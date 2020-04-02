每日星座運勢／牡羊獨到的投資眼光 錢包充實不少

2020-04-2

牡羊座

皆大歡喜。

整體運：★★★★★

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，都向外活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事調理分明的處理妥當，額外花點時間與同事聯繫情感吧，這有助於往後的合作事項喔！

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆會；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★☆☆☆☆

最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：西南方向

雙子座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠質量和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，適合經手財務或是報表分析的工作，多能做出正確的判斷與分析。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機慾念比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭好！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00玉髓紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

很有想法的一天。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

事業運：★★★☆☆

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

財運：★★★☆☆

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：正西方向

獅子座

微笑、大方會給你帶來好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的熱情爽朗感染心儀對象，形象分可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，服務水平和態度可得到提升；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請別拒絕。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通協調力不錯，有機會與上司交流，保持平和的態度可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收穫豐厚。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：正西方向

處女座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。小有偏財運，有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫，看到自己的進步你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯食的現象，但也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00香檳金

開運方位：東北方向

天秤座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐式風味的餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間瀰漫著浪漫的氣味；花點錢施捨給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度才能更好的樹立你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活更有激情！

事業運：★★★☆☆

有很多事務都如已在弦上的箭，到非發不可的地步，可這些事卻並不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下，會把自己弄得疲憊不堪。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其揮霍，不如花些錢來做善事。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00古銅青

開運方位：正西方向

天蠍座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★★☆☆

別因一味追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便或迷糊健忘引起的。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00深茄紫

開運方位：正北方向

射手座

較理智能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼矛盾產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的訊息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸浮出水面，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00蘭花紫

開運方位：正西方向

摩羯座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

事業運：★★☆☆☆

職場恐有小人背後作梗，與同事協作項目，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

財運：★★★★☆

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：西北方向

水瓶座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應采較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收穫期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00珍珠白

開運方位：東北方向

雙魚座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：正南方向





