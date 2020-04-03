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每日星座運勢／獅子面對機會和挑戰 別猶豫不決喔

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-04-3

牡羊座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順風順水，單身的人在健身房、圖書館有望碰到自己的伴侶；好心情讓你在商場有一場血拼，看過帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎來突破性進展。

財運：★★★☆☆

順從長輩會有財運降臨。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00碧空藍

開運方位：正南方向

金牛座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★☆☆☆

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被他爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得代金幣或是贈品。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

財運：★★★☆☆

斤斤計較、交涉應酬中得財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00水鑽藍

開運方位：正東方向

雙子座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★☆☆☆

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下效率會高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕

開運方位：正南方向

獅子座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生由一個知識點引發的疑問較多，在得到解答後理解度加深。戀愛中的人渴望獲得戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

面對機會和挑戰時別猶豫不決喔，你的對手可等著乘虛而入呢！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00香吉士黃

開運方位：正東方向

處女座

鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

整體運：★★★★☆

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯咧，多與人接觸你會感受到自己是很有魅力的喔！

事業運：★★★★☆

情緒很高，能夠很好完成交付給你的重任。但研究心過重，常常去探究對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00湖水綠

開運方位：正東方向

天秤座

痛痛快快地瘋玩也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩斑斕，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另辟道路才會有轉機。上司的高要求高標準使你勁頭十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00香吉士黃

開運方位：西北方向

天蠍座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，也將大大影響你的情緒，不過同事的鼓勵與支持對你會有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力，會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：正北方向

射手座

追求效率，不畏挑戰。

整體運：★★★☆☆

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財渠道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次撞出愛情出火花。

事業運：★★★☆☆

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

財運：★★★★☆

財運不錯，購物易有好運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00臘梅白

開運方位：正東方向

摩羯座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；工薪階級不要有「先消費後儲蓄」錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

事業運：★★★☆☆

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

財運：★★★☆☆

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

水瓶座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性只有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進程。年輕女性朋友忙中偷閒，做做健美操活動活動筋骨，對提高工作的效率大有用處呢。

愛情運：★★★★☆

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取與對方約會，感情進展會很快。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。

財運：★★★☆☆

理財宜守不宜攻，運勢平順，是規劃的好時機，等待機會，若貿然投資，風險性會很大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00珍珠白

開運方位：東南方向

雙魚座

做好應急措施才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在酒吧邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合同、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行囉！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00翡翠綠

開運方位：正西方向



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每日星座運勢

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