每日星座運勢／獅子飲水不忘挖井人 投資見好就收

2020-03-23

牡羊座

適合聚會、交流的一天。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，耍脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★☆☆

愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留愈久荷包愈空！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

金牛座

要創造才有機會。

整體運：★★★☆☆

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

愛情運：★★☆☆☆

交往中的人，要當心別小題大作，質疑對方會傷害信任唷。

事業運：★★★☆☆

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

財運：★★★☆☆

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙子座

心靈需要靜化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會要埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。

財運：★★★☆☆

工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00水晶紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

整體運：★☆☆☆☆

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

愛情運：★★☆☆☆

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00遠洋藍

開運方位：正南方向

獅子座

飲水不忘挖井人。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給領導留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。

財運：★★★★☆

財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00雪花銀

開運方位：西南方向

處女座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與手中情報成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

事業運：★★☆☆☆

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析下問題，將會有新的發現。

財運：★★★★☆

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

煩心事較多，差強人意的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太順利，容易被一些假消息干擾視線。

愛情運：★★☆☆☆

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

事業運：★★☆☆☆

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

財運：★★☆☆☆

窮神副身，投機者破大財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00薔薇粉

開運方位：西北方向

天蠍座

身邊資源豐富，適宜借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著「二郎腿」等著回收，恐有『肉包子打狗，一去不回』的現象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

射手座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀請較多，很容易與親戚朋友喝上，要注意自己的酒量，以免醉後失言失態得罪人家而不自知；夫妻雙方應多尊重對方，千萬不可當眾失了他的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通麻煩。

愛情運：★★★★☆

約會最好約他到安靜的地方去，小心中途被人打擾喔！

事業運：★★★★☆

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及，別緊張，分清輕重就能輕鬆應對。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00白鋼銀

開運方位：東南方向

摩羯座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新進行一番規劃。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助開運。

愛情運：★★★☆☆

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

事業運：★★★★☆

在減少衝動，三思而行方面再加把勁，更能贏得大家青睞，得到助力。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

水瓶座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到領導的肯定。多與客戶進行溝通，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人努力的搞點花樣來製造情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極主動的去執行預定之事，在穩定中緩緩發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來，別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

對生活挺滿意，顯得信心十足。

整體運：★★☆☆☆

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的效果。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

愛情運：★★☆☆☆

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

事業運：★★☆☆☆

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神躲得遠遠，還可能招來掃把星光臨！

財運：★★★☆☆

存肥己之心，無利他人之意，恐因「失人心」而自檔財路！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00象牙白

開運方位：正南方向





