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每日星座運勢／天秤借助好運勢解決 延宕已久問題

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-03-26

牡羊座

固執的人很難取得進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00琥珀橙

開運方位：西北方向

金牛座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄託在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00大理石灰

開運方位：正北方向

雙子座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中心中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

財運：★★★☆☆

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00石榴紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

資訊交換創造雙贏。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩；出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！

事業運：★★★★☆

多留意身邊人的言語表現，這會成為你的靈感來源

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

貴人助力強，利用人際優勢會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽些時間走親訪友，互相往來會給你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

趁機把話說清楚，表達出來才有機會改變。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：東北方向

處女座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多個心眼，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

財運：★★★☆☆

經商者多因周轉問題而奔波。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

借助好運勢解決延宕已久的問題。

整體運：★★★★★

好的企劃、好的建議在今天特別容易得到大家的支持與贊同，把以前在工作中遇到的問題放在今天來討論，也得到同仁幫助；愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解；運動量大的活動讓整個身心都舒暢。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，愈聽話愈容易得到照顧。

財運：★★★★☆

適合理財的一天，因為今日對於數字金錢的敏銳度較強，在此日把財務全盤做個檢討規劃，對往後會產生正面的效益。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

天蠍座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭底的危險哦，還是實事求是的好；對資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收穫；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

愛情運：★☆☆☆☆

內心感覺孤獨卻裝堅強，即便有人陪伴，也難以進入你的內心世界。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

財運：★★★☆☆

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00桐花白

開運方位：東北方向

射手座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會到甜蜜浪漫的滋味。工作中與同事配合默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點就能得到同事間接的協助。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定卻有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙

開運方位：正北方向

摩羯座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小打小鬧中增進了彼此的情誼。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可解除煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業中需要新挑戰或新事物進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙

開運方位：東南方向

水瓶座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話開誠佈公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報紙雜誌都是投資訊息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★★★☆☆

應酬支出較多，應有所節制。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

雙魚座

做什麼事都保持一個度。

整體運：★★★★☆

單身者面對自己心儀的對象可以用積極的手段及態度來表達自己的情感，這樣能更快的讓對方接受你；理財上會出現點問題，要及時去跟進與糾正錯誤，避免遭受財產損失；工作上你強勢的作風，讓你合作夥伴更能積極的配合工作，但要注意不要太過了，不然會致使他產生逆反心理。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者專心工作吧！

事業運：★★★★☆

策劃、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00翡翠綠

開運方位：東南方向



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