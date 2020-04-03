財運先盛後衰！這些命格要趁上半年多存錢？

【文‧科技紫微網】

運勢有高低起伏，財運有盛衰揚抑。重要的是審時度勢，做好萬全準備。綜觀今年運勢走向，哪些命格最好趁上半年多存錢？科技紫微網這就來點名。

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廉貞星

取財有道，與人合作

下半年財運有逐漸下滑的趨勢，然而，要你存著錢不花，省吃儉用，實在不容易。想要守財的方法，只有合理理財，取財有道。今年上半年投資理財不宜投機、獨立投資、短線投資，有利與人合作，分攤、減少風險；並多關注能長遠獲利的項目。此外也要注意不可大手大腳，買一些不實用的物品，今年控制購物慾是很有必要的！

天府星

勤儉節約，宅家理財

下半年財運較弱，如果一味貪圖享受，把太多錢財用於吃喝玩樂上，小心生活捉襟見肘。今年作風必須收斂，把錢用到刀口上，減少應酬、享樂的費用。有事沒事多多宅在家裡，閱讀理財書籍，觀看財經新聞，學著如何將小財庫打理妥當，賺取額外收入等等。如此不僅能守住錢財，還能積累理財知識，學以致用。

巨門星

開源節流，少說多做

財運先盛後衰，下半年不太容易得財神眷顧，進財機會不多。那麼，要如何存錢呢？對於你來說，最好的守財方法就是能省則省，把閒錢拿來購買保險、基金等能夠保值增值的商品。此外應少湊熱鬧，沒事少跟周圍的人說三道四，小心惹來口舌之災，不但得罪人又耗時損財，那就得不償失了。

太陰星

量入為出，踏實度日

下半年財運有逐漸下滑的趨勢，想要守住錢財，就要好好存錢，最重要的是要懂得適時哭窮。人情往來方面應合理分配支出，收起虛榮心，不要為了面子而打腫臉充胖子，小心死要面子活受罪。借出的款項應及時追回；忌貪圖小便宜；勿再借出大額錢財，以免增大生活壓力，錢財還有可能有去無回。總而言之，錢財入袋為安，踏實度日為妙。

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