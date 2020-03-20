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小孟塔羅：真心換絕情！測2020年會犯到哪種小人

聯合新聞網 / 小孟
圖／Stocksnap
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人生遇見的人何其多，有些人你沒特別對他好，卻主動釋出善意、雪中送炭；有些人你是真心相待，到頭來卻是真心換絕情。與人互動要有危機意識，並懂得適時保護自己，別被他人所利用才好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年會犯到哪種小人？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供

塔羅牌圖作者：ILLUSTRATION‧VISION TELEMEDIA(CARING PSYCHIC FAMILY TAROT)

A：表裡不一。(月亮牌正位)

牌面上的天空的下弦月，看起來就像人的側臉。

A：表裡不一。(月亮牌正位)
A：表裡不一。(月亮牌正位)

這張牌表示2020年，你要小心犯到假面的小人。這種人表面上對你示好，表現出善意或關心之意，但這都只是他武裝的面具，為的是讓你對他沒有防備，願意掏出心裡話與他分享，並在你不知情的情況下說出去。小孟老師在此提醒你，稱之為秘密的事情就不要說。

B：負面思想。(力量牌正位)

牌面上的一位男子，雙手被鐵鍊鎖在石頭上。

B：負面思想。(力量牌正位)
B：負面思想。(力量牌正位)

這張牌表示2020年，你要小心犯到悲觀的小人。這種人在任何事情上都能看到缺點，因此當你不小心向此人詢問意見時，他會用滔滔不絕的言論洗腦你，將你帶入永無止盡的深淵黑洞無法自拔。然而事實真的是如此嗎？小孟老師在此提醒你，自己的事還是得要自己釐清才好。

C：自大狂妄。(高塔牌正位)

牌面上的一座高塔，被雷擊導致牆壁斷裂。

C：自大狂妄。(高塔牌正位)
C：自大狂妄。(高塔牌正位)

這張牌表示2020年，你要小心犯到自大的小人。這種人會騎到你頭上作威作福，當你不幸遇到這種直屬上司，或仗著比你資深而指使你的前輩時，便會出現許多不公平、不合理的事情。小孟老師在此提醒你，這種人往往是欺善怕惡，勇敢對抗才不會退無可退。

D：精神依賴。(吊人牌正位)

牌面上的一位男子，一隻腳被倒吊綁在樹上。

D：精神依賴。(吊人牌正位)
D：精神依賴。(吊人牌正位)

這張牌表示2020年，你要小心犯到自憐的小人。這種人會把所有的錯丟給別人，並把自己塑造成悲劇的主角，猶如出淤泥不染的白蓮花，好在你身上尋求安慰與同情，但你卻會被精神轟炸到身心俱疲。小孟老師在此提醒你，不要濫用你的同情心，可憐之人必有可恨之處。

E：自私自利。(惡魔牌正位)

牌面上的一個惡魔，雙手緊握一顆發光的球。

E：自私自利。(惡魔牌正位)
E：自私自利。(惡魔牌正位)

這張牌表示2020年，你要小心犯到自私的小人。這種人只做對自已有益的事，並不會設身處地替你著想。倘若你曾在他困難時幫助過他，對方不但不會感恩在心，更可能在你跟他有利害關係時，在背後捅你一刀讓你心寒。小孟老師在此提醒你，你有你的福報；他有他的業力。

小孟塔羅

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