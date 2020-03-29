殺破狼周運勢／雙子被天菜級人物煞到 巨蟹當心血光之災

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星進入面試宮位與志業宮位的木星、冥王星有良好連結，想要轉換跑道的白羊座，面試運佳，轉換工作領域會很快收到錄取通知。需要參加各類考試的白羊座，這段時間考試運極佳，可順利通過門檻，資格獲得認證。

學習運方面，金星進入學習宮位，研究某些學科可突破盲點，功課突飛猛進。考試運頗佳，即便沒有好好準備，也可勉強及格。已經出社會工作的白羊座，會想學習新的技術與知識充實自己，可尋求到很好的學習資源或指導者。

感情運方面，水星與海王星合相在精神宮位，某個人的存在會是你很重要的精神糧食，卻不是一個很正式的交往關係。某些白羊座會把情感寄託在偶像崇拜或是虛幻的人物身上，這樣心情會比較愉快。

本週須注意的部分：

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與土星合相，又受到天王星影響，在某個團體中，被群體情緒勒索，要拿出金錢奉獻或購買許多無意義的東西，感覺不太愉快，卻又無法脫離這些人。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到人際關係宮位的火星與土星的影響，與人合夥與投資失利，大量的血汗錢被掏空或虧損，與夥伴不歡而散，賠了夫人又折兵。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，比較捨得花錢在享受上，吃些昂貴的美食犒賞自己，或是購買奢侈品。某些金牛座手上累積了許多市面上稀缺的物資，生活無虞，感覺自己很富裕。

人際關係方面，水星與海王星合相在人際關係宮位，與某些朋友在靈性層面上相互交流，會發現自己不曾理解的盲點，放下一些執著之後，會感覺比較輕鬆，人生豁達多了。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，與土星合相，又受到天王星影響，工作進入昏天暗地的忙碌時期，每天都有突發狀況必須加班，此時要當心工作過勞，或是作息不正常，造成內分泌失調。

感情運方面，本週金星會離開命宮，原以為對你有好感的人只是一場誤會，不過你還是會偷偷關注對方的動態。某些金牛座會肉搜曖昧對象的秘密，但這樣的行為事跡敗露，會被喜歡的人討厭。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，海王星與水星合相在志業宮位，相位良好，在混亂的時局保持著理智與清醒，使你在職場成為舉足輕重的人物，有許多的指令都等待你的決策，成為工作領域上的黑馬。

感情運方面，金星進入命宮，從來不相信一見鍾情的你，突然被一個天菜級的人物煞到，陷入瘋狂的愛戀狀態。此時桃花也特別旺盛，某個對象會對你告白，此時會試著與對方交往看看。

本週須注意的部分：

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與土星合相，又受到天王星影響，會有一個重要的事情或任務需要遠行一趟，然而目前交通狀況不太穩定，有可能會受困在外地，精神壓力較大。

健康運方面，木星與冥王星持續合相在疾厄宮位，代謝狀況不良，嚴重發福。泌尿系統容易發炎。免疫系統也不理想，比較容易生病。盡量不要涉入危險的地區與行為，注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，太陽持續在志業宮位行進，職場表現亮眼，有許多重要的事務都需要你決策。過去不被重視的才能，成為工作領域上重要的指標，許多人仰賴著你的能力，工作進度才能推進。

感情運方面，木星與冥王星合相在感情宮位，挺過了許多風風雨雨，雙方終於有結婚的共識，會先低調登記，儀式與宴客得稍微延遲一段時間。單身的巨蟹座會遇到想託付終身的對象，此時會與對方正式交往。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與土星合相，又受到天王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率較高，身體不舒服的症狀會使你感到焦慮與厭世。

金錢運方面，火星進入財務宮位，與土星合相，又受到天王星影響，投資標的慘賠，財務壓力較大。沒有投資習慣的巨蟹座，會用信用卡分期付款購買一個昂貴的物品，卻因此擠壓到生活費用，每個月都要縮衣節食過日子。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，水星與海王星合相在財務宮位，重新佈局投資標的，可在混亂的局勢逆勢操作，獲得利益。沒有投資習慣的獅子座，會利用一些特殊的管道獲得稀缺的物資，生活有些小確幸。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，在朋友圈中成為重要的人物，有許多人會在此時與你聯絡，在許多人相互連結與幫助之下，大家在物資方面可彼此支援。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入感情宮位，與土星合相，又受到天王星影響，情緒不好的時候，會不自覺找情感對象出氣，雖然你的心情很快可恢復，卻會造成對方的壓力，當心被對方分手。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的火星、土星影響，團隊中的豬隊友常常製造突發狀況要你擦屁股，與夥伴理念不合，常常引發爭執，不斷背黑鍋，感覺十分委屈。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星與海王星合相在感情宮位，暖心的言語打開了對方的心扉，原本在情感關係不討喜的地位逆轉，與喜歡的對象發展順利。單身的處女座，可技巧性地表達愛意，可在此時告白成功。

工作運方面，金星進入志業宮位，會進入一種非典型的工作型態，在家中辦公，不需要天天打卡上班。某些處女座暫時強制休假，無事可忙，覺得閒得很無聊。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入健康宮位，與土星合相，又受到天王星影響，生活作息不正常，反而使你生活感到疲倦，這段時間注意血光之災，容易發生意外傷害，感染急性疾病的機率也比較高，沒事不要出遠門，容易在外地生病。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到火星與土星的影響，學業會因為突發性的因素被迫中斷，許多課程無法修完。某些處女座則可能因為身體狀況不佳，造成作業與報告無法產出，必須要放棄學業。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星與海王星合相在工作宮位，突然不需要上班打卡，可以在家中處理許多事務，效率比過去還要好。某些天秤座則是在混亂的職場中尋求到一個定律，使得工作情緒比起其他人穩定許多。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與冥王星與遠行宮位的金星有良好連結，會搬離目前居住很久的地方，到一個陌生的城市生活，才開始發現自己已經過了很久不太健康的日子。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與土星合相，又受到天王星影響，被某個危險的人物或愛戀所吸引，陷入無法自拔的畸戀中，被愛的感覺很甜美，卻不知一步步走向痛苦。單身的天秤座，要當心被爛桃花糾纏，難以擺脫。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星、火星影響，為了一個奢華的理由，把身上所有的家當都敗光。某些天秤座則會為了寵物或是小孩的身體狀況，負擔龐大的醫療費用，造成嚴重的負債。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽持續在工作宮位行進，在職場表現亮眼，成為被倚重的幹部，甚至需要兼任許多主管職的業務。某些天蠍座進入一個新興產業，在不景氣的環境中一支獨秀，感覺很有遠景。

金錢運方面，金星進入財務宮位，投資標的可選在適當的時間獲利了結，會發現小賺了一筆資金，足夠過一陣子好日子。沒有投資習慣的天蠍座，善用信用卡的紅利回饋，會買到十分划算的好東西。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到土星、火星的影響，經常釋放出曖昧的訊息，招來的情感關係會較為速食，相處一陣子就膩了，不想繼續長時間經營，容易給週遭的人花心的印象。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與土星合相，又受到天王星影響，某個家人需要你照顧，也會使得家庭關係較為緊繃。某些天蠍座居家環境變得不理想，常會被鄰居的噪音打擾，生活感到困擾。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，同時太陽持續在戀愛宮位行進，單身的射手座，桃花運旺盛，會被愛慕者告白，此時會考慮與對方試著交往看看。感情已經穩定的射手座，會有懷孕的跡象，或是會在此時收養寵物。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與冥王星呈現合相，遭遇到一些不愉快的事件，反而因禍得福，獲得賠償或是額外的補貼。某些射手座則是會大量獲得一些市面上缺乏的物資，生活不愁。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星與土星的影響，在職場與人溝通不良，可能會跟同事或上司吵起來，場面火爆。某些射手座會因為工作的突發狀況，行動受到限制，有些事務無法好好運作。

交通運方面，火星進入交通宮位，與土星合相，又受到天王星影響，交通工具故障頻頻，工作因此變得不方便。與人容易發生行車糾紛，或是被開罰單。此時需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，有許多行程延遲或取消，工作內容變得輕鬆很多。某些摩羯座會開始採取在家辦公的型態，不需要每天準時上班打卡，生活變得悠閒。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，很久沒有好好整理房子，這段時間會清理出堆積如山的廢物，居家環境清爽許多。某些摩羯座在這段時間需要搬家，會找到理想的物件。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到火星與土星影響，喜歡上與自己價值觀差異較大的人物，安全感常常被對方衝擊。在爭執之中妥協很多事，因為這個人，你的生活改變了很多。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與土星合相，又受到天王星影響，收入會因為工作量的減少受到影響，積蓄正慢慢減少，感到焦慮。某些摩羯座在小孩與寵物養育上會燒掉你很多金錢，孩子常有突發狀況，令你憂心。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，生活週遭會翩然出現一個讓你難以抗拒的人物，使你快速陷入愛戀之中。也可能迷上某個明星或虛擬人物，天天沈浸在充滿偶像週邊的生活中。某些水瓶座則是會在這段時間收養新寵物。

工作運方面，太陽持續行進面試宮位，面試新工作非常順利，很快就會被某個大型的公司、組織錄取。不需要尋求新工作的水瓶座，這段時間洽談新的合約十分順利，很快就能簽約完成。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入命宮，與土星合相，又受到天王星影響，當心血光之災，此時一旦發生意外傷害或是急性疾病，必須要花很長的時間復健。甚至身體痊癒之後還會留下嚴重的後遺症。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星與土星的影響，某個家人會因為突發因素，需要你照顧，家計變得較為沈重。有些水瓶座則是與家人吵架離家出走，或是因為一些預期外的事件，需要出門在外居住一陣子。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，需要搬家或購屋的雙魚座，這段時間會尋求到理想的物件，很快就能簽約、辦好手續搬家。沒有搬家需求的雙魚座，家中會多一名成員，或是家庭有喜事發生。

工作運方面，水星順行在命宮，與在人際關係宮位的木星、冥王星相位良好，在職場受到貴人的幫忙，原本窒礙難行的問題獲得解決。某些雙魚座在工作領域的口碑受到肯定，使得業務量增加許多。

本週須注意的部分：

學習運方面，在學習宮位的的天王星受到土星與火星影響，學習課程因為突發事件，必須採取線上學習或暫時休學的狀態。某些科目或認證的考試延期或取消，學習進度受阻。

感情運方面，火星進入心靈宮，與土星合相，又受到天王星影響，心中有些不滿，面對對方不知怎麼說出口，溝通不良。喜歡的人會認為你有意對他冷戰，使得關係越來越糟。

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