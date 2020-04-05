殺破狼周運勢／雙子戀情塵埃落定 巨蟹小心職場小人

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在面試宮位行進，相位良好，想轉換跑道的白羊座，面試運佳，過去累積的人脈，會把你帶進一個全新的領域。不需要轉換跑道的白羊座，考試運佳，可考取證照、認證，對於職場的升遷或單位的轉換，可因此加分。

學習運方面，在學習宮位的金星相位良好，進入新的學習環境或科系，會獲得學長、學姊的幫助，可以很快適應環境，學業上也會受到良好的指導。考試運佳，即便沒有特別準備，也能跨越門檻，達到及格的分數。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，情感關係必須做出抉擇，如果雙方一直處在妾身未明的位置，會在此時分手。情感已經穩定的白羊座，滿月期間會與喜歡的人吵架，有些無法妥協的心結讓你不想退讓。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星與火星影響，購物時要當心消費糾紛，某些預定很久的物品遲遲無法收到，對方也不退錢。某些白羊座會因為人情壓力團購一些你根本不想買的東西，或是有不樂之捐，感覺很浪費金錢。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，與志業宮位的土星、火星呈現良好連結，工作量暴增，在薪資報酬上也會有對等的回饋，存款有增加的趨勢，偶而會想吃點好料，或是買些奢侈品犒賞自己。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或職務會在此時塵埃落定，工作告一段落，雖然還是很忙碌，相對而言，心情上會比較放鬆，至少最困難的時期已經渡過。

本週須注意的部分：

感情運方面，太陽持續在心靈宮位行進，受到遠行宮位的冥王星、木星影響，與暗戀的對象分隔兩地，雖然很想與對方有所進展，卻可能因為時差與忙碌的關係，常常無法通訊，對於遠距的戀情感到焦慮。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，腸胃狀況不佳，當心腹瀉、胃痛方面的問題，太陽在精神宮持續影響，睡眠不足，精神狀況不佳，引發嚴重的偏頭痛。在命宮的天王星相位不良，要特別注意內分泌與腺體方面的問題。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星與在財務宮位的冥王星、木星有良好連結，職場團隊表現優異，使你也會跟著沾光、分紅。某些雙子座業績表現優異，會獲得額外的獎金獎勵。

感情運方面，金星持續在命宮行進，同時滿月發生在戀愛宮位，戀人未滿的情感關係，此時會塵埃落定，雙方會彼此認可，進一步交往。情感關係穩定下來的雙子座，與喜歡的對象有頻繁的親密關係，情慾生活幸福美滿。

本週須注意的部分：

健康運方面，金星持續在命宮行進，需特別注意喉嚨的保養，此時喉嚨容易發炎、失聲。木星與冥王星持續在疾厄宮位呈現合相，代謝狀況不良，嚴重浮腫、發福，需注意泌尿系統的問題。

人際關係方面，太陽持續在人際關係宮位行進，受到滿月的影響，情感關係的選擇，使你必須與某些人疏遠。某些雙子座則會因為情感關係處理失當，或是金錢糾紛，造成眾叛親離。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，需要跟同學或是團隊一起合作，才有可能突破目前的課業瓶頸。某些巨蟹座會遇到優秀的指導者，可以點破先前無法理解的問題，學業突飛猛進。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家庭或家宅有些懸而未決的問題，在滿月期間許多事可圓滿落幕。有搬家需求的巨蟹座，此時終於找到可以落腳的地方，生活上塵埃落定。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的木星、冥王星影響，在職場上的努力成果，會被他人收割，光環被搶走。在工作領域上一旦出包，容易被同事陷害、背黑鍋，此時需特別嚴謹與低調。

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星受到太陽的影響，與情感對象會因為未來的生涯規劃產生歧見，使得你對於目前的關係有些悲觀。單身的巨蟹座會暗戀一位可以看穿你心思的人，但對方不是一個適合發展情感關係的對象。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，本週在財務宮位水星與海王星持續呈現合相狀態，有計劃的分批囤積日常生活所需，面臨突發狀況時，不至於有任何物資短缺的問題。有投資習慣的獅子座，請在適當的時機出場，會發現其實並沒有多少虧損。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，週遭的一些朋友會串連起一個特殊的群組，可在裏頭獲取一些重要的資訊與幫助。遇到任何困難，會有人伸出援手幫忙，感到十分幸運。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星與冥王星受到太陽影響，許多瑣事的處理，已經超過你原本職位所該負荷的範圍了，甚至必須跨領域去支援你不熟悉的事務，會覺得工作量繁重，卻又沒有權利拒絕。

感情運方面，在感情宮位的火星、土星受到天王星影響，總會因為一些突發事件，造成兩人的爭執。也許你會覺得吵架沒有什麼大不了，卻可能種下對方想分手的種子。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與工作宮位的土星、火星有良好連結，雖然總是處在高度辛苦勞累的狀態，但這段時間的付出會在工作領域中獲得肯定，成為職場上不可或缺的角色。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會清償一筆分期付款的帳單，生活花費寬裕許多。太陽在財務宮位行進，盡量在本週設下停損機制，不要貪心，越是想賭，越容易虧本。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星與土星合相在健康宮位，受到天王星影響。體力消耗非常迅速，特別容易感到疲累。工作有過勞的傾向，慢性疾病會在此時惡化。當心血光之災，意外傷害頻頻。有發燒或是某些器官發炎的徵狀，要特別留意。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與冥王星受到慾望宮位的太陽影響，單身的處女座，容易尋求一夜情滿足情慾需求，卻可能惹上爛桃花。有伴侶的處女座，與另一半性生活有些不協調，會十分渴求有默契的親密關係。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與家宅宮位的木星、冥王星有良好連結，因為特殊的因素需要待在家辦公，覺得在家工作比較平靜愉悅，未來會希望一直持續這樣的作業型態。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，會開始以特殊的形式上課，學習方式自由，也需要很強的自律性，此時會尋求到更適合自己修課的時間與空間，在放鬆的環境下，領悟力也會因此受到啟發。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在命宮，與喜歡的人交往後才開始要學習很多情感課題，或許雙方保持一定的距離，相處起來才會比較舒適。此時得做出一些抉擇，與對方的關係拉遠，這會是對彼此最好的決定。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到火星與土星的影響，不要在這個時候投入投機性的投資或是工作領域中，在短期內即便獲得大筆利益，也會因為身體健康、寵物、子女、戀愛……等各種因素而瞬間敗光。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月影響，雖然許多事情都還在兵荒馬亂的狀況中，不過大致上會在本週底定，不管多麻煩的問題都可非常篤定的執行，在職場上的表現也因此十分穩健。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，投資運勢佳，短線可獲利。沒有投資習慣的天蠍座，會因為一些犧牲或損失，獲得一筆補償性的金錢。得到意外之財，令你感覺很愉快。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到土星與火星的影響，在很短的時間內迅速進入一段情感關係，卻很快發現雙方個性有極大的落差，有些天蠍座會快刀斬亂麻，卻可能因此傷害了對方。

溝通運方面，木星與冥王星合相在溝通宮位，這段時間，言語的傷害力十分強大，對於週遭重要的人還是留三分餘地比較好，不好聽的話會被有心人公開在網路上，使得你的形象與名譽掃地。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，這段時間會遇到讓你一見傾心的天菜，對方似乎對你也頗有好感。某些射手座則容易被某個偶像煞到，一股腦陷入瘋狂追星與追劇的狀態。

金錢運方面，土星與火星離開金錢宮位，生活比過去寬裕許多，有許多額外的收益來源。然而位於子女宮位的太陽影響著在金錢宮位的木星、冥王星，花錢會比較奢侈，同時容易在寵物、小孩、戀愛、追星方面的事物敗家。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在溝通宮位的土星、火星影響，在職場上容易惹上口舌是非，批評他人的言語傳到當事人耳裡，會被對方找麻煩。這段時間要特別謹言慎行。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友容易找你倒垃圾、鬧情緒，可能會使你必須封鎖對方才能獲得安寧。此時也可能脫離一個團體或朋友圈，不想繼續跟不長進的人廝混。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務或任務在此時結束，懸而未決的問題塵埃落定。金星進入工作宮位，工作領域中，許多麻煩的儀式與活動被取消，繁文縟節變為從簡，工作輕鬆不少。

學習運方面，在學習宮位的海王星與冥王星有良好連結，會有時間進修新的知識與技能，才不至於與社會脫節，此時會遇到非常有耐心的老師，將你從基礎知識帶進新的學習領域。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的土星與火星受到天王星影響，這段時間會需要與不景氣共體時艱，薪資或收入會減少許多，也因此要縮衣節食過日子。某些摩羯座的小孩或寵物常發生許多突發狀況，會需要花費你很多金錢。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星與火星的影響，用盡所有的力氣去愛，卻發現你給予的東西並不是對方所需要的，此時會覺得雙方價值觀差異很大。愛情需要一些小聰明，這會是情感關係上必須學習的功課。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，受困在外地，或是必須要在異鄉工作、唸書、出差、交換學生的水瓶座，這段時間終於能平安回家，結束海外的旅程。某些有遠行計畫的水瓶座，行程會取消，順利拿回退款。

感情運佳，金星持續在戀愛宮位行進，單身的水瓶座，會邂逅一個讓你怦然心動的天菜，很快陷入熱戀狀態。感情穩定的水瓶座，懷孕機率高，或是會在此時收養寵物。

本週須注意的部分：

工作運方面，在面試宮位的太陽受到木星與冥王星影響，屬意的單位很重視你，但有些條件不能妥協，能否進入新的工作領域還有變數。不需要謀職的水瓶座，在職場上與人溝通不良，有些同事很固執，不願意接受新的意見。

健康運方面，進入命宮的土星與火星呈現合相，會是慢性疾病好發的高峰期，甚至引起新的併發症，嚴重的話甚至需要動手術治療，當心血光之災，容易發生意外傷害，不要涉入危險的區域、從事有風險的行為，注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，有投資習慣的雙魚座，會在滿月期間了結掉手上的投資標的，至少不會繼續虧損。沒有投資習慣的雙魚座，滿月期間可把一筆分期付款的債務清償完畢，經濟狀況會寬裕許多。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，可把手上的房地產，或是多餘的空間出租，補貼家用。某些雙魚座會需要長時間待在家中辦公與生活，每天不需要打卡上班，生活變得十分愜意。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與冥王星受到太陽影響，有許多人會十分仰賴你的幫助，但會感覺受到強迫式的需索無度，對於人際關係感到厭倦，很想一個人躲起來生活。

感情運方面，土星與火星合相在心靈宮位，情感關係帶給你一種說不出口的焦慮與煩悶，會渴求心靈上的平靜，不要有人來吵你，然而對方始終無法理解你需要的安寧。某些雙魚座會受困在情傷中，一直無法放下。

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