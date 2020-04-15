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哪些生肖為了老闆拼命衝 卻忘了求生哲學導致仕途不順？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

宋朝有位英雄，被皇帝連下十二道金牌，以莫須有罪名賜死。漢朝有位將軍，說了句「將在外，君命有所不受」，被皇后設計誅殺。理由很簡單──他們本事大，卻不聽話。歷史的教訓當然也會反映在現代職場，你知道哪些人會為了自己也為了老闆拼命往上衝，卻疏忽了該有的求生哲學嗎？從生肖就能略窺一二。以下科技紫微網就來點名，身為上班族的你，不只要看仔細，更要融會貫通！

　

生肖牛

認真工作，不遺餘力，堪稱是模範勞工的代表。這樣的你只要位於基層，必定大受歡迎，一人當兩人用，能請到你的老闆一定是祖上積德好幾代。但如果你已經靠實力爬到中層主管位置，就得當心瓶頸或是陷阱隨時出現了。以你的氣候，當然還威脅不了老闆，不過上層的主管可會盯緊你，以防你暴衝撞傷了他。

主管總是希望有能力的下屬來為他抬轎。你得抬得讓他舒服，方向和速度都要用心體會，才能顯出他的尊榮。所以你該適時「請示」，把尊重的姿態營造出來。萬一他下達的命令有瑕疵，你不要貿然糾正，而是必須試著在執行過程自動修復，展現你服從又堅韌的一面。否則他留你有何用？

　

生肖蛇

反應靈敏，行動快速，又具有絕佳的適應變通能力。在複雜多變的服務或業務領域中，蛇兒最能脫穎而出。任何公司或單位有了你，平均業績大概都得往上調一級才行。你的主管會欣慰有人能託付重任；但是同事恐怕就會對你很感冒了。因此，若你發現辦公桌下有針扎的稻草人，也不用太意外。

有時你會突然驚覺，你身處的團隊這鍋粥裡，只有你一粒粥，其他都是老鼠屎。此時千萬不要聲張，更不要跟主管打小報告，謹記：「人在屋簷下，不得不低頭。不低頭，頭破血流。」團隊合作雖然重要，個人前途也不能開玩笑！你要低調默默學習，韜光養晦，等到有表現機會來臨時，自然能翻身，脫離是非之地。

　

生肖虎

追求卓越，能量豐沛，對於自己的地盤不容許他人染指。你會盡可能展現強勢與優越，若遇到要低頭讓步的情況，你必先與對方較量一番，除非真的心服口服，不然別想讓你臣服效忠。在職場擔任主管職位時，你很能發揮領導架勢，也能身先士卒，若沒有舞台發揮時，你會設定一個假想敵，然後找機會取而代之。如此野心十足的你，教身邊同事和長官如何能漠視？

屬虎的你，要切記「不在其位，不謀其政。」更要學會與他人和平共處。若是霸氣外露藏不住，很可能在安全考量下被隔離或是急速冷凍。不能只管自己吃飽，也要考量他人會不會餓肚子，唯有多些同理心，並適時披上謙虛的外衣，才能讓你站穩一席之地，累積能量，圖謀遠大。

　

生肖馬

目標清晰，手段俐落，自己努力打下一片成績後，會想找找還有沒有對手。這種心高氣傲的態度，雖然能讓自己保持活力，卻也具有殺傷力，容易引來眼紅忌妒的副作用。對於按部就班、慢工出細活的主管來說，你會帶來壓迫感，打亂他人的做事節奏，如果不壓壓你，豈不是被你牽著鼻子走？

好成績畢竟是藏不住，但是動作上你可以選擇更優雅的方式。多找機會請教別人，且做出成果後也別忘了把榮譽分享給其他人，當然歸功主管的比例一定得最大。只要你願意效法孔融讓梨的精神，有捨才有得，小小的付出反而能換來無盡的回饋。你不妨想想，孔融的哥哥默默無聞，不過多吃了兩口梨；孔融少吃兩口，卻贏得千古美名，孰輕孰重，不言可喻。

　

一般人深怕懷才不遇，總希望能充分展現通天本領，讓識貨的貴人能眼睛一亮、雙臂一張，將自己納入核心人才行列。但是尺度越辣，反彈越高。應放下「倚天不出，誰與爭鋒」的自滿，才能養出貴人運。是金子總會發光，等到被人挖出來，論斤秤兩時，實力才是王道！

　

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