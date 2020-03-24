每日星座運勢／摩羯早上奇遇磁場強 愛情旺小偏財

2020-03-24

牡羊座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00水晶紫

開運方位：正北方向

金牛座

開朗坦率，今天情緒較高。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，另彼此身心愉悅。財運方面，你的收入水平持續的增長，來自多方面的收穫讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★☆

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際圈，會有豐厚回報。

財運：★★★★☆

別光顧著心裡樂，客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00芒果黃

開運方位：正東方向

雙子座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚進感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

財運：★★☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天心情平和，即使有煩惱也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細緻的態度讓你檢查出不少遺留的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

財運：★★★☆☆

賺錢會辛苦些，要辛勤的耕耘才有收穫。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：東南方向

獅子座

投資易有新的發現，好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報紙雜誌方面找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所嶄獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意頗多，若能好好利用，工作會有很不錯的表現唷！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00玉髓紅

開運方位：西南方向

處女座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太沖。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00萊姆黃

開運方位：正西方向

天秤座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

事業運：★★★☆☆

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

財運：★★☆☆☆

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00祖母綠

開運方位：西南方向

天蠍座

兩人不能對同一件事敏感。

整體運：★★★★☆

今天與愛人會有些誤解和矛盾，但只要一方能在對方不理性時容忍他，問題就很容易過去；吃東西時不宜吃的太多太雜，當心引起消化不良，盡量多活動活動，幫助體內消化；今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。

財運：★★★★☆

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00硃砂紅

開運方位：西南方向

射手座

運勢較弱，持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

外力的干擾會令你不得安寧，用樂觀的想法看待眼前的戀情吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

今天的吉祥色效用頗為明顯。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天，去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

水瓶座

「陽光燦爛」的一天。

整體運：★★★★☆

今天雖不是重要日子，但也可為他精心準備份禮物，看著他如陽光般燦爛笑臉，你的心也會暖暖的；在公司多露些微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也定能回報以微笑，輕快的環境工作起來也覺得有勁；有了對投資訊息的掌握，投資上能如虎添翼。

愛情運：★★★☆☆

平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★★☆

自己頗有想法，能獨立完成CASE，與同仁溝通力度不夠，易造成職場人際關係緊張，多留意語氣語態。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍

開運方位：正東方向

雙魚座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開局。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

事業運：★★☆☆☆

似乎找不到讓勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

財運：★★★☆☆

錢財來的快去的也快，注意理財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：正南方向





