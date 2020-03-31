4月星座塔羅運勢：牡羊桃花氾濫，雙魚運勢看漲

【文‧科技紫微網】

這段時間，想必大家的生活都被疫情影響，我們能做的，就是踏踏實實過每一天，並期盼疫情受到控制，讓大家能迎來真正的春暖花開。究竟這樣的心願能否實現？「事事順心」的好運會在4月降臨嗎？就讓科技紫微網來為大家預測吧！

牡羊座

塔羅牌：太陽

太陽這張牌的關鍵詞是活力、順利與成長。這個月對於牡羊座來說會是春意盎然，百花齊放的一個月，桃花氾濫，處處充滿愛情的氣息；財運穩步上升，可期待意外驚喜。總之，只要積極面對，就能迎來期待中的好結果哦！

4月事件預測：

1、跟同事外出吃飯，遇到不錯的機緣。

2、十分投緣的年長異性出手幫助你。

3、月底得到一次實力展現的機會。

4、隔壁班同學主動借課本給你。

5、短線投資獲得超高回報。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：戀人

這是一張對愛情特別有利的牌，單身者可期待一見鍾情的浪漫邂逅，若主動一點更會獲得甜蜜的豐收。工作與課業方面不但能夠很快恢復戰鬥力，並有撥開雲霧的輕鬆感。勇敢面對挑戰吧，你會得到更多快樂。

4月事件預測：

1、遇到真正心動的戀愛對象。

2、與戀人感情甜蜜，難捨難分。

3、工作中有點摸不著頭腦的感覺。

4、上半月在股市裡的投資得到小收穫。

5、體育課時，因準備活動不充分而受傷。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：愚人（逆位）

本月對待感情的態度不佳，易因工作的疲勞而不時表現冷淡。想要奏響浪漫的樂章，首先從調整自我開始吧！事業方面的人脈有望更上一層樓，並有機會得到貴人的幫助，好好珍惜這難得的機遇吧！

4月事件預測：

1、向戀人傾訴煩惱，反而產生不快。

2、找律師諮詢離婚問題。

3、工作上結識新的合作夥伴。

4、走親會友的機會增多了。

5、考試的成績令自己滿意。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：戰車

抽到這張牌，代表你在這個月只要積極主動就能有所成。愛情與事業在這個時期有突破性的發展，感情穩定，能夠開始計畫婚姻；工作積極主動，升職加薪的目標可望達成。消費方面需注意自我克制，有必要審慎計畫、精打細算哦！

4月事件預測：

1、在聚會活動上與對的人不期而遇。

2、在家庭聚會中，感情的裂痕被撫平了。

3、你積極主動發表意見，因而通過考核。

4、添置家用品的花費超出預算。

5、你所寫的散文成了優良作文範本。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：命運之輪（逆位）

本月運勢各方面都有些不如人意。感情上因害怕受傷，極易陷入自我矛盾的沼澤中；工作上遇到職位調整，換到新部門易對你產生不小壓力。其實只要學會換個角度看問題，這也會是一個全新的開始。

4月事件預測：

1、去公園散步時，遇到不錯的桃花。

2、玩樂心大起，無暇顧及家庭。

3、與新認識的同事志趣相投。

4、購物慾望強烈，支出大於收入。

5、為了解開一道難題而挑燈夜讀。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

處女座

塔羅牌：女祭司

愛神注意你很久了，終於決定在本月將愛情之箭射向你。不要再埋頭工作了，錢是賺不完的，而緣分可是不等人的。工作上雖常有倦怠感，但不會出現什麼大問題，找準方向努力就好，不過要是能再細心一點就更好了。

4月事件預測：

1、與朋友帶來的異性一見鍾情。

2、受到工作繁忙的影響，約會變少。

3、工作上各種迷糊輪番上演。

4、月初逛商場，為家中添置物品。

5、經不住遊戲的誘惑而錯過吃飯時間。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：審判（逆位）

這會是運勢多波折的一個月，單身者難得有看對眼的機會，卻不知道如何開口；戀愛者的感情極易受旁人的影響而鬧不愉快；工作學習過程表現得有些混亂。試著先讓自己靜下來，理清思緒，再下決定吧！

4月事件預測：

1、遇到喜歡的對象，卻被潑冷水。

2、與戀人因為各自的朋友而鬧意見。

3、需要申請物料，主管卻不批准。

4、學習時間分配不均，複習的重點也有誤。

5、在期貨方面獲得令人開心的收益。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：魔術師

魔術師這張牌預示著成果提升。本月在事業上將會有所突破，不僅能出色完成工作，也建立起同事間的友情；與此同時，愛情氛圍也變得溫和很多，這正是與伴侶互動，增進感情的好時機，多找一些共同話題活絡氣氛，有利於建立互相的信賴感。

4月事件預測：

1、在網路上結識頗投緣的朋友。

2、與戀人的話題增多。

3、工作上得到同事主動幫助。

4、對文字的領悟能力，讓文科成績提高。

5、與人合夥開展新的生意項目。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：高塔

本月總體運勢不太樂觀。單身者有遭遇爛桃花的風險，情人間爭執頻發，嚴重影響感情穩定度；工作學習的情緒不佳，一不小心就爆發衝突。與人溝通時切記注意說話的語氣，帶著情緒去談問題，只會讓火藥味越來越濃。

4月事件預測：

1、參加單身朋友的聚會，互訴煩惱。

2、言語過激，與另一半發生爭吵。

3、工作情緒不佳，老闆對此很有意見。

4、受到別人的熱情感染，學習熱忱旺盛。

5、高價買到劣質商品。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

摩羯座

塔羅牌：世界

即將迎來心境開闊、精神愉快的月份，感情生活怡然自得，愛情甜蜜，生活美滿，令旁人羨慕無比；工作日程安排井井有條，與同事間相處愉快，並且小有成績。這個月你會發現，淡定面對生活中的得失後，反而獲得了更多。

4月事件預測：

1、旅行途中結識不少新朋友。

2、與戀人到農家體驗生活，使感情升溫。

3、一閃而過的靈感，給工作帶來驚喜。

4、原本視為頭痛的科目，現在增加了興趣。

5、長期投資在本月會略見成效。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

水瓶座

塔羅牌：死神

死神這張牌不是只代表結束，從另一個角度看，也預示著轉變。雖然本月的桃花運較弱，但只要往人多的地方多走動，牽手幸福的機會也會增加。事業和財運的表現有些不盡人意的地方，不過只要找對了方向，也能迎來轉機。

4月事件預測：

1、網購買到滿意的商品。

2、與戀人的相處受到家人干擾。

3、為了雞毛蒜皮小事與上司起爭執。

4、購置不動產的行動被迫延期。

5、月底考試成績不佳，受老師批評。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：教宗

本月運勢穩中帶強，愛情雖然不是甜得膩人，但戀人對彼此的瞭解加深，變得更加互相依賴了。財運會是本月的一大亮點，多做些學習與研究，會收到事半功倍的效果。本月也是分享感受的月份，大膽說出想法，能使事情更有進展哦。

4月事件預測：

1、休息日外出活動，有異性主動關心你。

2、為戀人解答各種奇怪的問題。

3、獲得平時與你不合的同事的支持。

4、在查閱資料的過程中迸發靈感。

5、月底家長對你學業的管教壓力增加了。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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