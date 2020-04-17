測字：陷入逆境迷霧 如何找回方向感？

【文‧科技紫微網】

心若沒有了方向，往哪兒走都是逆風而行。當深陷逆境迷霧時，你要如何找回方向感呢？科技紫微網根據你所選的字，來幫你預測喔。

情境：傳說黃帝大戰蚩尤時，得到了《奇門遁甲》的幫忙，發明指南車，才走出了蚩尤施放的迷霧，贏得勝利。若你陷入逆境的迷霧裡，該依循哪種力量幫助你找回方向感？

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選字1、奇：突發其想，找回方向

一個「奇」字道破天機，這代表當你陷入逆境迷霧時，最需要的是奇思妙想與異想天開來為你找回方向感。嘗試去抓住腦袋裡的靈光乍現；往往就是那轉瞬即逝的一個念頭，讓你在迷霧中尋找到一束亮光，獲得突破的機會。要相信，一些奇妙的想法、突如其來的靈感，都有著神奇的力量，能把你帶向光明。

選字2、門：及時求助，力量倍增

從你選擇的「門」字來看，說明當你陷入逆境迷霧時，打開心門，尋求外力援助，最容易讓你找回方向感。個人的力量有限，當你無法靠自己的力量找到出口和方向時，別慌亂，也別自暴自棄。尋求值得信賴的親友、老師、長輩幫助，聽取他們的建議，可望讓你豁然開朗，找到衝破迷霧的大門，順利渡過難關。

選字3、遁：靜心修整，重獲光明

一個「遁」字已說明，當你陷入逆境迷霧時，最好的方法是靜下心來，把問題暫時擱下，調整自己心態，不多想、不負面思考。待到頓悟降臨時，迷霧即會消散，心亦會定下來，方向感就自然回來了。有時候，暫停腳步並非停止、終止，而是為了找到方法突破現狀，走更長遠的路。在迷失方向時，暫時歸隱修心，可獲內心澄明。

選字4、甲：自我修煉，強大身心

你選擇的是「甲」字，這說明當你陷入逆境迷霧時，最需要的就是保護好自己，堅定內心的希望，蓄力充電，不斷自我提升，尋找突破的契機。當你的身心變得越來越強大時，方向的種子才能衝破堅硬的外殼，發芽並破土而出。擁有飽滿的能量磁場，你心中的方向感就會更堅定，能讓你有勁地大步向前。

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