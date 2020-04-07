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牡羊悲觀主義、天蠍不善交往！一窺12星座「真實面貌」

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

我們在成長的過程中，由於慢慢的懂得了人情世故，因而越來越把真實的自己掩蓋、偽裝起來。偽裝久了，有時候都覺得自己變陌生了。今天，科技紫微網就來還原12星座的真實面貌，幫助你更了解自我，以及身旁的親友們！

　

牡羊座

總被當作熱血和開朗的代表，其實牡羊的悲觀主義發作得十分頻繁。他們很容易為了愛情寫出酸文，但嘴上卻不說酸話。平時他們的行動力的確很強，尤其他們的幽默感和模仿能力，是星座裡的「難波萬」（No. 1）。不過大氣豪爽的他們，私底下卻會因個人的偏執而排斥和討厭一些事物。

有點自私、有點悲觀、有點脆弱，這才是最真實的牡羊！

　

金牛座

金牛的固有形象是什麼？小氣，貪財，笨？這些都不太真實。其實牛牛是很聰明伶俐的，但是土象的他們很踏實，也不浮誇，「看事實說話」就以金牛屬第一。一直披著老實人外衣的他們，其實也有想法很多的時候，只是通常會不動聲色。金牛有一顆好打抱不平的心，看見不爽的事情牛牛一定要管，而且是一定管到底的那種。

崇尚和諧、追求物質、懂得享受，這才是最真實的金牛！

　

雙子座

很多人對雙子座又愛又恨，說他們多嘴多舌，活潑伶俐，思想前衛，花心又虛偽。實則這一切都來源於雙子的不安全感，他們對周圍事物不信任，又對一切都感到好奇和猜忌。雙子座的愛情很專一，只不過通常口碑不好或毒舌過度趕走了真愛。工作中的他們是最棒的，不貪玩，說到做到，這種特質是他們個性中的亮點。

害怕挫折，逃避黑暗，執著於正義，這才是最真實的雙子！

　

巨蟹座

巨蟹座其實一點也不溫和！螃蟹本來就是橫著走路的傢伙，說他們有點另類倒是真的。他們的怪異在12星座裡可以排前三名，他們有很善良的一面，但善良和邪惡也是共存的。和巨蟹做朋友時，你會發現他們很固執，一旦有了自己的信念，就會拚命強迫別人來支持自己。對待親人和戀人，他們會極盡溫柔的呵護，只要是信任的人，他們都會放心的依賴。

情緒化、孩子氣、又有點小陰暗，這才是最真實的巨蟹！

　

獅子座

真正瞭解獅子的人，就會覺得他們其實一點氣勢都沒有，是個能忍耐和吃苦的小白癡。獅子其實是光明的星座，內心超級柔軟又講義氣，懂得原諒和寬恕，所謂的超強氣場只不過是假象。獅子座的朋友很多，而且真心者佔大多數！融入群體中的獅子，絕對是個不折不扣的開心果。不過說真的，獅子身上有種根深蒂固的世俗感，在追求榮譽的同時，也愛炫耀。

大氣、幼稚、有點悲觀主義，這才是最真實的獅子！

　

處女座

處女座最容易招黑的星座之一，潔癖、挑剔、過分追求完美，好像挺不招人喜歡的。其實他們是最簡單的星座，其生存本能就是批判、數落、排斥一切不符合他們邏輯的人。處女座的人不懂得和世界妥協，更不願意與他人妥協，這反而讓他們的人生精緻而健康。只要不去踐踏和干涉他們的追求和信仰，處女座會成為好的合作者，也會是好伴侶。

乾脆俐落、活得精緻、追求優雅，這才是最真實的處女！

　

天秤座

天秤太自戀，太愛美？其實他們並不是完美主義者，只是追求極致化罷了。他們說來還挺善良的，雖然私底下有暴躁的一面。他們熱心，熱血，有品味，也虛榮。很討厭別人批評自己，也不喜歡認錯，千錯萬錯都是別人的錯。無論如何，天秤從來不是狠角色，更沒有行動力，雖然適應能力很好，卻也很安於現狀。

注重外表、行動力弱、自戀高手，這才是最真實的天秤！

　

天蠍座

一般人形容天蠍，多會用「邪惡、嫉妒、神秘、強大」等字眼，這也太魔化了吧！天蠍是智商極高的族群，他們有高調、有戲劇化的一面，但並不是自大猖狂的人。天蠍的確是冥王的孩子，喜歡親近黑暗，但本質非常單純，而且單純得太極端，這使他們對好與壞也會分明到極端。同時，他們也愛找到人性的缺陷去攻擊別人。

專情性感、不善交往、有點自卑，這才是最真實的天蠍！

　

射手座

射手男絕對是笑面虎。有沒有！開朗、單純、幽默的同時，又很野心勃勃，這就是絕對的射手男。射手女則很聰明，盛產文藝女青年，而且通常身材都很好。他們容易相處，又不計較，而且是吃喝玩樂的達人，失戀療傷的好朋友。和射手座做朋友，你不會有什麼壓力。除了懶惰和年輕氣盛，射手的性格大致說來真的挺好的，人生也比較幸運。

樂觀聰明、保守嚴肅、翻臉無情，這才是最真實的射手！

　

摩羯座

他們並不是別人眼中說的冷漠，也不悶，而是瘋！一群瘋子！而且是人來瘋！摩羯好學而且愛表現，別人會而他們不會的，摩羯就學到會為止，然後再表現出來。和摩羯做朋友，真的是一件很幸福的事情，因為他們會對朋友毫無保留的好。不過要是惹上了摩羯，他們也會為了報復蟄伏很久，最後讓你輸得服服貼貼。

目標堅定、喜愛思考、城府極深，這才是最真實的摩羯！

　

水瓶座

這也是智商很高的一個星座，他們倒不排斥這個世界，但就是不屬於這裡。水瓶好，水瓶熱心，可是真正想走近他們不容易，因為瓶子的內心是空蕩的。他們總能像處女座一樣說服你接受一些觀點，所以有時候別人會很怕和水瓶座對話。水瓶的虛偽是很體面又無害的，不會讓人討厭，可就是覺得缺少點兒溫度。

悲天憫人、自我沉醉、偽裝高貴，這才是最真實的水瓶！

　

雙魚座

雙魚座愛幻想愛浪漫的標籤應該撕掉，換成貼上好勝心和烏托邦才對。在他們身上，烏托邦不是幻想，而是理想，因為他們希望世界能夠只有美好存在。雙魚座很有趣的一點是，他們對異性很好，對同性也不含糊，但又帶點可愛的毒舌。他們很懂生活，也願意為享受生活花下時間，更願意為朋友、家人、戀人做個跟班。

豪爽隨和、自尊心強、神經大條，這才是最真實的雙魚！

　

真實的自己固然會有缺點，不過這份真實也正是我們心中的底線與原則，無論何時都要常保初心，保護自己，但不能迷失了自己！

　

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