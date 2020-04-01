每日星座運勢／雙魚愛情運勢相當好 錢包進帳不少

2020-04-1

牡羊座

一些小改變會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大調動起你的積極性！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

工作上缺少精益求精精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

財運：★★★☆☆

財運不錯，正是錢財回收期。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：西北方向

金牛座

用心發現，會有很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯，可是你會較為執著，只專注一處的風景，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味向朋友提供經濟援助，不見得是幫他，反而還會給自己帶來不必要的經濟麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易獲得滿足；單身者被動桃花旺盛。

事業運：★★★★☆

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

財運：★★★☆☆

今日你做著發財夢，對於投資存在一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00水鑽藍

開運方位：正南方向

雙子座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

財運：★★☆☆☆

錢財的處理較不能順心，有散財傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限與眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別呆在家理，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

獅子座

普通一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭嘴，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★★★☆☆

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：西北方向

處女座

被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。

整體運：★☆☆☆☆

感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。

愛情運：★☆☆☆☆

又亂發脾氣了，別再挑剔對方了，想想對方可愛的地方！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，競爭忙碌難免，耐著性子慢慢處理，多聽前輩的意見。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00古銅青

開運方位：正東方向

天秤座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嚐下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不穩定，小麻煩，小狀況頻繁，會有瑣碎的事情從天而降，打亂了你原本的行程或計劃。

財運：★★★☆☆

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00深茄紫

開運方位：正北方向

天蠍座

語言運用具有藝術性就能成功地為他人化解矛盾。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就踩到地雷。除了對大氣候要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有所收穫。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

只需做好份內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶之時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00深茄紫

開運方位：東北方向

射手座

對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

財運：★★★☆☆

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00古銅青

開運方位：東北方向

摩羯座

收穫不小，但要有計劃性。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候讓你絲毫沒有察覺，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與人協作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展更順利。

財運：★★★★☆

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會給你帶來賺取偏財的訊息資源。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00鉑金灰

開運方位：東南方向

水瓶座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★☆☆

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★★★☆

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：正南方向

雙魚座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢。工作者在團體協作中表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00芥末黃

開運方位：西北方向





