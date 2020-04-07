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每日星座運勢／天秤事業佳靈感不斷 得到異性青睞

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-04-7

牡羊座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

事業運：★★★☆☆

渴望獲得領導的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

財運：★★☆☆☆

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

金牛座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

事業運：★★☆☆☆

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：正西方向

雙子座

輕裝上陣更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得張弛適中。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族學習壓力變大，因為負面的情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，在對外接觸時多能掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

你能趁勢拓寬財源，會出現財富的猛增。也要注意及時剎車，以防外部環境的突變！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前難題。

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族的朋友要特別克制，一定要見好就收，不要太貪心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

獅子座

渴望受到人們的肯定。

整體運：★★★☆☆

戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很塌實的感覺。工作中有些拖泥帶水，辦事效率降低，易受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。

愛情運：★★★★☆

能敞開胸懷與伴侶溝通，彼此信任，有話直說，兩人的步調很一致。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★★★☆☆

在投資上，野心不小，但恐野心過大，受到環境衝擊時，難以收心哦！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

處女座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小貼心的舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情際遇不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心理有點委屈，覺得被同事或長官壓搾。負面情緒太多時會讓你的工作績效大大打折扣喔！

財運：★★★☆☆

適當克制自己的購物慾望。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

天秤座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上可以選擇股市或房地產方面，也是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務洽商者容易遇到有頭有臉的有錢人。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：正西方向

天蠍座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤要勇於道歉，容易得到他人的諒解。為了增強友誼而花費一部分錢財，沒有必要心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽著就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想有個溫暖的家，結婚的念頭愈加強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前好成績或表揚有針對性的重點描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00古銅青

開運方位：正北方向

射手座

想賺錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

財運：★★☆☆☆

花錢宜列個清單，以免透支。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：西南方向

摩羯座

相信有競爭，生活才更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔兩個法寶，虜獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓下，身體也輕鬆很多。

愛情運：★★★☆☆

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★☆☆

出門在外應保管好錢物。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00墨玉綠

開運方位：東南方向

水瓶座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一個副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛燥。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00橄欖綠

開運方位：西南方向

雙魚座

今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

整體運：★★★★☆

情感生活平淡，雙人戀情有種模糊的感覺，沒有承諾的愛情讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作日程有明確的安排，做事井然有序。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★☆☆

工作不會有大的變動，按部就班的進行就可以了，工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

財運：★★★★☆

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00可可棕

開運方位：正東方向



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