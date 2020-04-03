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航母羅斯福號艦長求援成功後遭拔官 理由「誇大狀況嚴重性」

哪些星座談戀愛，總是不斷尋找舊情人的影子？

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【文‧科技紫微網

　

當戀情不復存在後，有的人能夠坦然接受、快速恢復，有的人卻一直守著回憶，讓過去一幕幕播放，一次次的刺痛自己。雖然知道該是拋開過去的時候了，卻怎麼樣也忘不掉！到底哪些星座談戀愛，總是讓舊情人如影隨形爬上身呢？科技紫微網馬上為大家揭曉。

　

巨蟹座

說到「念舊」、「執著」，巨蟹座當然是排名第一。他們的念舊不只是掛念感情，更會延伸至物品、事件，任何事情只要是有老故事的特點、或具備第一次經驗的性質……幾乎都會被他們牢牢收藏著，更別說是初戀情人了。即使他們重新出發，想談一段新戀情，卻總會忍不住將目光投向那些「與某某前任相似」的身影。

　

射手座

一般對射手座的印象是，他們面對感情比較難以專一，總像百花叢中的花蝴蝶到處採蜜，其實並非如此。射手座一旦愛上一個人，就像射出去的箭一般，不愛到終點為止不收手。他們表面看上去自由自在，內心卻陷入愛的囚牢，只是很善於掩飾罷了！射手既然如此專情，一旦在感情中挫敗，自然一定會把前任的影子投射在下一段感情當中了。

　

雙魚座

多愁善感的雙魚座，在愛情裡總是全心全意付出，認真看待交往中的每個細節，沉浸在戀愛所帶來的喜怒哀樂。也因為他們把戀情看得比什麼都重要，所以當愛情逝去時，他們很難從失戀中走出來，會時不時陷入回憶中，彷彿在現實世界裡過著平行時空的過去。就算好不容易鼓起勇氣展開新戀情，仍會尋覓著那個曾經讓他們歡喜與憂傷的舊情人。

　

你是否也常不經意的想起那個帶給你快樂、悲傷的舊情人，雖然愛情已經成為過去，傷痛逐漸癒合，可結疤的傷口卻老是刺刺癢癢的向你提醒那段有點美又帶點遺憾的過去。不妨將最美好的那部分放在心上，畢竟愛過、痛過的軌跡能夠讓人成長茁壯！

　

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