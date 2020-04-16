每日星座運勢／天蠍量力而行財運旺 戀情急速加溫

2020-04-16

牡羊座

即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報道反而有收穫；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假的好。

愛情運：★★☆☆☆

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：正南方向

金牛座

心緒開朗，享受生活的甜美。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中享受著愛情的甜蜜，讓你覺得相當的舒心。今天貴人運不錯，會得到許多的幫助，讓你在投資場上如魚得水。今天可對工作日程做出一個明確的安排，讓自己對時間把握得更好。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人感覺甜蜜、溫馨。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

活動多，開銷大，切忌打腫臉充胖子。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙子座

運勢低落，需快速適應變動。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的力量較強。

事業運：★★☆☆☆

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

財運：★★☆☆☆

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00古銅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

異性面前還是內斂些好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好讓另一半多有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他的重視程度；行事有失冷靜，會因此而造成無法挽回的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心會讓你過得更加踏實。

愛情運：★★★★☆

很有魅力，異性緣佳，但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好唷！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00萊姆黃

開運方位：正北方向

獅子座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在考察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，思前想後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00香檳金

開運方位：西北方向

處女座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事時思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍

開運方位：西北方向

天秤座

投資運攀高，不可放過機會。

整體運：★★★☆☆

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，留些資金靈活運作。繁忙的工作促使你開動腦筋，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

應把重心放在提高工作業績上，別想投機取巧。

財運：★★★★☆

判斷精準，有進財機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00蘭花紫

開運方位：正西方向

天蠍座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果愛情再加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易說動顧客，激發其購買慾望。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意的就神遊！被上司逮到不免是一番責備喔！

財運：★★★★★

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00白鋼銀

開運方位：正南方向

射手座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★★☆

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會使辦事效率提高不少，並忽視許多壓力。

財運：★★★☆☆

疑心病重不輕易相信他人的提議，堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

摩羯座

想生錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

事業運：★★☆☆☆

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

財運：★★★☆☆

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：西北方向

水瓶座

努力展現自我。

整體運：★★★☆☆

有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。

事業運：★★★☆☆

工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。

財運：★★☆☆☆

多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00臘梅白

開運方位：西北方向

雙魚座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦再所難免，為緩解壓力而把過度時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易與另一半起分歧，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

事業運：★★☆☆☆

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，金錢左進右出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00桐花白

開運方位：正北方向





