
財運：★★☆☆☆
今日花錢特別大派，小財不去、大財不來！
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕
開運方位：正西方向
水瓶座
時來運轉。
整體運：★★★★☆
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助動力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，一個刪除鍵的確認都會讓你的努力付諸東流。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。
財運：★★★☆☆
你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上很容易出現失誤。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00芒果黃
開運方位：正西方向
雙魚座
注意調節精神狀態。
整體運：★★☆☆☆
精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。
愛情運：★★★☆☆
已婚者尊重彼此的觀念很重要，一口就否決對方，或是擺出漠視的態度，很容易爭吵不休。
事業運：★★☆☆☆
玩心較重，連上班時間都想著溜出去進行非工作應酬，常把正事忘在腦後，頻頻出錯。
財運：★★☆☆☆
金錢進出頻繁，面對大筆投資，難以做出抉擇時，可別用賭賭看的心態來做決定唷！
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙
開運方位：西北方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言