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每日星座運勢／水瓶翻翻書增加靈感 愛情運挺不錯

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-04-10

牡羊座

愛情甜蜜，容易獲得理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過，回到家中另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新找到平衡。財運不錯，業務工作者因積極拓展而有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互瞭解的異性朋友發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！

財運：★★★☆☆

向朋友請教請教吧，他們會是你的指路明燈。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00湖水綠

開運方位：正北方向

金牛座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁助力，CASE完成得很漂亮，獲上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機，有伴侶的人彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢進出量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

雙子座

靈感豐富的日子，好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

事業運：★★★☆☆

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

財運：★★☆☆☆

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00石榴紅

開運方位：東北方向

獅子座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★☆☆☆☆

散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

處女座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，還能使大家對你刮目相看。抽時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00檸檬綠

開運方位：正北方向

天秤座

站得高看得遠。

整體運：★★☆☆☆

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同時伸出援手，立即能建立起革命友情。

愛情運：★★★☆☆

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

事業運：★★☆☆☆

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

財運：★★★☆☆

得財額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00象牙白

開運方位：東北方向

天蠍座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險係數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成財運的低落。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個性能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

充分發揮你的主觀能動性。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數額的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典小段子或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷，已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00象牙白

開運方位：正南方向

摩羯座

人際關係和諧，外力助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。

財運：★★★★☆

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00祖母綠

開運方位：正西方向

水瓶座

順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

整體運：★★★★★

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者空守居室會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自個兒主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★★

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅

開運方位：正北方向

雙魚座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：正北方向



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每日星座運勢

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