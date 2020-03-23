唐綺陽星座運勢週報：金牛有長官緣 處女桃花能量強

【唐綺陽星座運勢週報 3/23-3/29】

重要星象：太陽進牡羊、火星在魔羯衝刺、土星進水瓶

太陽進牡羊，三月到五月為緊鑼密鼓的階段，檢視著諸星在魔羯時，做得不盡完善的地方，包括政府機關、企業以及基層人員都感受到不少壓力，同時也是對組織架構穩固程度的測試。火星在魔羯最後衝刺，嚴防火災發生，工作上感到非常忙碌，也是創業者動起來的時機，測試架構是否穩固也是本周的關鍵。土星進水瓶，意味著民意導向及科技介入生活，線上活動開始活絡。

工作注意：金牛、射手、魔羯、水瓶

金牛：有長輩、長官緣，表現好受到提拔

射手：避免太自以為是，會讓事情更順利

魔羯：貴人帶來限制，虛心接受比較好

水瓶：工作別衝太快，暫緩腳步會有幫助

桃花注意：雙子、處女、天蠍、雙魚

雙子：感情要淡淡的發生，不要太戲劇性

處女：桃花能量強，能夠公開放閃或告白

天蠍：桃花機會多，請小心判別

雙魚：桃花來自於新朋友，適合多參加活動

財運注意：白羊、巨蟹

白羊：理財要用新方法，善用人脈或表達能力

巨蟹：理財前輩是貴人，應向他們多請益

健康注意：獅子、天秤

獅子：別熬夜、多休息，以免消耗健康資本

天秤：當心神經、免疫系統及皮膚的問題