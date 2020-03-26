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四月財運最好五大星座：牡羊業績亮眼 雙魚正財運很強

聯合新聞網 / 安妞・星座
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儘管世界正遭受巨大星象能量影響，一個人心若能安定和正面思考，人生中很多事情便能化險為夷，創造新的機會，迎接更多豐盛來到生命之中。轉機就是商機，而覺得受不了的時候常常是大好機會的開始！來看看四月份在財運上有哪些星座的人擁有絕佳好運勢呢？

第五名：獅子座

獅子座的人在四月份工作運極好，除了諸事順利之外也將獲得好人緣，可以說是江湖走久了，名聲就有影了。在本月份獅子們若有什麼職場上想建立關係的人，可在這個月好好的跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多的合作機會藉此打開更廣的商業財路。另外建議不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞，而在這個月適合規劃更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦跟得到有效的資訊。若好好執行下半年會有好收穫。另外獅子座四月也應該去思考怎樣才能創造自己要的高級生活方式，很多時候需要策略而不是埋頭苦幹，或者大賭一場，在投資上專業知識重要，不能豪賭。偏財運重，容易收到禮物或意外之財。

第四名：金牛座

金牛座的人在四月份正財運良好，因為你們工作表現成熟又努力，這段時間一步一腳印的耕耘都會被長官與老闆看見，備受肯定。所以若有想替自己爭取更多權益與機會，建議在這個月更賣力更認真，然後就大膽地去爭取屬於你的權益，被接受的機會相當的高。而若是有什麼棘手的案子或計畫，在本月份加把勁的努力都會有好成績！因為你們真的是很踏實地在走每一步，這個月也不會遭小人忌妒，貴人居多。這個月在理財方面保守謹慎為佳，若本身就是做投資理財這行，將會安穩度過難關 ，也可以先察覺適合進場的理財時間點。另外本月需多善用以柔克剛的方式，用耐心、愛心、包容心來化解財運上的困難一切就能化險為夷。

第三名：牡羊座

牡羊座的人在四月份因為自我要求高，表現追求卓越完美，特別認真積極進取，你們將會擁有非常亮眼的業績表現，一鳴驚人。正財好運不用多說，若有經營副業只要保持努力的心一樣銳不可擋。而在這段時間你們需要注意與同事交流之間是否給對方較高的壓力，或與主管相處之間要留意態度是否謙和，因為在衝刺中的你們很容易想將事情速戰速決，一個不小心就沒有注意自己是否態度太過霸道，這點要特別留意喔！另外若想擁有更多財富幫自己設定短期與長期目標將有效協助你理財，而做好儲蓄規劃是你們現在需要的，這樣更能精準使用每筆金錢就能無形中存下很多錢財。在投資上切勿衝動，要保持內心的平靜與安穩，這是獲勝關鍵。

第二名：摩羯座

一直在工作上是拼命三郎的摩羯座在四月也將擁有好表現。因為非常努力所以工作機會接二連三，完全讓自己維持在一個高水準的狀態繼續超前邁進，一點都不想停下來的你們會在這個月有很多超越自己思考極限的好點子，因為你們深深相信危機就是轉機，而轉機就是天賜良機！而做人成功的你們將得到長官與貴人的幫助，若有什麼賺錢的小道消息會優先推薦給你，貴人也將會引薦更多對事業有幫助的人來到身邊。比較需要注意的是因為太衝事業而忽略健康問題。你們一定要記得錢是買不到健康的。要記得找時間抒發壓力或做瑜珈，因為運動可以幫助你療癒肩上扛的巨大壓力。在這個月正財運將比偏財還旺非常多，建議將以正財為主。

第一名：雙魚座

雙魚座的人這段時間以來已漸漸抓住心中最想要的理想生活，現在只需專注前進努力達成目標，千萬不能懶散，只要好好鞭策自己謝絕三分鐘熱度，就能不斷超越自我，締造新的佳績。你們會在努力中看見財富不斷增長，勢如破竹。另外在成就自己的同時也要小心人際關係，近期要好好與周圍的人說話，說好話，也把話說好，才能避免口舌是非。因為人在好運當頭時總會惹到幾個小人忌妒，對方可能會無故將你的話語翻譯為別的版本，偷插你兩刀。提前預防總比事後補救好。正財運很強可好好努力，若有兼職副業賣東西也可以努力做薄利多銷，投資方面還是保守為佳。若沒有八成以上的把握千萬不要隨便亂試。

偏財運 工作運 轉機 運將

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