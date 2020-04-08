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塔羅：你最近會有「小確幸」的喜悅嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

最近因為疫情的關係，每個人的生活都受到影響，很多聚會、活動不得不取消。大家的心裡一定都有點悶，只能祈禱疫情盡快平息，在這樣的時節，你會迎來小確幸的喜悅嗎？科技紫微網馬上借助塔羅的力量為你預測。

　

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「最近我身邊會有小確幸的喜悅？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選擇牌1：高塔

抽到這張牌，預示著你近期的壓力較大，這種壓力可能來自物質或者生活。若能夠讓生活慢下來，好好放鬆一下，不要過分糾結於已經結束的瑣事，你期待的小確幸就會出現在生活裡了！

　

選擇牌2：皇后

你現在的生活已經讓很多人心生羨慕，但你心裡卻還有更大的期待。皇后這張牌對你的嚮往的解讀是，你可多嘗試跟以往不同的方式，比如多走出去親近大自然，將會有助於你去發現生活中的小確幸。

　

選擇牌3：戀人

這是一張指引愛情的牌，表示目前處於單身的人會遇見愛情中的小確幸，而已婚戀者也會在周圍人的幫助下與另一半解除誤會，迎來幸福的小確幸。敞開你的心扉，準備迎接期待中的小確幸吧！

　

選擇牌4：魔術師（逆位）

你最近在生活上有些猶豫不定，出現了說多做少的傾向。而你所期待的事情也有些不切實際，所以實現的可能性很小。生活中的小確幸往往是一些平凡小事帶來的幸福，務實一點，多付出行動，你就能慢慢體會到了！

　

選擇牌5：愚人

愚人這張牌是在告訴你，只要活在當下，那些你期待中的小確幸就能夠如期而至。盡情享受眼前的好時光吧，不要去在意周圍人的眼光，只要把握好生活的重點，你總能以獨特的方式取得意外的收穫。走自己的路，讓別人來羨慕你吧！

　

選擇牌6：惡魔

你最近老是控制不了玩心，因此常讓生活偏離了正常的軌道。你期待金錢的快樂與自由；期望權力與名聲的強大，但最終現實卻落了空，讓你陷入惡性循環。一直盯著世俗與物質只會讓你重複同樣的錯誤，你所期待的小確幸也會越來越遠。

　

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