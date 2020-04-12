每日星座運勢／雙魚事業忙碌有收穫 運勢強受關注

2020-04-12

牡羊座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小視。

愛情運：★★★☆☆

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

事業運：★★★☆☆

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

財運：★★★★☆

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00水晶紫

開運方位：正西方向

金牛座

運勢明朗，收獲頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分惹眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙子座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

事先安排晚上的行程不太妥當，臨時變更預定的事情會失去機遇。先前的計劃有被推後的狀況，以應對突變事情。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何高見。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間的感情不太穩定，應注意協調，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

財運：★★★☆☆

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00玉米黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00蘋果綠

開運方位：西北方向

獅子座

處處隱藏商機，多用心去發現。

整體運：★★★★☆

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

愛情運：★★★☆☆

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

財運：★★★★☆

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00墨玉綠

開運方位：正西方向

處女座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶佔先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

事業運：★★★★☆

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

財運：★★★★★

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

天秤座

不太能得到他人認同，少說為宜。

整體運：★★★☆☆

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

事業運：★★☆☆☆

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

財運：★★★★☆

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00碧空藍

開運方位：正西方向

天蠍座

心境明朗，化解誤會之日。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！

事業運：★★★☆☆

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

射手座

謙虛就能掌握更多的知識。

整體運：★★★☆☆

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

愛情運：★★★☆☆

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

事業運：★★★☆☆

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

財運：★★☆☆☆

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00朝霞紅

開運方位：正東方向

摩羯座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶情操之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

事業運：★★★☆☆

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

財運：★★☆☆☆

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00香吉士黃

開運方位：東南方向

水瓶座

心情舒暢的一天。

整體運：★★★★★

今天做什麼都充滿激情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

運勢較強的一天。

整體運：★★★★★

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的瞭解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

愛情運：★★★★★

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣分。

事業運：★★★★★

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00硃砂紅

開運方位：西北方向





