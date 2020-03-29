每日星座運勢／雙魚人際關係好回報 單身者有桃花

2020-03-29

牡羊座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

事業運：★★☆☆☆

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

財運：★★★★☆

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00臘梅白

開運方位：西南方向

金牛座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

事業運：★★★★☆

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

財運：★★★★☆

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙子座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

事業運：★★★☆☆

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

財運：★★★☆☆

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清後果。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要瞭解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

事業運：★★★☆☆

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

財運：★★★★☆

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正北方向

獅子座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天的面子觀很強，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的資訊大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。

事業運：★★★☆☆

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：東北方向

處女座

遇到事情和困難能得到有效的解決。

整體運：★★★★☆

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強得不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結協作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

事業運：★★★★☆

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作。有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00白鋼銀

開運方位：西北方向

天秤座

發揮自身的優點。

整體運：★★★☆☆

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

愛情運：★★☆☆☆

多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★☆☆☆

喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。

財運：★★★☆☆

財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

天蠍座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

事業運：★★★☆☆

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00羽絨白

開運方位：西北方向

射手座

運勢很好，注意坦率直接。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

事業運：★★★★☆

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

財運：★★★★★

財運不錯，如果有不錯的進財機會，可以相信你的直覺。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00玉米黃

開運方位：正西方向

摩羯座

好好休息，確保充足睡眠。

整體運：★★★★☆

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

愛情運：★★★★☆

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

事業運：★★★☆☆

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00珍珠白

開運方位：東北方向

水瓶座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精力，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

財運：★★★☆☆

財運普通，急功近利之心不可有。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：西北方向

雙魚座

人際關係帶來了好的回報。

整體運：★★★★★

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎立合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

愛情運：★★★★☆

已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！

事業運：★★★★★

有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅

開運方位：西北方向





