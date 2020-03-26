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小孟塔羅：2020年逢凶化吉指數有多高？

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
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當我們遇到不順心，或自身無法解決的問題時，有可能會想到寺廟拜拜，祈求神明能幫自己一把。但其實我們的個性最直接影響事情的走向。因此，好好檢視個性的優劣，將不好的地方做調整後，讓自己成為自己的最佳幫手吧！現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年逢凶化吉指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供

塔羅牌圖作者：Lena Kozachuk & Alex Ukolov & Karen Mahony(The Mythical Creatures Tarot)

A：逢凶化吉指數20分。(愚者牌正位)

牌面上有一個男子，身穿綠色植物的衣服。

這張牌表示2020年，你要小心被小人陷害。當你遇到對你不好的人時，你會跟對方保持安全距離，但你會發現事情不會因而停止，對方仍會從其他地方下手，種種行為會讓你感到痛苦不已。小孟老師在此提醒你，找尋跟自己理念相合的人，才能為你帶來保護圈。

B：逢凶化吉指數80分。(惡魔牌正位)

牌面上有一個老人，坐在洞穴裡望著遠方。

這張牌表示2020年，你會用樂觀的態度，處理看似不幸的事物。因此，你會選擇用柔軟的身段，可能是撒嬌裝可愛的言語，或是討對方開心的說法，讓緊繃的情況先緩和下來，事情自然就會比較好解決。小孟老師在此提醒你，也要時常適當幫自己舒解壓力唷！

C：逢凶化吉指數100分。(教皇牌正位)

牌面上有一男一女，男子將女子擁入懷中。

這張牌表示2020年，你會尋覓到合適的人選，來幫你解決卡關的難題。你深知一物剋一物的道理，加上自身的力量畢竟有限，若能把觸手向外延伸，對症下藥找到相對應的貴人，便能集結力量解決問題。小孟老師在此提醒你，多結交朋友廣結善緣，你的貴人便無所不在。

D：逢凶化吉指數40分。(女皇牌正位)

牌面上有一個女精靈，懷裡抱著她的孩子。

這張牌表示2020年，你要小心被他人所利用。你可能個性單純沒想太多，或總是心太軟無法狠下心，當別人對你提出請求時，儘管你內心感覺到為難，仍有可能會答應配合對方，你的婦人之仁會害慘自己。小孟老師在此提醒你，告知對方你的立場或難處，才不會讓事情反覆發生。

E：逢凶化吉指數60分。(戀人牌正位)

牌面上有一個男子，跟女人魚在池邊相擁。

這張牌表示2020年，你要小心遇到不公平的對待。也許是對你不利的規範，抑或是不成文的規定等等。倘若你發現溝通無效時，並不會乖乖遵從就範，你會做到表面的和諧，但私下會用自己的方式。小孟老師在此建議你，不如先讓對方喜歡你後，再做你想做的事也不遲。

小孟塔羅

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