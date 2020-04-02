塔羅：愛神來敲門囉！最近有人暗戀你？

【文‧科技紫微網】

如果說暗戀的滋味是苦澀，那麼知道有人暗戀你，多少會讓你喜孜孜的。雖然近期疫情肆虐，不過心動的感覺可是擋也擋不住。最近有人暗戀你嗎？桃花已經向你靠近了嗎？憑直覺選擇下面一張牌，讓科技紫微網立刻告訴你。

選項：

圖片來源／科技紫微網

查看結果：

選牌1、「倒吊者」牌

暗戀人數：沒有

這張塔羅牌為「倒吊者」，代表你需要靜候機會的到來，而顯然目前還沒到時機。另外，沒有被人暗戀的機會，也很可能是自己把自己束縛住了，不懂得展現，自然不容易被人注意。將壓抑與忍耐轉化成對愛情的渴求，並釋放出戀愛的信號，喜歡你的人才會到來。

選牌2、「女祭司」牌

暗戀人數：1個

這張牌卡是「女祭司」，一般而言，女祭司的牌義是「消極不動」，雖然近期你可用知性與智慧來吸引異性，但這種吸引是隱藏式的，只有在旁耐心觀察你的人才會發現你的美好。在這個連愛情都要追求實效的時代，這種特質要吸引較多的人暗戀，總會比較困難。

選牌3、「愚人」牌

暗戀人數：3個左右

此牌是「愚人」牌，你那快樂豁達的態度，吸引到不少人的喜歡，3個左右的暗戀者當然不在話下，另外還有許多人覺得你很好親近，喜歡與你相處，不過並未到達愛戀的地步。然而你也有點過於隨性與開放，容易招惹來爛桃花，讓人家覺得你很好勾引。

暗戀人數：排長隊

你選擇的牌是「魔術師」，預示著你近期的魅力會大爆發。堅定的自信、充滿智慧的神秘感、以及良好的溝通能力，都會為你引來不少愛慕的目光。只是，你的光環過於耀眼，會讓異性相形見絀，不敢輕易表露愛意，以免唐突了你。

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