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新工作不如預期，12生肖會撐下去還是放手？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

年後是轉職旺季，誰都希望越換越好、一步步跳得更高。願望雖好，卻不是人人都能順遂如意。如果新工作不如預期，你會撐下去，還是會放手？科技紫微網今天就從生肖的角度來為你詳細分析。

　

生肖鼠

嘗試適應，尋找樂趣

你頭腦機智、手腳靈巧，善於結交新朋友，能很快融入新的環境。如果換的新工作不如預期，一開始你可能會有點失落，但你很快就能調節好情緒，主動與新同事交流互動，並嘗試從新工作中尋找樂趣。你會期待著努力付出、堅持下去，能迎來好發展。

　

生肖牛

安下心來，忍耐紮根

你本就是一個務實勤奮、責任感強的人，喜歡追求穩定，不易跳槽。所以你一旦換工作，就是下定了決心的結果，因為想要在新環境尋求更長久、更好的發展。就算新工作不如預期，你也多能安下心來，接受現實。你會忍耐著開始的不如意，紮根下來，踏實求進，以期長遠發展。

　

生肖虎

無法忍受，一換再換

你敢想敢做，有著雄心壯志，總是充滿自信的往前邁進，開疆拓土。只有新鮮、具有挑戰性的環境和工作，才能引起你的興趣，這樣的你是很難忍受一成不變和不如意的。如果新工作不如預期，你多會再次果斷轉身離開，另覓好工作。

　

生肖兔

甘願撐住，滿足現狀

樂觀知足、不與人爭的兔子，凡事追求穩定安順，害怕任何的風吹草動。你多是因為遇到不得已的原由，才會換新工作，所以就算新工作不如預期，基本上也會撐下去。只要還有一點點希望，你都能忍受暫時的不如意，並懷著一份「知足常樂」的心態穩步向前。

　

生肖龍

與其死撐，不如換新

你果斷、肯幹，有著旺盛的進取心，從不服輸。也正因心高氣傲，轉職跳槽頗為頻繁。對你而言，「只要我願意，有什麼不可以」，所以如果新工作不如預期，你大多不會硬撐，而是會及時轉身再換新工作，這樣才能止損，新的才是更好的。

　

生肖蛇

不如預期，尋機回鍋

你精力充沛，行事靈活，頗能隨機應變，與人相處也隨和，不會堅持硬梆梆的原則。所以，當你遇到新工作不如預期時，多會及時放棄，尋找機會回鍋舊公司任職。而且通常你不會得罪老東家，以便日後好相見，這樣一來回鍋也更容易了。

　

生肖馬

馬不停蹄，另尋發展

馬兒耿直熱情，決定了的事就不會後悔，永遠樂觀積極向前看。其實，你喜歡不停奔跑的狀態，所以換工作是你的常態。如果換新工作不如預期，你不會想太多，會果斷放棄，再往外尋找更適合自己的環境和工作。即使會因此失去優渥的職位或酬勞也沒關係，你相信唯有敢於改變才能越來越好。

　

生肖羊

順應環境，邊走邊看

你的耐性十足，凡事隨緣，也頗能適應新環境，對人對事都懷著一顆平和的心，不緊不慢，穩穩當當。所以，當跳槽新工作不如預期時，你並不會太吃驚，多能平靜下來順應變化，懷著隨遇而安的心情，踏實工作。

　

生肖猴

轉移目標，求新求變

機靈聰穎的小猴子是多才多藝的達人，最喜追求新鮮變化，因此換新環境、新工作對於你來說並不陌生。遇到新工作不如預期的狀況，你多能樂觀看待。如果與心理落差太大，你會即時關注市場動態，轉移目標，運用才藝優勢，另尋出路。

　

生肖雞

察顏觀色，回鍋再造

生肖屬雞者直覺、敏銳，善於言談，能靈活處理好人際關係，屬於無利不起早的類型。不會裸辭，在跳槽前就早早留了後路，就算到了新環境，也多能與老東家保持良好的聯繫。若新工作不如預期，又一時找不到更好的工作時，你會找機會回鍋再造。

　

生肖狗

換都換了，面對現實

你是一個忠實可靠的人，意志堅定，對自己所認定的人和事多會忠心不移，勤勤懇懇守住職位，不會輕易跳槽。如果要跳，多是不得不跳，即使新工作不如預期，你也不會心生抱怨，多能以正向心態面對現實，踏實工作，以求日後有好的發展。

　

生肖豬

新不如舊，想續舊緣

生肖屬豬者頗為念舊，常常會想到以前的人和事，懷念過去的好。對工作也會投注大量心血，因此不願頻繁換新環境。如果跳槽，多是有不得已的苦衷。當你發現新工作不如預期時，你會頻頻回想起以前的同事、主管、工作氛圍等，想來想去都覺得新不如舊，於是便會找機會回鍋了。

　

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