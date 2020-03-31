每日星座運勢／雙子事業旺充滿活力 忙碌中有收穫
2020-03-31
牡羊座
過分謙虛已不是優點。
整體運：★★☆☆☆
今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！
愛情運：★★★☆☆
對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！
事業運：★★☆☆☆
執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。
財運：★★★☆☆
錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃
開運方位：西南方向
金牛座
今天上班很輕鬆。
整體運：★★★☆☆
深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！
愛情運：★★★★☆
單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。
事業運：★★★☆☆
心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。
財運：★★★☆☆
很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰
開運方位：西北方向
雙子座
運勢不錯的一天，心情開朗。
整體運：★★★★★
今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也會有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。
愛情運：★★★★☆
今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯！
事業運：★★★★★
事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
財運：★★★★☆
金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去時能滿足消費慾望外還會沾沾自喜的覺得物超所值！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00珊瑚橙
開運方位：正西方向
巨蟹座
看待事物顯得偏激，小心得罪人。
整體運：★☆☆☆☆
很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損日，遠離貴重物品，以免損壞破財。
愛情運：★☆☆☆☆
少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，情緒的浮動性大，有情時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。
財運：★★☆☆☆
會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00石榴紅
開運方位：西南方向
獅子座
眼見未必為實。
整體運：★★☆☆☆
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
愛情運：★★☆☆☆
單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。
事業運：★★☆☆☆
應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。
財運：★★★☆☆
不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00香檳金
開運方位：正南方向
處女座
愉快的一天。
整體運：★★★★☆
即使你沒有時間但彼此心靈的相通也會令你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。
愛情運：★★★☆☆
為自己好好打扮，今天的你會很有魅力唷！
事業運：★★★★☆
運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。
財運：★★★☆☆
要多克制自己的購物慾望，以免財政陷入困境唷！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00香檳金
開運方位：東北方向
天秤座
普通的一天，工作順意讓你心情順暢。
整體運：★★★☆☆
你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易攻破，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。
愛情運：★★☆☆☆
適合沉靜在一個人的世界尋找甜蜜，回憶過去或看看愛情劇都不錯。
事業運：★★★★☆
創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收穫。
財運：★★★☆☆
交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00櫻桃紅
開運方位：東南方向
天蠍座
很多事情會有轉機。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的瞭解。理財不夠積極，會錯失良機。工作中顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
愛情運：★★★☆☆
感情較平淡，不妨花點心思送份小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。
事業運：★★★★☆
心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，合作會很愉快。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00大理石灰
開運方位：西北方向
射手座
自信是你的籌碼。
整體運：★★★★☆
你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性有個親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。
愛情運：★★★☆☆
熱情付出的一天，付出實質的行動將可得到無形的關心與溫柔。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。
財運：★★★★☆
財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00香吉士黃
開運方位：正南方向
摩羯座
太過炫耀金錢有得不償失的危險。
整體運：★★★☆☆
錢財外露容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。
事業運：★★★★☆
思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。
財運：★★☆☆☆
不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00香檳金
開運方位：正西方向
水瓶座
情緒較低，容易被小事觸動。
整體運：★★☆☆☆
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
愛情運：★★☆☆☆
不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！
事業運：★★☆☆☆
工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，不適合與酒色賭沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！保守之人損失較少！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-24:00蜜瓜黃
開運方位：東南方向
雙魚座
因為有好心情，故好運相隨。
整體運：★★★★☆
今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好的享受一個人的自由生活；工作方面，一個人獨力會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。
愛情運：★★★☆☆
今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情之線會被剪斷。盡情展現自己個性魅力，才能力挫群雄。
事業運：★★★★☆
潛能可受到激發，能展示出以前未察覺的能力，若加以發揮利用，可使你的能力得以培養和提升。
財運：★★★★☆
金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金
開運方位：正東方向
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