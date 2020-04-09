每日星座運勢／處女充滿鬥志與熱忱 事業適合多元

2020-04-9

牡羊座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的餘錢；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於工作而忽略對方喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00香吉士黃

開運方位：東北方向

金牛座

普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天沒有什麼創新的激情，會有厭倦的情緒產生。有機會享受新鮮的休閒活動，身心放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己弄得既疲憊又緊張。

財運：★★★☆☆

誤交損友會導致財務的損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

雙子座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

財運：★★★★☆

有正財、偏財兩得意的好運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00臘梅白

開運方位：西北方向

巨蟹座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處、不適合約會、更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★☆☆☆

宜憑個人才藝賺錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00芒果黃

開運方位：東北方向

獅子座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00深茄紫

開運方位：正東方向

處女座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★★

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓口味大餐，接下來就可以去唱卡拉OK，偶爾狂歡回也是很好的放鬆。

愛情運：★★★★☆

戀愛多化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合朝多元化多元，可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口不難找到金援者。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00桐花白

開運方位：正東方向

天秤座

順心的一天，循序漸進就會有所收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性驟然增多，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力可出現成效。財運一般，過往投資有回報的機會，但一定要注意對時機的把握，切不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心儀對象者，不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽單，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

財運：★★★☆☆

財運不錯，有機會收到禮物，頗為高興。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢很好，在競爭中獲得表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超常發揮的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的軌跡。有閒錢不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收穫；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00大理石灰

開運方位：正北方向

摩羯座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

財運：★★☆☆☆

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

水瓶座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

事業運：★★★★☆

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00深茄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

有好的想法也要注意自己的表達方式。

整體運：★★★★☆

另一半對你會有點雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己才不會引起爭執。偏財運良好，財運多在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

愛情運：★★★☆☆

降低閒聊的時間，給對方一點清閒的空間，不要過度干預對方，省得讓對方深感不耐煩！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運順利，有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度提升，有利於小額投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00芥末黃

開運方位：西南方向





