4月生命靈數運勢分析：過程中會落下的無須追悔 都是早該被蛻去的累贅

引用四數的指引做為四月的開端：）

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獨自，獨立，偶爾帶點侵略也無所謂，

過程中會落下的無須追悔，都是早該被蛻去的累贅。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：原有的人生進展，行程安排需要被暫停、修改方向的四月，對你來說，會是發展多元興趣與目標的好時機，整體發展，可用「山不轉路轉」來形容，一號人們只要穩住心情，通常也對「該轉往哪裡」會有明確的方向；原本路線的不通暢、以及周遭環境的波動與平靜，其實都能讓你一眼就明辨哪些該選、哪些又該丟棄，只要願意刪去不適用的，納入新的嘗試，在混亂的局勢中，你將是得利較多的那一方。

工作／學習狀況：在專業上，很明顯的會有許多承接、接洽新業務的機會，那些或許是原先你一直認為不可能的、沒想過的、甚至原先判定為冷門、無實益的機會，不過此刻，它們卻因時局變化，搖身一變成為熱門、能產生實益的事，主動爭取、展現優勢與承擔的決心，將為下一個週期，寫下一個好的開始；

但在工作人際及環境上，因為多呈混亂的局面，所以在爭取機會、展現實力時，還是要小心他人拖後腿、或是說出一些很不合時宜的建議，面對這些狀況時，雖然需要處理，但不要淌入混水，簡單快速，不跟對方爭論太久、不丟出太多情緒、就事論事，都是有助於讓上述的正面事項開展更順利的方式。

愛情：單身者，機會眾多，但陷阱也多，因為跟外界的接觸變得頻繁，也因日常場景的轉換，為你帶來了許多機會，至少身邊的人可以「換上新血」，不會總是那些舊的人，對於要尋找新對象，是正向指標，如同上述的氣氛，有問題的，一定「一眼就知道」，就請自動忽略、不要輕易入坑即可避免很多錯誤嘗試；

至於可發展的選擇指標，就是「不讓你覺得需要委屈自己來得到的」，就會是正確的對象，抓好要旨，小心假設，大膽嘗試，春天不遠。

有伴侶者，對於伴侶起伏不定且多變的情緒，在這段時間都要好好接招，如果懂得變通、自我審視、不走舊路，接得好，就是大加分，但處理不當、缺乏變通的話，則是大扣分，總之是沒有「持平」的路線，一號人們得用多一點心力去面對，只開省電跟飛航模式，顯然是完全難以應付眼前的狀況的；

那些起伏都其來有自，我想你一定懂，只是懶得面對，但火燒屁股了，所以該是起身的時候了，莫再無視或拖延。

訊息指引：Bee+Worry

輕巧的，把過程變得輕盈、快速的來去，那是不困你在原地的要領，

嗡嗡地，在你耳邊，靜待你的傾聽。

★生命靈數2

整體運勢：穩住心，與外界的斷聯並非壞事，在這段時間，二號人或許會有訊號中斷的感覺，可能是實質上的與外界接觸少，也可能是即便人在眼前，但仍然溝通困難的局面；

這種「我到底聽了什麼？」跟「我怎麼都聽不懂你在說什麼？」的狀況，應該會大量的出現在四月份的日常，但請二號人暫緩懷疑自己、懷疑人生的想法，比起一看到態勢詭異就停止行動，開始自我檢討，更實際的方案是「就先這樣做了吧」，讓你的行動，成為切斷你懷疑人生的利器，當你願意先以行動去驗證，會發現其實你才是對的，聽不懂的那些真的不合理，那些振振有詞的，都另有其想掩蓋的目的。

工作／學習狀況：在專業上也呈現發展緩慢，事情好像被按下暫停鍵了，這邊也要喊停、那邊也要再想想、所有的競爭好像都無用，如果你期待這段時間要有很具體的成就與收益，那真的是有點為難的事情，

在這段比起努力做點什麼，努力不做點什麼或許更好的週期，遇上開會延期、專案暫緩等等「先不動」的頻率，高於他人的二號來說，比較有用且該做的事，反而是專注在自己的原有工作模式的除錯、以及專業技能增強，多讀書、線上吸收新知等等，才能在這段必須休養生息的時間，真的累積出一些什麼，你需要這樣的時間去好好的自我整合、消化，然後才能再出發，不只是世界局勢使然，而是二號人前段時日似乎忙亂到沒有時間做好整理的事，這是不利你後續工作進行的，就趁這段時間，來個大整理後再出發吧！

愛情：單身者能開展新戀情的機率低，如果有對象也不宜告白的本週期，還是建議多往修復自我創傷的方向去，看看你為何口裡說期待愛情，但是行動卻常常相反，到底在逃避什麼才讓你無法有新的戀情發展？

是不是比起成功，你更相信自己總是失敗，所以停在原地呢？

往內深究看似無進度，卻是你踏出每一步之前的基礎工程，既然遇到正確對象的機率如此低，那麼不如把焦點放在這裡吧！

這些過程會讓你之後的每一步都踏得好又穩，所有的練習都不會是白費的。

有伴侶者與另一半進入冷淡期，但請別先懷疑自己努力不夠，溫柔太少，這段時間的卡住，經常是來自於完全相反的方向，很可能是你做得太多、太快、太好了，好到把對方該做的都做完，你以為這樣好棒，可是關係裡卻好像只剩你一個人了，所以這段時間，請放下手邊所有的努力，什麼都不做，完全的空白、失聯、或是說出你覺得很殘忍的現實，都會是讓伴侶「回到關係裡，務實面對」的最有效方法；

完全的停手，重置關係中的不平衡，如果你正覺得關係失衡又失溫，那麼不再加溫，就是你能做的最大努力。

訊息指引：Zebra+Truce

做點什麼，與過去不同，做點什麼，你不習慣的，

過去的已帶你到這裡，已到盡頭，是該轉換方向的時候，

做點什麼不同，如果你想去的地方已經不同。

★生命靈數3

整體運勢：三號人在本週期，需要花更多的時間在內在安定、自我整合上面。因為外在局勢，除了（較親近的）人際之外，多數呈現停擺，所以如果你總是習慣把焦點放在社交生活，或是往外去尋找一些樂趣來「擺脫寂寞」的族群，若沒有調整心情、做好準備，那恐怕是一段極難熬的時期；視逃避獨處跟內在創傷的嚴重程度而定，越是閃避與自己獨處，就越容易在現實中看到「關門」的情境，業績減少，財務運勢低迷、被某些很賴以為精神重心的團體「切割」的情勢，都將是這一波「關門」在現實生活中帶來的效應，關上這些「可以暫時逃開面對自我」的門，並非只為帶來你的損失，它們更希望你能從中，培養出接納自我、不逃避也活得愉快的特質。

工作／學習狀況：如同上述的情況，在專業上將會面臨業績下跌、溝通受阻、專業能力受到質疑等障礙，不過這些障礙，之前並非不存在，只不過你「應付得很好」，所以「看起來表面上很好」而已，事實上只有你自己知道那些「很好」到底需要多努力，才可以「看起來還不錯」，而這些原本「還撐得住」的事，將在這段時期快速崩解，所以以前能混過去的做法，已經不能再用，因為撞到牆了，所以無論你多麼想快起來、多麼想積極一點、多麼想正面，都不得不先「把問題從根檢討起」，回頭先把之前明知缺漏卻刻意忽略的基礎打好，無論是心態上的、或是實質專業缺乏的，都不是「廣泛的理解」，缺乏的是「深入的探討」，那些就是三號人在這段時間最該努力的工作。

愛情：單身者有機會在跟人的互動間，發現相處時的盲點，那些「只有表面，沒有靈魂」的對話模式，其實正是你無法發展深度關係的主因，當然拿到社交現況來看，就是一連串的「人們對我已讀不回」；

意思是，對方或許聽了、也跟你有互動了，但你卻深深感到對方的敷衍跟距離感，而那些你感受到的，當然不只想為你帶來表面受挫，那麼淺層的意義，更是生命要你感同對方的身受，如果你感到不適，很可能正在告訴你，你也是這樣給別人距離的，這是調整自我、變得真誠的好時機，當你看清並擺脫這種應酬式的社交，便會離新戀情更近一點。

有伴侶者，關係也有觸礁的危險，表面和諧的現況底下暗潮洶湧，越是關係密切、對外形象營造良好的夫妻或是情侶，越在這波受災名單當中，回頭想想，那些大量對外宣告的私生活，為何需要？你在強調些什麼？刻意忽略看見些什麼呢？我想三號人一定明白的，而這段時間日常生活的種種障礙，是一個將雙方「關回關係中，只有兩個人」的過程，如果你正經歷這樣的情況，比起說說表面漂亮話的溝通，關係中更需要的，顯然是掏出心，也能信任自己不會被傷害的深度對談。

訊息指引：Stingray＋Ace Of Wands

回到自己身邊，總是有需要返回原點的這一天，無論你已經繞得多遠；

都是必經 — 除錯、修復、與面對。

★生命靈數4

整體運勢：生命震盪趨緩，對於多數之前歷經波折，有做出具體改變的四號人，在本週期可望重新拿回主導權，對於已經改變的方向、做出的新決定，確定可以繼續深耕下去的訊號頻頻，這會讓四號人感到安心，順著生物本能，就可以往新的、正確的方向持續努力；

但在財務或務實成就上，成果並不會在本週期展現，所以務必有多一點的預備金、戰備存糧，只要把這部份安頓好，再加上四號人擅長的埋頭苦幹，通常就能在一段時間週期後，看到成果展現。

工作／學習狀況：在專業上比較適合單獨行動，一個人做事會比一群人做事，所帶來的效益更高，一方面是這段時間，的確沒有那麼多的成本可投入，另外也是這段時間需要更多靈活的方案，才能把工作做好，精簡與你互動的成員，可以讓工作的反應變快，也能免去許多溝通上可能產生的延遲跟困擾；

學習狀況上，也是一個人獨自鑽研，比較能夠做出有創造力、有效率的事；若非得團體合作，那麼四月份就要注意上與下的關係，應對進退都不宜過度強勢，擺架子，這段時間這些事都會被放大檢視，容易帶來人際糾紛，進而導致工作進度落後，或效益不彰。

愛情：單身者在追求新戀情上，建議採取主動攻勢，省去廢話，省去不必要的支微末節，可以讓友誼升級，對於原本就有對象，尚未告白的，這段時間也利於反守為攻，只要不是奇怪的表態、或光說不練，被接受的過程雖然曲折，但成功機率是高的；

完全缺少對象名單的，在這段時間主動拓展交友圈，也會有所斬穫。

有伴侶者，在關係中會得到對方最真實的意見，過程當然不好受，伴隨爭吵、一連串的實話讓你感到深深被打臉，但那也的確是自己需要修正的地方，關係的失衡在四月不斷上演，一切都需要更多看見問題核心，以及直接處理根源、不迂迴的表達，是讓戰爭停止的關鍵；

如果戰爭因為處理而擴得更大，那麼顯然是你仍舊不願放棄「我的做法才對」的堅持，那麼這場風暴勢必就會無限延長戰線，直到你終於明白為止了。

訊息指引：Scorpion+Strife

獨自，獨立，偶爾帶點侵略也無所謂，

過程中會落下的無須追悔，都是早該被蛻去的累贅。

★生命靈數5

整體運勢：財務穩定，雖無大財，但是持續進帳，該入袋的安穩入袋，一毛也不少，在這段混亂的時期也算是幸運了，但是節流的部份卻有點堪慮，會有許多「我覺得我已經想過再花了」的消費，在短期內都會讓你有後悔的感覺，一方面是東西或許不那麼實用，另一方面則可能是買貴了，所以在消費時，務必多想三天，

避免那種「現在就好需要」而且「認為當下就已經完成了所有深思熟慮的過程」的那種決策，通常就能止住漏財的那個洞，時間分配上也需要注意，本週期很可能因為把自己莫名繃緊的情緒，而睡眠不足、作息混亂或日夜顛倒，把雜事排開，休息比把行程表排滿更重要。

工作／學習狀況：在專業上務實經營，仔細規畫，都能夠有不錯的成果，在四月這段利於計畫的週期，用精算、細節處理去完成工作，把細部處理得好，會比衝進度更重要；

對於事務型或行政工作者來說，小的帳目細節、文字細節，都有需要再三查核的必要性，這些東西易出狀況，只要能守好這些看似細微的地方，靠許多微小的累積也能創造倍數的正向成果，

對於人際或業務型工作，則是容易在話語的細節、語氣、用字，不小心就大有大量的加減分，如果期待工作順利，上述這些小地方就得多注意，

學習也容易錯在小處，多檢查，多驗算，都是好事；

在大致順利的本週期，大錯沒有，若能再把小錯避免，就會感到一切順風順水。

愛情：單身者在工作往來、學習環境，都可能遇到聊得來的對象，開頭雖然無聊，也不會讓你突然「覺得這好像可以」，但至少是沒有怪人，能夠好好說話的局面，總是好的開始，所以可以多注意你覺得「是好同事、好客戶、好窗口、好同學」這類「至少不排斥」的人，機會會比較容易出現在這裡，如果有心，也可以多深入聊一點專業上的話題，就能幫你判定這是否是朵值得經營、有機會的桃花。

有伴侶者，在關係中有些失衡的地方，在這個月跟伴侶較容易討論到這方面的問題，可能是陪伴的品質不佳、時間分配不均，都會是本週期討論跟溝通的重點，你的情緒緊繃、外務太多，或許已經讓關係間的付出跟給予有點傾斜，若你覺得關係溫度一直不如預期，或是比之前更低，都可以在這段時間稍微調整一下日程表，把多一點時間留給伴侶，便能把關係的滿意度順利找回來；

雖然沒有大問題，但是小的除錯卻很必要，務必勤勞點，才不會在後續需付出倍數的努力來扳回。

訊息指引：Raccoon+Dominion

別忘掉那天賦雖可貴，但無需每一局都得把全部天份都搬上檯面，

享受分配與安排的樂趣，手邊的燃料可以帶你走得更遠一些。

★生命靈數6

整體運勢：許多謊言將在本週期陸續被揭開， 這些謊，某些可能是別人為你編造的，但更多可能是自己的誤判、或因不願面對，自圓其說的說法，在這段時間，都很有機會看見真相，讓你無可逃避，無法再自欺欺人，雖然看起來像是災難，不過它是個帶來改變的機會，讓你可以不待在已經不舒適的舒適圈裡，開始為自己找活路；

整體來說，四月份是除弊的月份，壞的習慣、不良的人際關係，都能在本週期被看見、處理，如果能夠先生命一步，對自己下手改革，那麼本月將會有「重新活一次」「重掌人生方向」的踏實感，無論遲早，都會往同一方向前進，而決定權從未離去，永遠在你手裡。

工作／學習狀況：在專業上，某些卡關很久、覺得根本就無可為的進度，即將在本週期落幕，以一種...很突然的速度，快速關門，讓你快速的認清此處已無可為，用的一樣是崩解災難式的降臨法，讓你誤以為自己山窮水盡，但其實是柳暗花明，這樣刺激的路線，請六號人要先準備好心情，深呼吸，別被眼前一時的崩解嚇壞了；

把場景拉到現實生活來看，重則可能你就被突然開除了，也別意外，但這樣的突然結束，後面都會換去更好的地方，

輕則可能是原本的盤算全都不如己意，而且後續也無努力空間，而後續也會因為此端的無望，才有心思看見別的活路，更能做出點成績。總之是先關門再開門的局面，抓穩心情，不被影響，看到最後一分鐘，才會懂得生命的安排偶有佳作，極富巧思。（雖然你可能會邊罵邊接受這份巧思XD）

愛情：單身者若想尋找「新」對象，恐怕會面臨許多失望與碰壁，倒不是就這樣毫無機會了，而是對象不在「新」而是在「舊」之中，從原本就認識的人，找出可能的對象，機率較高，同時這也是代表，可能身邊早有潛藏的、未表態的對象，已經默默關心、觀察你許久，這段時間也相當可能浮出水面，所以與其找「新」不如多觀察「舊」，本週期對你比以往更好、互動更頻繁的那個人，多看他一眼吧！說不定你會有不同的看法跟答案。

有伴侶者，在關係中的受限感也相當大，伴侶可能讓你備感失敗與失落，比起被動、消極的接球應對，其實這很可能正是你得到壞臉色、壞脾氣的主因，伴侶對你一直以來，只是有限度的「說一動、做一動」已經忍無可忍，如果你仍自以為「我很乖啊，你說的我都有做」那麼顯然是錯誤且不足的，本週期六號人更該努力的，是主動詢問，當那個「發起」的人，而不只是「配合」的角色，才能讓關係恢復到穩定平和的舊況。

訊息指引：Fox＋Princess Of Wands

所有的變都是不變，靈巧且快速的出與入，去理解，

行動帶你全都體會，親身經歷的那些，才是明晰可用的智慧。

★生命靈數7

整體運勢：在內心擺盪與不確定感高漲的本週期，七號人只要能夠選擇多往信任自己的方向前進，就不易被外在環境的混亂拖下水，整體來說，進帳跟生活現況是穩定的，但是卻容易被長輩意見、外界雜音干擾，這些聲音通常是偏頗偏激的，你也明知道對方的狀況，七號人卻還是很難不跟著自我懷疑，所以做好心理準備、小心應付，較能避開這類麻煩的狀況發生；

四月份也容易有些與過去習慣觀點不同的想法，因為自身狀況的變動，跟上述的雜音，兩個都不是你的常態，又在創新跟保守的兩極，所以很考驗你自我整合、消化的能力，只要能在心態上先過關，那麼四月則能在各處有許多的收穫跟成長。

工作／學習狀況：在專業上易遭受雞蛋裡挑骨頭的苛待，好像講也講不清楚，越解釋越混亂的局面，讓你感到焦慮、難以收拾跟前進，不過這時候得請七號人先暫停一下，想一想，眼前的事是真的非得對方同意不可，才能繼續做下去嗎？或者只不過是你想依照慣例，給對方足夠的尊重，而對方卻因此而拿翹、無限上綱到造成你的困擾呢？

當你可以把問題拉回進度的基本面來看，別讓自己困於人情，其實本月多數的卡關，便已解決一大半，除了人際的應對需要這樣的跳脫，如果你期待工作上可以有更多表現，不妨也把這樣的原則應用在思考跟執行上，本週期的思考跟執行若有卡住的地方，通常都是上述的慣性跟邏輯轉不過來的問題，只要能從問題跳開，問問自己是「因為想遵守習慣、慣例，而導致停滯」或是「真的有不可抗力的原因」便能順利過關，拋開人情，只就事論事，四月的工作便能往更順利的方向去。

愛情：單身者在追尋新關係上，吹毛求疵、要求一切要盡善盡美，完全依照你想像進度走的傾向，會是阻擋戀情降臨的頭號殺手，如果你覺得一切發展都不順利，無論是想告白、或是想要找到新對象受阻，都請先回過頭問問自己，是不是設定了太多細節跟「應該要這樣、應該要那樣」先入為主的正確順序，通常這些程序、跟無傷大雅的細節問題，讓你腦袋卡在奇怪的地方，想要有新的機會，顯然需要先把這些框架拿走更多一點，才能讓感情自由滋長。

有伴侶者在關係中，要求太多、挑剔太多，會讓關係疏遠、變冷，或許你會主張，對方才是那個最挑剔的人，不過在指責對方之前，建議七號人回頭也看看自己，你先丟出給對方的要求，是不是也太多了一點呢？

檢查一下自己是不是有很多「應該要、你至少也要」之類的發語詞跟抱怨，本週期若是溝通不順，就是這些無止盡但無關緊要的要求造成的，如果你覺得對方的挑剔讓你不適，那麼就先從收起對對方的批評做起吧！

假若不能多一點肯定，至少也把挑剔先收著，當你成為那個開始願意做點改變的人，一定也能看到關係轉往更平和穩定的方向去。

訊息指引：Moth＋The Devil

別太快太急，誤以為眼見的都能為憑，別緊抓表象與蠅頭小利，

正是那瑣碎無用的在意，將你困在原地，哪兒也不能去。

★生命靈數8

整體運勢：動力低落，消極比積極多的本週期，對八號人來說若因困於這樣的心情，會錯失不少生活中的美好；

在人際上，雖然真的不少意見不合的地方，但是之中也交雜了很多願意支持你，或是給予真心關懷的人，而對你來說，最大的問題，卻是很難把焦點從那少部份的負面、不順遂移開，這時候能調整的，反而不是從人際中抽身，而是跟對方展開更深度一點的對談，去確認對方真正的意圖，當你願意有多一點行動，讓自己置身實際的驗證當中，就比較有機會看出，那些讓你覺得生厭的人際關係，有部份來自自己的誤解，進而擺脫陰鬱的心情，看到生活較正向的一面。

工作／學習狀況：在專業上的進度遲緩，可以做的、需要做的，都在人際上，本週期較利於業務或與人接觸較多的工作者，因為工作性質的關係，會感到自己是「很有進度的」，雖然麻煩也不少，口角是非、言語爭論的狀況夾雜發生，不過如同上述，只要可以多一點耐心，把話全盤聽完、把該表達的都表達得比平常更細、更清楚一點，便可以轉逆為正，讓溝通不白費，為工作表現加分；

對於事務或靜態、少與人接觸、或獨自做研究的工作者來說，則需要多尋求外援，一個人苦思，很容易就陷入膠著、無實質進度的局面，即便你的工作真的是別人幫不上忙的，也不建議埋頭苦幹，適時的從工作中抽離、與人接觸（閒聊也行）再回來，都會間接有幫助，讓你有重新整理的感覺，能從停滯中，把進度再往前推一點。

愛情：單身者在舒適圈中，雖較無新的機會，不過卻能保護你不受到傷害，如果你尚未有新對象，那麼這個月先緩緩也是不錯的事，跟熟悉的朋友碰面閒聊，或是仍期待積極點，那麼跟原有的朋友互動所衍生出的新機會，也會是比較安全的；已有對象但狀況未明朗者，則可以多爭取跟對方碰面的機會，若你願意把話題深入一點，多開放自己讓對方了解，則會有不錯的累積跟進展。

有伴侶者在關係中，會感到對方的無動力跟消極，如果再碰上你的無動力，那麼關係趨於冷淡，在這段時間就幾乎是難以改變的事實，在這樣的情況下，把話「講仔細一點、講深一點」跟對方多分享更私密、內在的想法，也可以突破這樣的僵局，雖然這無法造就表面上的熱情如火，卻可以讓關係向內、向下紮根，帶來一種看似溫度不變的「加溫」，只要換點做法，由你開始，就能讓關係有更好的發展，不會總是單一型態的無趣無味。

訊息指引：Oyster＋The Hanged Man

答案不在此時此地此刻間，包覆與紮根，眼前需要的是更多探索與自我面對。

★生命靈數9

整體運勢：生活中大量的卡關與麻煩褪去的本週期，視之前障礙數而定，九號人都會有整個生活「再調亮一個色階」的感覺，整體順利，事件如果想控制進度，通常也都能如你所想的方向進行；

不過這並不代表生活中就沒有待處理的麻煩，相反的，其實雜音不少，你也真的會受到不少干擾，在心中多所批評（可能偶爾還伴隨一點詛咒）其實這些多屬他人的事務，如果你不看、或是能夠道行更高深一點，視而不見、知道但不讓情緒被捲入，就會得到一段平靜、安心、感到受控的日子。

工作／學習狀況：在專業上，這段時間大概會聽到不少荒唐的言論，請九號人可先別急著咒罵對方，畢竟就是因為有這些無知的人，你的存在才更必要啊，帶領他人走向正道、更好的地方，來促成工作的順利；

所以比起需要多高的專業技能，更需要多一點耐性，只要可以倷住性子把人際的麻煩、別人的雜音關掉、一一釐清說服，就可以讓工作順利運轉，需要你的更多承擔、願意出頭、願意主事、願意給意見，一旦你把焦點放在這，就能創造利人利己的雙贏局面；

對於學習者來說，個人學習狀況順利，如果置身在團隊中，一樣是得當那個跳出來整合大家的人，先把事情的達成放在優先順位，比較容易丟得掉這類的抗拒。

愛情：單身者在尋找關係上，不易有讓你看得上眼的機會，選擇不少，但都是不怎麼樣的，比起「找到可經營」的對象，本週期好像更應該小心「不要在這個階段感到懷疑人生就放棄」，比起過份積極，可能採取消極被動一點的姿態，會讓這樣厭世的心情更少一點，暫且休兵，等待之後時機較佳，再跟外界有更多互動、或為擺脫單身付諸更積極的行動，會是不錯的應對方式。

有伴侶者在關係中能主導局面，說到要「主導」，就代表有「需要你主導跟堅持的事」，所以或許你會看到另一半的脫序行為、不知道到底在說什麼的論點，這時候務必不能跟著浮動，得站穩自己的立場，以堅持打贏這場仗，伴侶可能用各種方式，閃避他本該做的事，這時候就請放棄說服吧！因為對方並不是不知道自己有多荒唐，而你的「想再說清楚一點」反而會讓對方覺得跟你有爭辯的空間而繼續，所以你最該做的，就是冷處理，讓關係冷淡、靜置，眼前這些雜音跟藉口，才有機會早一點消退。

訊息指引：Crocodile＋Prudence

往內潛入，一切需要蘊釀與時間，果實尚未長成在眼前，耐住性子，還得更多一點。

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