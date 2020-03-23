每日星座運勢／獅子飲水不忘挖井人 投資見好就收
2020-03-23
牡羊座
適合聚會、交流的一天。
整體運：★★★★☆
交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，耍脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。
愛情運：★★☆☆☆
過度的堅持己見容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。
事業運：★★★★☆
謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。
財運：★★★☆☆
愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留愈久荷包愈空！
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
金牛座
要創造才有機會。
整體運：★★★☆☆
愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。
愛情運：★★☆☆☆
交往中的人，要當心別小題大作，質疑對方會傷害信任唷。
事業運：★★★☆☆
若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。
財運：★★★☆☆
適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00蕃茄紅
開運方位：正北方向
雙子座
心靈需要靜化。
整體運：★★☆☆☆
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會要埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
愛情運：★★☆☆☆
美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！
事業運：★★☆☆☆
獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。
財運：★★★☆☆
工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00水晶紫
開運方位：西北方向
巨蟹座
煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。
整體運：★☆☆☆☆
另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。
愛情運：★★☆☆☆
單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00遠洋藍
開運方位：正南方向
獅子座
飲水不忘挖井人。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給領導留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。
事業運：★★★★★
今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。
財運：★★★★☆
財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00雪花銀
開運方位：西南方向
處女座
努力點，果斷點。
整體運：★★★☆☆
當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與手中情報成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！
事業運：★★☆☆☆
主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析下問題，將會有新的發現。
財運：★★★★☆
掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00桐花白
開運方位：正北方向
天秤座
煩心事較多，差強人意的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太順利，容易被一些假消息干擾視線。
愛情運：★★☆☆☆
與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。
事業運：★★☆☆☆
說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。
財運：★★☆☆☆
窮神副身，投機者破大財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-13:00薔薇粉
開運方位：西北方向
天蠍座
身邊資源豐富，適宜借力施力。
整體運：★★★☆☆
運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。
愛情運：★★☆☆☆
外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。
事業運：★★★★☆
工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多充電。
財運：★★★☆☆
若想翹著「二郎腿」等著回收，恐有『肉包子打狗，一去不回』的現象。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅
開運方位：正東方向
射手座
切忌喝酒誤事。
整體運：★★★★☆
今天飯局邀請較多，很容易與親戚朋友喝上，要注意自己的酒量，以免醉後失言失態得罪人家而不自知；夫妻雙方應多尊重對方，千萬不可當眾失了他的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通麻煩。
愛情運：★★★★☆
約會最好約他到安靜的地方去，小心中途被人打擾喔！
事業運：★★★★☆
會突然接到新的任務，讓你有些措手不及，別緊張，分清輕重就能輕鬆應對。
財運：★★★☆☆
特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-09:00白鋼銀
開運方位：東南方向
摩羯座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新進行一番規劃。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助開運。
愛情運：★★★☆☆
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
事業運：★★★★☆
在減少衝動，三思而行方面再加把勁，更能贏得大家青睞，得到助力。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-10:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
水瓶座
感情甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★★☆
體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到領導的肯定。多與客戶進行溝通，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。
愛情運：★★★★★
今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人努力的搞點花樣來製造情趣吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠積極主動的去執行預定之事，在穩定中緩緩發展。
財運：★★★★☆
財運佳，會有意外財主動找上門來，別錯過與人合作的機會，易有實質收益。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00深茄紫
開運方位：正西方向
雙魚座
對生活挺滿意，顯得信心十足。
整體運：★★☆☆☆
在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的效果。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。
愛情運：★★☆☆☆
家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。
事業運：★★☆☆☆
如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神躲得遠遠，還可能招來掃把星光臨！
財運：★★★☆☆
存肥己之心，無利他人之意，恐因「失人心」而自檔財路！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00象牙白
開運方位：正南方向
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