每日星座運勢／牡羊遇到事業的伯樂 得財見好就收
2020-04-14
牡羊座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！
事業運：★★★★★
事業運旺旺，工作領域屬於單打獨鬥型者，若是團體運作型之人，要注意職場的協調性。
財運：★★★☆☆
財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族不宜貪心。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠
開運方位：正西方向
金牛座
有委屈直接說出來就好。
整體運：★★☆☆☆
伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！
愛情運：★★★☆☆
已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。
事業運：★★☆☆☆
工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。
財運：★★★☆☆
此運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃
開運方位：正東方向
雙子座
運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。
整體運：★★★☆☆
財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需警惕，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。而工作上則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極性！
愛情運：★★★★☆
單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。
事業運：★★★☆☆
工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。
財運：★★☆☆☆
今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00墨玉綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
從實際出發。
整體運：★★★☆☆
對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成領導交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。
愛情運：★★★☆☆
在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。
事業運：★★★★☆
人緣佳，憑藉隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00香檳金
開運方位：正西方向
獅子座
心情很好，做事比較積極。
整體運：★★★★☆
今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜頭腦就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽地展示下自己的特長，能博得不少喝彩聲。
愛情運：★★★★☆
單身者的感情生活豐富多采，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。
事業運：★★★★★
事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。
財運：★★★☆☆
財運普通，有餘錢不妨用來定存。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-09:00大理石灰
開運方位：西南方向
處女座
語言也是門藝術。
整體運：★★★☆☆
今天你有點口直心快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一味的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變下工作方法，會有不錯的效果。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。
事業運：★★★☆☆
運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。
財運：★★★★☆
財運不錯，小額投資易有回報。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠
開運方位：東北方向
天秤座
順心的一天，循序漸進就會有所收穫。
整體運：★★★★☆
單身者接觸異性驟然增多，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上的財運較普通，工作認真努力則可獲得額外金錢獎勵。財運上比較不錯，過往投資有回報的機會，切不可過於貪心。
愛情運：★★★★☆
今日你們的戀情如文火，不會熄滅，也不會轟轟烈烈；如茶水，平平淡淡。如果想要擁有情趣昂然的感覺，需要你們揮出潛伏著的熱情。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。
財運：★★★☆☆
財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-07:00墨玉綠
開運方位：正東方向
天蠍座
心情有點鬱悶，做事缺少耐性。
整體運：★☆☆☆☆
毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可滿不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。
愛情運：★★☆☆☆
是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵的，有些事讓他自己做主吧。
事業運：★☆☆☆☆
事業運背背的，原因居多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！
財運：★☆☆☆☆
財運不順暢，有金錢方面的煩惱，遇到問題不易解決，今日不適宜接觸與錢相關的事物。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00白鋼銀
開運方位：東北方向
射手座
多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。
整體運：★★★★☆
愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能多角度節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
今天你信心百倍，牢牢牽住了那根心繩，對方似乎已經被你端在手心。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。
事業運：★★☆☆☆
對工作產生一定的牴觸情緒，稍有不順便脾氣暴躁，應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。
財運：★★★★☆
今天你無意間的小額投資卻會給你帶來意想不到的收穫，不過一定要注意分散資金，而且不能下大注，網大好撈魚唄！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍
開運方位：西北方向
摩羯座
盡心盡力才能問心無愧。
整體運：★★★☆☆
易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的艱難困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，盡自己最大努力會有不錯意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！
事業運：★★★★☆
有許多不錯的想法都可以向領導提議，即便有些觀點不會被上級所採納，但你積極的工作態度也會被領導認同並能留下好的印象。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00玉髓紅
開運方位：正西方向
水瓶座
易與人起爭執。
整體運：★★☆☆☆
今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。
財運：★★★☆☆
別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00水鑽藍
開運方位：東北方向
雙魚座
融入群體才能趕走壞心情。
整體運：★★☆☆☆
情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。
愛情運：★★☆☆☆
單身者別抱著遊戲愛情的心理戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，似乎很忙碌但恐有勞而無功的跡象。還是乖乖的聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。
財運：★★☆☆☆
投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00深海藍
開運方位：正北方向
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