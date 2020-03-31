每日星座運勢／雙子事業旺充滿活力 忙碌中有收穫

2020-03-31

牡羊座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：西南方向

金牛座

今天上班很輕鬆。

整體運：★★★☆☆

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

財運：★★★☆☆

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰

開運方位：西北方向

雙子座

運勢不錯的一天，心情開朗。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也會有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去時能滿足消費慾望外還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

看待事物顯得偏激，小心得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損日，遠離貴重物品，以免損壞破財。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒的浮動性大，有情時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

財運：★★☆☆☆

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00石榴紅

開運方位：西南方向

獅子座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

財運：★★★☆☆

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00香檳金

開運方位：正南方向

處女座

愉快的一天。

整體運：★★★★☆

即使你沒有時間但彼此心靈的相通也會令你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

愛情運：★★★☆☆

為自己好好打扮，今天的你會很有魅力唷！

事業運：★★★★☆

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

財運：★★★☆☆

要多克制自己的購物慾望，以免財政陷入困境唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00香檳金

開運方位：東北方向

天秤座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易攻破，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

適合沉靜在一個人的世界尋找甜蜜，回憶過去或看看愛情劇都不錯。

事業運：★★★★☆

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收穫。

財運：★★★☆☆

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的瞭解。理財不夠積極，會錯失良機。工作中顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

感情較平淡，不妨花點心思送份小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，合作會很愉快。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：西北方向

射手座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性有個親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動將可得到無形的關心與溫柔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00香吉士黃

開運方位：正南方向

摩羯座

太過炫耀金錢有得不償失的危險。

整體運：★★★☆☆

錢財外露容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

事業運：★★★★☆

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

情緒較低，容易被小事觸動。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

事業運：★★☆☆☆

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色賭沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！保守之人損失較少！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙魚座

因為有好心情，故好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好的享受一個人的自由生活；工作方面，一個人獨力會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情之線會被剪斷。盡情展現自己個性魅力，才能力挫群雄。

事業運：★★★★☆

潛能可受到激發，能展示出以前未察覺的能力，若加以發揮利用，可使你的能力得以培養和提升。

財運：★★★★☆

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金

開運方位：正東方向





