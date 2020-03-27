每日星座運勢／天蠍金錢敏銳度提升 有利小額投資

2020-03-27

牡羊座

注意事情的逆轉性。

整體運：★★☆☆☆

給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。

愛情運：★★★☆☆

與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。

事業運：★★★☆☆

對於挑戰性的工作特別感興趣，也能激活你的思維，容易有不錯的創想喔！

財運：★★☆☆☆

誤信奸臣、因感情引發的財務問題。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：西北方向

金牛座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，惱也不是，笑也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

事業運：★★★☆☆

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

財運：★★☆☆☆

易因為盲目，衝動，受騙，導致破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00臘梅白

開運方位：正西方向

雙子座

得到愛情的滋潤，人也精神不少。

整體運：★★★☆☆

情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題得到更快更好的解決。

愛情運：★★★★☆

桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★★★☆☆

情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：正西方向

巨蟹座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出的也更多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00青金石藍

開運方位：正南方向

獅子座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中取得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛可討戀人歡心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不動力的工作範疇。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

處女座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

財運：★★★☆☆

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00碧空藍

開運方位：西南方向

天秤座

不要畏懼困難，勇敢向前。

整體運：★★★☆☆

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要自己主動爭取的」會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

閒暇之時多與另一半互動，打打鬧鬧逗趣一番會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點力不從心，偏偏壓力重重，自己得想辦法克服喔！

財運：★★★☆☆

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心走夜會撞鬼。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

想推銷產品先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中耿直而又帶點憨氣的對象與你特別有緣；營銷人員應懂得包裝行銷自己，這樣比較容易讓客戶挑中而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

晚上可以約心上人一起共進晚餐，兩人的關係有機會往上一層。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

財運順利，有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度提升，有利於小額投資。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

射手座

該需要抉擇的時候就應當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報入手；能夠讓身體自由舒展的方式都是適合的休閒項目。

愛情運：★★★☆☆

如果今天溝通頻率對不上，別想太多，就讓各自做自己想做的事吧。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，前期遇到阻滯積壓的工作能得以很好的處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較的辛苦，但你所流的汗都不會白流，辛勤的付出總能得到相應的回報，甚至有時收到的成效還會遠大於付出的努力。

財運：★★★★☆

可以投資較熟悉的項目，易有進帳。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

水瓶座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合交到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙魚座

心中有種莫名的壓抑感。

整體運：★☆☆☆☆

戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易遇到比較棘手的感情問題，但不必擔心，先把心思放到其它事情上會比較好。

事業運：★☆☆☆☆

今日是個口舌紛爭多多的一天，口風緊一點，不要參與同事的批鬥行列，特別要注意言者無心聽者有意的誤會發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00乳酪白

開運方位：西北方向





