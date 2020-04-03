每日星座運勢／獅子面對機會和挑戰 別猶豫不決喔
2020-04-3
牡羊座
戀愛百分百。
整體運：★★★★☆
你們的愛情可以說是順風順水，單身的人在健身房、圖書館有望碰到自己的伴侶；好心情讓你在商場有一場血拼，看過帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★★☆
思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎來突破性進展。
財運：★★★☆☆
順從長輩會有財運降臨。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-21:00碧空藍
開運方位：正南方向
金牛座
今天要注意察言觀色。
整體運：★★☆☆☆
今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被他爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得代金幣或是贈品。
愛情運：★☆☆☆☆
任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。
事業運：★★☆☆☆
做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！
財運：★★★☆☆
斤斤計較、交涉應酬中得財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00水鑽藍
開運方位：正東方向
雙子座
注意矛盾的一體兩面性。
整體運：★☆☆☆☆
不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。
愛情運：★☆☆☆☆
消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。
財運：★★☆☆☆
易買到價超所值、重看不重用的廢物。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀
開運方位：正西方向
巨蟹座
說話放溫柔點。
整體運：★★☆☆☆
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下效率會高很多。
愛情運：★★★☆☆
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
事業運：★★☆☆☆
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
財運：★★☆☆☆
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕
開運方位：正南方向
獅子座
精神良好，活力充沛。
整體運：★★★★★
今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生由一個知識點引發的疑問較多，在得到解答後理解度加深。戀愛中的人渴望獲得戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！
事業運：★★★★☆
面對機會和挑戰時別猶豫不決喔，你的對手可等著乘虛而入呢！
財運：★★★★☆
適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00香吉士黃
開運方位：正東方向
處女座
鄰里關係也挺重要，別太冷漠。
整體運：★★★★☆
成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。
愛情運：★★★★☆
異性緣不錯咧，多與人接觸你會感受到自己是很有魅力的喔！
事業運：★★★★☆
情緒很高，能夠很好完成交付給你的重任。但研究心過重，常常去探究對方心裡的想法，容易讓他人生厭。
財運：★★☆☆☆
今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00湖水綠
開運方位：正東方向
天秤座
痛痛快快地瘋玩也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩斑斕，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另辟道路才會有轉機。上司的高要求高標準使你勁頭十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
事業運：★★★☆☆
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00香吉士黃
開運方位：西北方向
天蠍座
態度很重要。
整體運：★★★☆☆
加班的機率很大，也將大大影響你的情緒，不過同事的鼓勵與支持對你會有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力，會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。
財運：★★★☆☆
生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠
開運方位：正北方向
射手座
追求效率，不畏挑戰。
整體運：★★★☆☆
今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財渠道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次撞出愛情出火花。
事業運：★★★☆☆
重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。
財運：★★★★☆
財運不錯，購物易有好運。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00臘梅白
開運方位：正東方向
摩羯座
做事無原則容易壞事。
整體運：★★☆☆☆
戀人對你無原則處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；工薪階級不要有「先消費後儲蓄」錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。
愛情運：★★☆☆☆
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。
事業運：★★★☆☆
若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。
財運：★★★☆☆
若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00珊瑚橙
開運方位：正西方向
水瓶座
桃花開得旺，要有追求的勇氣。
整體運：★★★★☆
單身者面對來電的異性只有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進程。年輕女性朋友忙中偷閒，做做健美操活動活動筋骨，對提高工作的效率大有用處呢。
愛情運：★★★★☆
有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取與對方約會，感情進展會很快。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。
財運：★★★☆☆
理財宜守不宜攻，運勢平順，是規劃的好時機，等待機會，若貿然投資，風險性會很大。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-23:00珍珠白
開運方位：東南方向
雙魚座
做好應急措施才能萬無一失。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在酒吧邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合同、訂單。
愛情運：★★★★☆
適合談情說愛，有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！
財運：★★★☆☆
置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行囉！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00翡翠綠
開運方位：正西方向
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