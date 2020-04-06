每日星座運勢／摩羯溝通是心靈鑰匙 有小額偏財運

2020-04-6

牡羊座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少就職的機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇迷糊了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會很多，想要有戀愛的感覺呢就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資，若能與人合作更容易有豐厚的回報。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00萊姆黃

開運方位：正西方向

金牛座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

事業運：★★★☆☆

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

財運：★★☆☆☆

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00寶石藍

開運方位：正南方向

雙子座

偶爾也要自己拿拿主導權。

整體運：★★★☆☆

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出點個性的好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

愛情運：★★★☆☆

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★★★☆☆

別做白日夢，要麼就努力多賺點，要麼就節儉些囉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00冷泉藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

單戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

事業運：★★☆☆☆

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00玉髓紅

開運方位：東南方向

獅子座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買慾，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

事業運：★★☆☆☆

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：西北方向

處女座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平和，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收穫。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

微笑是你的殺手鑭。

整體運：★★★★☆

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會搞活公司的氣氛，輕鬆的工作環境，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前些天的疑難問題逐一解決。

財運：★★★☆☆

沒什麼特殊的得財管道，穩定的工作收穫較大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00金桔綠

開運方位：東北方向

天蠍座

善於發現生活的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用可以招財進寶。對愛情充滿著期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解矛盾。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑，多向年長人士請教，他們的經驗助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：東南方向

射手座

擔心的事情並不會出現。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中的人見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物收效還會更明顯；與合作夥伴的默契會得到一次質的飛躍，交流相助機會明顯增多；工作有很高的積極性，但機遇有所欠缺，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

走桃花運，單身者有機會受到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00朝霞紅

開運方位：西北方向

摩羯座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷改善，心中的不快才會得以抒發。工作中與其他部們良好的溝通，事情辦得很順利。財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

水瓶座

要懂得珍惜眼前人。

整體運：★☆☆☆☆

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

愛情運：★★☆☆☆

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，似乎很忙碌但恐有勞而無功的跡象。還是乖乖的聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00深海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快去得也快，勉強來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00辣椒紅

開運方位：正東方向





