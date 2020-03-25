每日星座運勢／巨蟹好運運用到極致 宜謙虛不躁進

2020-03-25

牡羊座

總體運勢挺好，但也要提防破財。

整體運：★★★★☆

單身者容易與瞭解很深的異性朋友來電，感覺合適的話為何不繼續深交呢？前期工作做的好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；駕車者需注意安全行駛，易發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★☆☆☆

財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

金牛座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者，可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，注意多製造浪漫情境。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己污煙瘴氣，務必冷靜自己，不然容易發飆喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00和闐玉白

開運方位：西南方向

雙子座

樂觀的面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作的效率提高不少，並且面對事情的信心很足，一天下來感覺過得很充實；你的好心情也影響到伴侶，在通話中聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆；在投資中做好風險分散工作，即使證券市場發生異動也能保存資本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上加大力度，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

把好運運用到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去追款收帳，軟硬兼施、軟磨硬泡……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中相偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，推動運作上得心應手，可是要注意宜謙虛，不宜躁進，以免落人口舌。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。適合藏私房錢，不要讓別人知道你有錢喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：正東方向

獅子座

較平靜的一天，沒有意外收穫也能感覺滿足。

整體運：★★☆☆☆

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式。

愛情運：★★★☆☆

婚姻生活平淡了許多，應懂得體會平淡中的幸福；單身者容易表錯情會錯意。

事業運：★★☆☆☆

接手新任務的機率高，讓你有點力不從心，不要著急，穩定情緒你會看到希望。

財運：★★☆☆☆

求財不易，暫時打消投資念頭，等待強運再行改變！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00辣椒紅

開運方位：東北方向

處女座

想法易獲得肯定，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

事業運：★★★☆☆

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰易碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

謙虛向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天工作中容易獲得來自老闆的助力，對本職工作饒有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者戀情容易陷於冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

天蠍座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大的挑戰，會遇到不小的阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖眼前沒見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，要收斂點，不要太狂妄或自以為是，否則會自討苦吃的。

財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00脆梅青

開運方位：西北方向

射手座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，使得辦公室沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足應接受，對方也是好意！

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展更為順利。

財運：★★☆☆☆

辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00咖啡棕

開運方位：西北方向

摩羯座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，一時遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

低落的心情讓你失去往日的激情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

財運：★★★☆☆

財運普通，一份耕耘一份收穫。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：正南方向

水瓶座

靜觀其變不失為處世之道。

整體運：★☆☆☆☆

戀人有可能因吃醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不盡如人意。

愛情運：★★☆☆☆

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，如遇到來自上層或其它單位的壓力，千萬別為了應急而輕率處理。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00和闐玉白

開運方位：正北方向

雙魚座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生彷徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00金桔綠

開運方位：正北方向





