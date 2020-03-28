每日星座運勢／水瓶運勢大好的一天 財神爺光顧囉！

2020-03-28

牡羊座

對別人的言行，不宜做評價。

整體運：★★★☆☆

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

愛情運：★★★☆☆

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

事業運：★★☆☆☆

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

財運：★★★☆☆

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的愛人或者親人。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

金牛座

言語的智慧帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

事業運：★★★☆☆

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

財運：★★★★☆

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00咖啡棕

開運方位：東北方向

雙子座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

事業運：★★★★☆

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

財運：★★★☆☆

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00白鋼銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

時間充裕，適合整理思緒的一天。

整體運：★★★★☆

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

愛情運：★★★★☆

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

事業運：★★★☆☆

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調節，別讓繁雜事務影響了心情。

財運：★★★★☆

財運極佳，不用為金錢擔心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00葡萄紫

開運方位：正北方向

獅子座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你理順思路。

愛情運：★★☆☆☆

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生矛盾，為小事而爭吵。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

財運：★★★☆☆

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

處女座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

事業運：★★★★☆

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

財運：★★★☆☆

財運穩定，可以和親友交流一些投資理財的訊息。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：正西方向

天秤座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

事業運：★★★☆☆

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

財運：★★★☆☆

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

天蠍座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思維會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

事業運：★★★☆☆

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

財運：★★★★☆

適合替人管帳、理財，進財穩定。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：正北方向

射手座

自信滿滿，活力四射。

整體運：★★★☆☆

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

事業運：★★★☆☆

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

財運：★★★☆☆

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：西北方向

摩羯座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

財運：★★★☆☆

用錢的地方多，要注意適當的控制。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

運勢大好的一天。

整體運：★★★★★

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

愛情運：★★★★☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★★

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00淺海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去中性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

財運：★★★★★

財運有由壞變好、從散而聚的跡象。長輩是你的貴人。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正東方向





