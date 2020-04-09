人緣引錢緣！哪些命格是「人脈存摺」大戶？

【文‧科技紫微網】

世界知名的史丹佛大學研究中心曾發表一份驚人的調查，研究結論指出：一個人賺的錢，12.5%來自知識，87.5%來自人脈。如此耐人尋味的數據，彷彿在告訴我們「如果知識就是力量，那麼人脈就是超能力！」其實，紫微斗數比研究人員更早發現這個秘密喔！根據紫微斗數的學說，以下命格正是神奇力量的泉源，跟著科技紫微網一起看看哪些命格上榜了？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請同時參考兩邊主星。

命宮有貪狼星

貪狼天性活潑，喜歡交朋友，他們善於交際的手腕、加上精於察言觀色的能力，使他們輕而易舉就能活躍在人際圈。也因為不拘小節，又喜歡多采多姿的生活，朋友圈有三教九流之輩並不意外。貪狼星對名利充滿興趣，懂得充分運用身邊人脈資源，該花的錢，該做的人情，往往很到位，一旦自己有所需求時也不會吝於向他人開口，所以很能互得其利。

因為他們的朋友遍佈各階層，在資訊取得方面會比一般人更具優勢。在這個資訊為王的時代，貪狼總是能有搶先一步的競爭力。不管是投資理財，還是工作機會，這個首席桃花星，靠著膽大心細，與外顯的熱情豪放，硬是能把別人的專業與情報納為己用，化為實質好處。

命宮有天同星

平易近人與樂於付出的個性，讓別人總是不自覺的喜歡與天同相處。也因為他那種好脾氣、和願意傾聽的習慣，人家對他不會有戒心，會願意跟他分享心情和秘密，即使只是偶然互動的人，也能因此與他結下深厚情誼。所以說，看似不主動爭取的態度，其實也是一種人際利器。

人心都是肉做的，一旦交了一個能說心裡話的對象，有好處也會很自然的想到他。其實，天同星本身往往臉皮較薄，不好意思明白談錢，更不願主動爭取，這樣的作風看在別人眼裡，很可能變成皇帝不急急死太監，於是乾脆好人做到底，開門見山直接問他需求。而我們這位看似不爭又無所謂的天同星，其實等的就是這一刻的到來。所謂的福星就是這樣，不求自來，著實厲害！

命宮有天府星

天府星對自己有遠大期許，又懂得借力使力的智慧。他們很清楚人際關係的重要性，所以善於在環境中尋找對自己有力的重要人士。因為精於謀略盤算，他們會把時間和資源花在刀口上，對交朋友並非來者不拒。所謂「無友不如己者」，正是他們的人際過濾原則。由於用心經營，天府星命宮者的人際圈品質好得讓人讚嘆。

優質的人脈，自然蘊含豐富的資源，並且還能擴展到千絲萬縷的高階社交圈。天府星本身大氣又帶有貴氣，一旦參與這種社交園，很容易得到認同。只要其中有權力的人士大手一揮，天府星很容易就得到千載難逢的工作機運，開啟源源不絕的進財管道。

命宮有太陽星

太陽星具有熱情、博愛的溫暖個性，熱衷於不計代價幫助別人，扮演朋友的貴人。而在良性互動下，受惠的朋友也會願意回饋，反過來擔任太陽星的貴人。由於太陽星的交友廣闊、社交活動多、能大方開朗地關心照顧人、又會穿針引線介紹拉攏，他本身往往成為一種人脈橋樑，為各方都創造更多互動機會。

太陽星所掌握的綿密人際網路就有如海中的漁網一般，不管工作、投資、感情的好康機會，都能一網打盡。不管他要當仲介、還是媒人，想做直銷、或是保險，那賺錢的門路實在是數不清。加上他的表達力不錯，又愛說，真可謂是能夠靠著豐沛人脈，賺進嘴上富貴。

有人脈，成功有如坐電梯；沒人脈，成功有如爬樓梯。靠關係未必不可取，獨自奮鬥也未必光榮，關鍵在自己是否有上進心。懂得造勢，或是能趁勢而起的人，就是英雄豪傑！

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