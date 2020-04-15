每日星座運勢／獅子風趣幽默得人緣 財務敏銳度強

2020-04-15

牡羊座

心急吃不了熱豆腐。

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人將更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大加強；擯棄一板一眼的斂財步調，熱衷於投資的人會更有突破；工作中頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利，至於內勤工作者呢，效果不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作比較有勝算。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一味講求面子不肯服軟，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙子座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現緊張的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★☆☆☆

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

財運：★★★☆☆

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00象牙白

開運方位：正西方向

巨蟹座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：東北方向

獅子座

風趣幽默是你贏得人緣的利器。

整體運：★★★★★

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑了之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，一個人找家安靜的咖啡廳靜靜地坐在角落，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時多能找出克服解決的方法。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財輕鬆不費力有如神助，而且今日的財務眼光、敏銳度都很強，頗適合金錢遊戲的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫

開運方位：西南方向

處女座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作需要在今天處理，幸而你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會受到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★★☆

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00香檳金

開運方位：正西方向

天秤座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考下後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的機會，可以稱得上是一帆風順的一天唷！

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥又不得安寧。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

天蠍座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

財運：★★☆☆☆

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

愛情運：★★☆☆☆

職場的不如意，壓力可從另一半那獲得舒解，對方的理解與體貼能讓你覺得舒暢許多。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，面臨抉擇時特別容易彰顯優柔寡斷的一面，而且很怕壓力加上太敏感，心情上恐有忐忑不安的感覺。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00祖母綠

開運方位：正東方向

摩羯座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

事業運：★★☆☆☆

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

財運：★★★☆☆

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00硃砂紅

開運方位：東北方向

水瓶座

貴人相伴的好日子。

整體運：★★★★☆

愛情的滋潤，讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也成為你表現的砝碼。投資上受到他人的提點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。業餘時間與他人多進行互動，積累人脈資源也是寶貴的財富。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

事業運：★★★★☆

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以小賭一把。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

雙魚座

良好的信用有助事業的發展。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮了，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通力度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00玳瑁棕

開運方位：正南方向





