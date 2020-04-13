每日星座運勢／天蠍事業忙碌難不倒 投資注重合作

2020-04-13

牡羊座

粗心大意的一面突顯，失誤較多。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

愛情運：★★★★☆

單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。

事業運：★★☆☆☆

在事業中樂於開闢不同渠道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要過分依賴外部支援才能收場。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，別太輕信他人。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

心態決定發展。

整體運：★★★☆☆

莫妄想將自己的意志強加於對方，否則引起對方不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的償還力。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自己感覺的同時也要稍微的結合實際。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：正東方向

雙子座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

事業運：★★★☆☆

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更順利開展工作。

財運：★★☆☆☆

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00葡萄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，也就感覺不會太累，積極的態度還會獲得老闆的賞識。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想黏著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

很有威望，無論是在工作上還是生活上都能隨心所欲。不過，也別太大意唷！

財運：★★★★☆

偏財運不錯，小有進帳。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

獅子座

今天身體狀況不錯，宜運動。

整體運：★★★☆☆

感情生活較平淡，可抽時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機會的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★★☆☆

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00臘梅白

開運方位：西北方向

處女座

遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★☆☆☆☆

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人布下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。不要對小事斤斤計較，眼光放遠一點吧！

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠

開運方位：正西方向

天秤座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力！

事業運：★★★☆☆

內心充滿野心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

財運：★★☆☆☆

開源能力不強，宜守不宜攻。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00青金石藍

開運方位：西北方向

天蠍座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，工作起來得心應手，你的專長和能力也易得到最大發揮；投資、生意往來上注重與別人的合作，能取長補短，意外收穫不少；感情雖不會很濃烈，但可感受家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。

財運：★★★★☆

有閒錢不妨購置一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

射手座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的助勢效果。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

財運：★★☆☆☆

新開發的方向獲利上顯得費力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00乳酪白

開運方位：正西方向

摩羯座

晚上出去散散步，可以調整一下心緒。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力會有不錯的展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利的完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00遠洋藍

開運方位：東北方向

水瓶座

情商減低、智商跳高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★★★☆

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

改變只為全新的開始。

整體運：★★★★★

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾相互糾結、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新的希望，找到新的相處模式；投資運佳，可嘗試瞭解新興的投資產品。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統馭的機會，可是在態度上要婉轉些，免得同事受不了！

財運：★★★★★

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00玫瑰紅

開運方位：正東方向





