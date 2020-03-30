唐綺陽星座運勢週報：水瓶開啟新計畫 魔羯桃花朵朵開

在創作油畫或水彩的時候，我們大多會先上一層底色，再用不同的顏色覆蓋上去，讓整體的色彩更協調，也使畫面顯得豐富又有層次感。如果每人都是一幅畫，你會是哪種底色的畫呢？有句話說「個性決定命運」，也許，你擁有哪種隱藏個性，連你自己都不清楚呢，現在就跟著科技紫微網用測字來了解一下吧！

2020-03-26 17:30