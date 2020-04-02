這時候，你需要一個「打掉重練」的生命態度 - 再談庚年的化忌

朋友Betty是午宮坐命的破軍，又是在庚年出生，再加上大限又走庚運，因此在過年之前就早早預約論命，想看看今年庚子年的運勢。

排完命盤之後，遷移宮的天相一共有三個化忌，加上小限的廉貞化忌，遷移宮寫滿了"忌"也讓人頗為觸目驚心。

由於流年的遷移宮也有煞星，我還是輕描淡寫地請她過完年之後要注意在外的安全，同時也要留意人際關係的經營問題。

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昨晚才剛上完週末班的課，就接到Betty的來電。電話接通後，就聽見她在電話的另一端滔滔不絕地說著。

「怎麼會有這麼倒楣的事情? 我只不是過個馬路，又招誰惹誰了? …..」

原來Betty 聽從我的建議與提醒，外出儘量搭乘大眾運輸工具，在外過馬路也小心謹慎。但是就在她過馬路走在斑馬線上時，一輛紅燈右轉的轎車突然竄出，再加上駕駛可能沒有抓好車速與距離，車輪還是輕輕地擦過Betty的腳跟。

雖然毫髮無傷，但是與意外擦身而過的Betty也飽受驚嚇，驚魂甫定之後的第一個反應就是打電話給我。

情緒激動的Betty敘述完她的奇幻遭遇之後，問了一句: 「現在不是才農曆二月嗎? 我還有十個月要過啊! 到底有沒有什麼方法可以化解呢?」

你的日子已經不是你的日子

其實不只是Betty，大概所有人都有類似的感覺: 過完農曆年之後，世界就不再像我們以往所認知的樣子，而是充滿了不穩定與驚嚇，各種前所未見的情況陸續發生，彷彿過年時應該被驅走的年獸，又回來肆虐，影響眾人的生活。

所謂的日子，就是由食、衣、住、行、育、樂所建構的生活型態與方式。

在病毒肆虐、人心惶惶的情況下，你開始減少外食的機會，至少眾人聚集的大型宴會，能不參加就不參加。

在穿著打扮上，口罩已成了穿搭的標準配備。出門可以不用錦衣華服，但是絕不能不戴口罩。

禁航與封城讓人們只能蝸居在原來的住所，而無法像以往一樣想出國就出國，想去哪裡就去哪裡。

你也不能像以往一樣，呼朋引伴到KTV歡唱減壓，也無法參加動輒萬人起跳的馬拉松賽事或是演唱會。

以往以享受、舒適、便利為主要考量的生活方式，變成了以安全為主要考量的求生模式。既然是求生模式，最重要的原則就是「只要活著就是最大的幸福」，其他的因素就不太重要了。

以往你幾乎不太會用到的口罩與酒精，卻成了人人趨之若鶩，費盡心思、時間來取得的求生物資。

這種求生模式也反映在我們的工作以及經濟狀況: 能不開會就不開會，能在家處理的就不用進辦公室，能夠不出差就不出差，維持一個企業基本的運作與功能。大型的會議、展覽也一個個地取消。

就是因為百業都受到了影響，而且前景未明，誰也不知道這種影響與衝擊會持續多久。所以大家的消費趨於保守，非必要的東西能不消費就不消費；大型、耗費甚巨的計畫就暫緩執行或擱置。

以往那句戲謔的玩笑話 - 『我媽媽說:「人多地方不安全，所以不要去! 」』，難道竟成了影響百業的主因?

生命會找到自己的出路

再回到「化忌」的議題， 如果以直觀的角度來看「化忌」所在的宮位，當然就代表這個宮位所主導的事物受到了挫折、阻礙、不順利，或者是收斂。

當然，一般的看法就是「化忌」代表不好，但是這個「化忌」往往也會對對宮產生一定的影響。 也就是先前所提到的: 有一股能量會在互為對宮的兩個宮位之間流動與傳遞，這兩個宮位的狀態與好壞，也會受到這股能量的影響。

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用比較直觀的方法來解釋「化忌」的情況，就是「路障」。

當你在跑步和走路時，如果道路的前方有路障，讓你無法繼續往前行進，那麼你當下的第一個反應便是回頭往另一個方向前進。

因此當遷移宮有化忌，也意味著「此路不通」- 在外地的發展並不順利。同樣地，如果命宮有化忌，就意味著待在原地不動可能不會有好的發展，所以必須往外發展。

雖然在庚子年每個人的流年都是「天相化忌」，但是「天相化忌」所在的宮位卻不盡相同。有人是在命宮、有人是在財帛宮或是官祿宮等其他的宮位；也代表著每個人在今年所面臨的問題不盡相同。就像Betty的天相化忌在遷移宮，所以她所面臨的問題就是在外的安全，以及人際關係的經營。

但畢竟流年運勢的預測與分析，牽涉的原因較複雜，所以每個人所遇到的問題和難關不見得是那麼地直觀。但是如果我們不用宮位的觀點而用星曜的觀點來看待「天相化忌」這件事，或許就會有更明確而直接的結論。

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天相的原型是一個負責掌管印鑑的職務， 因此它的特質是循規蹈矩、聽命行事，做事安穩妥當。行事作風有一定的習性，並且按照規矩、具有規律性。但也容易因此而產生固執、保守、因循的缺點，非必要時不會改弦易轍。

因此，「天相化忌」的另一層意義是: 如果用原本習以為常、慣用的思路邏輯及行為模式來處理眼前的事物，可能就會行不通而遭受阻礙及挫折。

外界常用「黑天鵝」來隱喻那些意外事件：它們極為罕見，在通常的預期之外；在發生前，沒有任何前例可以證明，但一旦發生，就會產生極端的影響。新型病毒所造成一發不可收拾的全球疫情，當然可以視為當前的「黑天鵝」。

而用以往慣用的思路、方法、手段，來處理「黑天鵝」所造成的影響，當然就會兌現了「天相化忌」的現象。

它可能發生在夫妻宮: 因為在家上班、外食與參與其他活動的機會減少，造成與配偶朝夕相處的時間增加，會不會產生新的相處或是分工問題?

它也可能發生在財帛宮: 因為各種不利正常經濟發展的黑天鵝陸續出現，習以為常的理財投資模式是否需要調整，好讓自己的財務狀況免於惡化?

它更可能發生在疾厄宮: 自己過往的衛生習慣、飲食習慣、運動習慣是否需要調整，可以讓自己的免疫力增加而避免病毒的入侵?

如果「化忌」是代表此路不通的路障，那麼回頭前進之後會遇到什麼? 永遠在天相對宮的破軍!

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破軍的原型是作戰中前仆後繼、搶灘登陸，不計一切代價也要達成目標的士兵。並帶有消耗的本質，為達目的不擇手段、不計代價。這種破壞、犧牲、消耗的本質，也讓破軍的人生和運勢充滿了刺激與挑戰。

其實這種犧牲與消耗的現象，在過去短短的幾個月中屢見不鮮。許多的旅館、餐廳或是企業相繼宣布歇業或是停業。

在這個時候做出這樣的決定，並不全然是因為疫情的擴大所造成的影響。而是先前或有積藏已久的問題或是缺失，並在很長的一段時間之內都無法有效地改善。那麼面對「黑天鵝」這種極端狀況，加上前景不明不知要撐到何時， 只好做出犧牲、停止的決定， 頗有斷尾求生的意味。

但是，破軍真正的意義並不是只有犧牲與消耗，而是先破壞再建設。就像搶灘成功的士兵們， 在破壞敵人的防線，佔領了陣地之後，必須開始構築防禦工事，才能夠抵擋敵人、對手的反撲或攻擊，確保戰果。

因此，犧牲與破壞並不是目的而是手段，目標是建設 - 構築一個符合目前或未來需求的系統。

庚年的「黑天鵝」群可能讓你憂心忡忡、寢食難安、惶惶不可终日，大幅地影響了你的正常生活。但是真正讓你不安的，難道不是過往在粉飾太平、視而不見的縱容與心態下所造成積息已久的病灶與問題，以及這些問題所造成併發症與後遺症?

真正的太平日子是無法靠挖東牆補西牆、欺騙自己來獲得；該面對的問題，終究會浮上檯面而讓你無法忽視。

「打掉重練」才是庚年的主軸!

至少你應該設定一個「打掉重練」目的與目標 - 在下一個「黑天鵝」來臨時，你可以吃得下、睡得著、笑得出來，平心靜氣地過日子。

或許這才是庚年最重要的意義!

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