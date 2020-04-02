小孟塔羅：除了靠自己貴人也重要！測如何做才能讓上司喜歡？

在工作職場除了靠自己的努力外，如果能獲得上司的信任與喜歡，那麼你的發展將會順暢許多。倘若遇到自身無法處理的問題，上司便如同貴人般的存在，能在你需要的時候扶你一把。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，如何做才能讓上司喜歡？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟塔羅

塔羅牌圖作者：Josh & Lafayette(Food Fortunes: A Deck of Dinner Divination)

A：有耐受力。(審判牌正位)

牌面上有一盒泡水的豆腐。

A：有耐受力。(審判牌正位)

這張牌表示你的上司喜歡有抗壓性的人。意思是當你有做不好的地方，你能夠虛心接受他人的指教，而非脆弱如玻璃心般的退縮、逃離。因為你的上司認為，人要能從錯誤中成長，才不會一直在原地打轉。小孟老師在此提醒你，當你有難受的情緒時，不要讓上司看到就好。

B：表達支持。(教皇牌正位)

牌面上有一個牛肉漢堡。

B：表達支持。(教皇牌正位)

這張牌表示你的上司喜歡能支持他的人。也許他想推動一些事物，但遇到一些人事物的阻礙，不順利讓他感到沮喪。此時你若能化身為啦啦隊，為你的主管加油打氣，他會感受到力量覺得有你真好。小孟老師在此提醒你，再堅強的人也有脆弱的時候，能雪中送炭才是可貴。

C：用心投入。(節制牌正位)

牌面上有一顆紅色的蘋果。

C：用心投入。(節制牌正位)

這張牌表示你的上司喜歡用心的人。當一件事情別人做到60分，而你卻能達到80分時，上司便會如獲至寶般的珍視你。因此，你要全力以赴展現自身才能，不用擔心是否會宣賓奪主，因為上司會是你的伯樂。小孟老師在此提醒你，太在意他人怎麼想，只會讓你綁手綁腳。

D：乖巧聽話。(愚者牌正位)

牌面上有一粒煎好的荷包蛋。

D：乖巧聽話。(愚者牌正位)

這張牌表示你的上司喜歡聽話的人。因此，當他開口要你做事情時，無論你是否喜歡它，都要表現出乖巧接受的樣子，千要不要讓表情或話語出賣你，萬一讓上司覺得你忤逆他可就不好了。小孟老師在此提醒你，上司很有自己的想法，可聽不進去忠言逆耳的話。

E：直言不諱。(戰車牌正位)

牌面上的土司剖半拉出牽絲的起司。

E：直言不諱。(戰車牌正位)

這張牌表示你的上司喜歡聽真話。因此，當他詢問你對某事的看法，你不必擔心自己會說錯話，相反若你能清楚點出優劣之處，對他來說便是幫上大忙。因為他需要不同觀點切入的資訊，以確保自身想法上的周全。小孟老師在此建議你，在顧及禮貌的前提下暢所欲言吧！