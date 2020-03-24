每日星座運勢／摩羯早上奇遇磁場強 愛情旺小偏財
2020-03-24
牡羊座
優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！
整體運：★★★☆☆
添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！
愛情運：★★★★☆
單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。
事業運：★★★☆☆
重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！
財運：★★☆☆☆
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-07:00水晶紫
開運方位：正北方向
金牛座
開朗坦率，今天情緒較高。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，另彼此身心愉悅。財運方面，你的收入水平持續的增長，來自多方面的收穫讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，如果掌控太緊會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★☆
有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際圈，會有豐厚回報。
財運：★★★★☆
別光顧著心裡樂，客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00芒果黃
開運方位：正東方向
雙子座
學會調整心情。
整體運：★★☆☆☆
與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚進感情進展平順。
事業運：★★☆☆☆
在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。
財運：★★☆☆☆
財運不如意，不宜買賣。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
巨蟹座
今天心情平和，即使有煩惱也能一笑置之。
整體運：★★★☆☆
對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細緻的態度讓你檢查出不少遺留的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶表現不錯，會得到客戶的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。
事業運：★★★★☆
精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。
財運：★★★☆☆
賺錢會辛苦些，要辛勤的耕耘才有收穫。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉
開運方位：東南方向
獅子座
投資易有新的發現，好好把握機遇。
整體運：★★★☆☆
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報紙雜誌方面找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所嶄獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
愛情運：★★☆☆☆
心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活、創意頗多，若能好好利用，工作會有很不錯的表現唷！
財運：★★★☆☆
財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00玉髓紅
開運方位：西南方向
處女座
多關心家人。
整體運：★★★☆☆
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
愛情運：★★★★☆
愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太沖。
財運：★★☆☆☆
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00萊姆黃
開運方位：正西方向
天秤座
情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。
整體運：★★☆☆☆
特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！
事業運：★★★☆☆
各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！
財運：★★☆☆☆
財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00祖母綠
開運方位：西南方向
天蠍座
兩人不能對同一件事敏感。
整體運：★★★★☆
今天與愛人會有些誤解和矛盾，但只要一方能在對方不理性時容忍他，問題就很容易過去；吃東西時不宜吃的太多太雜，當心引起消化不良，盡量多活動活動，幫助體內消化；今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。
愛情運：★★★☆☆
戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。
財運：★★★★☆
金錢運不錯，可以期待意外的收入。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00硃砂紅
開運方位：西南方向
射手座
運勢較弱，持積極樂觀的態度才能避開惡運。
整體運：★☆☆☆☆
單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。
愛情運：★☆☆☆☆
外力的干擾會令你不得安寧，用樂觀的想法看待眼前的戀情吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。
財運：★☆☆☆☆
為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00羽絨白
開運方位：西北方向
摩羯座
今天的吉祥色效用頗為明顯。
整體運：★★★★★
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
愛情運：★★★★★
愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天，去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。
事業運：★★★★☆
今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
財運：★★★★☆
財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉
開運方位：西北方向
水瓶座
「陽光燦爛」的一天。
整體運：★★★★☆
今天雖不是重要日子，但也可為他精心準備份禮物，看著他如陽光般燦爛笑臉，你的心也會暖暖的；在公司多露些微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也定能回報以微笑，輕快的環境工作起來也覺得有勁；有了對投資訊息的掌握，投資上能如虎添翼。
愛情運：★★★☆☆
平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。
事業運：★★★★☆
自己頗有想法，能獨立完成CASE，與同仁溝通力度不夠，易造成職場人際關係緊張，多留意語氣語態。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以買樂透試試手氣。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍
開運方位：正東方向
雙魚座
多思考，以免做出錯誤判斷。
整體運：★★☆☆☆
感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開局。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。
事業運：★★☆☆☆
似乎找不到讓勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。
財運：★★★☆☆
錢財來的快去的也快，注意理財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫
開運方位：正南方向
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