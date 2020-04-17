每日星座運勢／天秤冤家宜解不宜結 適合徹夜長談

2020-04-17

牡羊座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解和體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你產生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00芒果黃

開運方位：東北方向

金牛座

身邊的同事是你的貴人。

整體運：★★★☆☆

工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資訊息，不可錯過。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。

事業運：★★☆☆☆

壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。

財運：★★★☆☆

財務最好交給貼心人保管！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主動權，使事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你情緒變化，致使你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄妹姐弟今天易因錢財而產生矛盾。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

開朗的心情讓你在工作的時候精力倍增，做什麼事都順風順水，不過切記賣力工作時也要注意勞逸結合。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00蘋果綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下分散，方可避免破財之勢給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，判斷能力有降低的嫌疑，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

財運：★★☆☆☆

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

獅子座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此與戀人發生口角，裂紋還是及時修復為好，時間太長會使感情受到損傷；生意之人，人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助；工作有條不紊的進行，提出的方案或建議，也容易被領導所採納。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在喜悅愉快的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：正南方向

處女座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不和而分手。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：正北方向

天秤座

冤家宜解不宜結。

整體運：★★★★★

陪伴侶去看望父母，他會感動於你這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人今天可與他們坦誠布公地談談，帶上你的誠意和耐力沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的，因其靈活應變能力和充足準備易拿下訂單。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，在工作上有表現的機會。而且最好從最有興趣的事務著手。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：東南方向

天蠍座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他打來一個只是說「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

射手座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，容易落下功課，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

這麼低落的運勢，不如選擇一個人靜靜的獨處比較好。

事業運：★★★☆☆

心境輕鬆，做事感覺特有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好印象哦！

財運：★★☆☆☆

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地工作吧！

愛情運：★★★★☆

異情緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到局限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，小財不去、大財不來！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：正西方向

水瓶座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助動力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，一個刪除鍵的確認都會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上很容易出現失誤。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙魚座

注意調節精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。

愛情運：★★★☆☆

已婚者尊重彼此的觀念很重要，一口就否決對方，或是擺出漠視的態度，很容易爭吵不休。

事業運：★★☆☆☆

玩心較重，連上班時間都想著溜出去進行非工作應酬，常把正事忘在腦後，頻頻出錯。

財運：★★☆☆☆

金錢進出頻繁，面對大筆投資，難以做出抉擇時，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：西北方向





