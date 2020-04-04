聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／射手蘊藏機會的一天 掌握重點做事

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-04-4

牡羊座

起伏的情緒反而是助運的良藥。

整體運：★★★★☆

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

愛情運：★★★★☆

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

財運：★★★☆☆

做小生意者，可賺取更多意外之財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠

開運方位：西北方向

金牛座

積善可求福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

事業運：★★★★☆

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

財運：★★★☆☆

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙子座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情能平穩發展。雖然偶爾會有一些爭執和小爭吵，但對你倆的戀情不會有太大影響。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事務，讓你大開眼界。倘若積極策劃，可望有好的表現。

財運：★★★☆☆

另闢財路頗為不順，穩守現有領域為要務，免得兩頭受阻。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

事業運：★★★☆☆

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

財運：★★★★☆

有中小獎的機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

獅子座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

財運：★★☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00翡翠綠

開運方位：正東方向

處女座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

開朗活潑的一面突顯，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

事業運：★★☆☆☆

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

財運：★★★☆☆

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

天秤座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★☆☆

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天蠍座

財運佳，勿錯過。

整體運：★★★★☆

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

愛情運：★★★★☆

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

事業運：★★★☆☆

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

財運：★★★★★

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00雪花銀

開運方位：西北方向

射手座

蘊藏機會的一天。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

事業運：★★★★★

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00桐花白

開運方位：正北方向

摩羯座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

事業運：★★★★★

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

財運：★★★★☆

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00桐花白

開運方位：正東方向

水瓶座

社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

愛情運：★★★★☆

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

事業運：★★★☆☆

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

財運：★★★★☆

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙魚座

很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

整體運：★★★★☆

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也收獲到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，金錢流通快速，對於有錢人的影響較大，有大手筆投資的跡象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00玉米黃

開運方位：正西方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／射手蘊藏機會的一天 掌握重點做事

2020-04-4 牡羊座 起伏的情緒反而是助運的良藥。 整體運：★★★★☆ 單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好

財運先盛後衰！這些命格要趁上半年多存錢？

運勢有高低起伏，財運有盛衰揚抑。重要的是審時度勢，做好萬全準備。綜觀今年運勢走向，哪些命格最好趁上半年多存錢？科技紫微網這就來點名。

哪些星座談戀愛，總是不斷尋找舊情人的影子？

當戀情不復存在後，有的人能夠坦然接受、快速恢復，有的人卻一直守著回憶，讓過去一幕幕播放，一次次的刺痛自己。雖然知道該是拋開過去的時候了，卻怎麼樣也忘不掉！到底哪些星座談戀愛，總是讓舊情人如影隨形爬上身呢？科技紫微網馬上為大家揭曉。

這時候，你需要一個「打掉重練」的生命態度 - 再談庚年的化忌

至少你應該設定一個「打掉重練」目的與目標 - 在下一個「黑天鵝」來臨時，你可以吃得下、睡得著、笑得出來，平心靜氣地過日子。

塔羅：愛神來敲門囉！最近有人暗戀你？

如果說暗戀的滋味是苦澀，那麼知道有人暗戀你，多少會讓你喜孜孜的。雖然近期疫情肆虐，不過心動的感覺可是擋也擋不住。最近有人暗戀你嗎？桃花已經向你靠近了嗎？憑直覺選擇下面一張牌，讓科技紫微網立刻告訴你。

小孟塔羅：除了靠自己貴人也重要！測如何做才能讓上司喜歡？

在工作職場除了靠自己的努力外，如果能獲得上司的信任與喜歡，那麼你的發展將會順暢許多。倘若遇到自身無法處理的問題，上司便如同貴人般的存在，能在你需要的時候扶你一把。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，如何做才能讓上司喜歡？

談感情時你像哪種動物？結合命盤解析盲點

在感情的世界裡，付出和回報常常是不對等的。有時，你為對方付出了很多，但對方卻渾然不知；也有可能你的一片深情，換來的是遍體鱗傷。為什麼很多很多的戀情總是夾雜著苦澀？是自己愛錯了人，還是命運不公？科技紫微網今天要來告訴你，你的紫微主星在談感情時帶有哪種動物的特質！

處女毛很多、水瓶撿到槍！最「難聊」星座TOP5 你上榜了嗎？

人類最習慣的溝通方式就是聊天，不管是同事聚餐還是好友聚會，大家聚在一起肯定要好好聊聊，這時候若有人是冷場高手或是句點王，真的會讓周圍的人冷汗直流。雖然聊天這種事很講求頻率合不合，但有些人就是天生不太有聊天技巧，而在十二星座中，誰真的很難聊天呢？

4月星座塔羅運勢：牡羊桃花氾濫，雙魚運勢看漲

這段時間，想必大家的生活都被疫情影響，我們能做的，就是踏踏實實過每一天，並期盼疫情受到控制，讓大家能迎來真正的春暖花開。究竟這樣的心願能否實現？「事事順心」的好運會在4月降臨嗎？就讓科技紫微網來為大家預測吧！

一旦喜歡上這幾個生肖，真的會上癮！

喜歡是無論何時何地，你總能突然想念他；只要想起心中便有一種輕飄飄的溫暖；任何開心的、不開心的事，你都想第一時間說給他聽……喜歡一個人，是會上癮的！接下來科技紫微網就來和大家分享，一旦喜歡上了就讓人上癮的生肖，會是哪些呢？

每日星座運勢／雙子事業旺充滿活力 忙碌中有收穫

2020-03-31 牡羊座 過分謙虛已不是優點。 整體運：★★☆☆☆ 今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局

唐綺陽星座運勢週報：水瓶開啟新計畫 魔羯桃花朵朵開

本週有魔羯星群的重磅星象，火星、土星相合於水瓶，木星、冥王星相合於魔羯，易有緊急、激烈的事件發生，社會氛圍緊張、嚴謹，民情輿論以及網路科技有著關鍵影響。木、冥合相魔羯，群雄並起的時刻，群眾看得更清楚各國政府的管理績效，關注上位者的管理藝術能否發揮作用。週二火星將進水瓶，注意用火、用電安全，當心爭執影響心情或決斷力。週六金星進雙子，焦點轉移至他人或媒體，也是能夠彰顯出其內涵及信用的時機。

熱門新聞

錢上門了你還不要？五張雲端發票中百萬沒人領

注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

周日起雨勢增大 吳德榮：好天氣要等到下周四

又是「理想女友」冠軍！新垣結衣靠4種髮型成國民初戀

哪些星座談戀愛，總是不斷尋找舊情人的影子？

小S親授大女兒拍照訣竅 Elly許曦文「高級臉」讓Jorya春夏形象大片美出新高度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。