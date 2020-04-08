每日星座運勢／金牛人氣升帶旺財運 愛情主動告白

2020-04-8

牡羊座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大的挑戰，會遇到不小的阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖眼前沒見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

事業運：★★☆☆☆

心浮氣躁，容易因一時頭腦發熱做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

財運：★★★☆☆

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00桐花白

開運方位：正東方向

金牛座

人氣上升帶來旺盛的財運。

整體運：★★★★★

社交運順利，身處活躍的人群中多留意眾人的談話內容，能收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到實際中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務就不會有什麼令人不安的事件發生。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合扮演主動者的角色，想要告白就的把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排該去哪兒約會。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★★★

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：正南方向

雙子座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒過露，令你情緒略受影響，擺正心態才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨向頗好；工作中與同事相處融洽，氛圍濃厚，懂得用心經營人際關係，令你更得人心。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，能很快調整好情緒。

事業運：★★★★☆

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

財運：★★★☆☆

財運不錯，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00香吉士黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

忘不掉就別勉強自己去忘。

整體運：★★★★☆

受傷了的愛情有望重新開始，但曾經的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人可多看看與財經、投資、理財相關的書籍、資訊，從中獲得一些基本知識和概念；作業本上老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

愛情運：★★★☆☆

今天雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓他逮到你亂花錢小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖的接受指令行事吧！

財運：★★★★☆

閒暇時可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

獅子座

換個角度思考，其實事情也沒那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情索取變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要想對方是需要你就會釋懷。很久沒聯繫的朋友打來電話，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

今天你很有創新思維，會抓住別人不容易發覺的方向來耕耘，也許你的親友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00鉑金灰

開運方位：西北方向

處女座

多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒比較的暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

財運：★★★☆☆

不利投機，因為心態上患得患失的情緒過重，即使獲得小利也讓自己傷神不安。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00鉑金灰

開運方位：正東方向

天秤座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q式的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便會體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多才自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★★☆☆

胡亂投資會大吐血，賠老本。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00白鋼銀

開運方位：西北方向

天蠍座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有所幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

事業運：★★☆☆☆

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠質量。

財運：★★★☆☆

心情不好不妨購物，眼光很不錯。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00薔薇粉

開運方位：東北方向

射手座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生逆反心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀傾向的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

摩羯座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了質量，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就莫等閒，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00玉髓紅

開運方位：東北方向

水瓶座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有底氣，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：正西方向

雙魚座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適,做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

注意提高精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00珊瑚橙

開運方位：東南方向





