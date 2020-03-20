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雙魚為約會變一個人、牡羊沒興趣會極度擺爛！最會偷懶的5大星座

聯合新聞網 / 安妞‧星座
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人生在世，想偷懶是難免的事。有些人是嘴巴上說想休息，卻依然非常拼命把事情做好做滿，有些人是假裝自己很忙，實際上偷懶偷到不行，不仔細看還無法發現呢！而人類為了要偷懶而使出的招數可以說是千奇百怪。讓我們來看看12星座的人誰最會偷懶又怎麼偷懶吧！

第五名：雙魚座　

浪漫可愛的雙魚座其實大部分時間是非常耐操的，而且有很多雙魚座其實是工作狂、細節控。但通常這是單身的雙魚才會有的表現，或是感情已經非常穩定的雙魚。如果雙魚座的人正在享受熱戀或是才遇到喜歡的類型在曖昧當中，很多時候不管是家務事、工作、朋友之間拜託幫忙的事，他們會呈現一種懶懶散散的狀態。因為他們大腦百分之八十都在夢幻粉紅色泡泡的幻想裡面，隨時隨地都有可能靈魂飄走，他們會不自覺得偷懶，或是為了要去約會而把其他手上的事情隨便草率完成。其實他們這樣也不算是故意偷懶的，這是一種情不自禁的太想要飛出去的感覺，不然一般來說他們都是非常任勞任怨的喔！

第四名：金牛座

金牛座的人雖然很吃苦耐勞，很有定力也很願意付出，但他們天生就是充滿懶惰因子，老實說如果這個世界不需要這麼努力有成就，不需要出人頭地，他們可以把自己埋進沙發深處到永遠。除非是要吃美食才會起來。這種懶骨頭性格是存在血液裡的，所以很多金牛座的人很喜歡窩在家裡，或是能讓他們感到安心放鬆的地方，在那裏好好的享受自己的興趣，他們可以一整天都不出門，拿出冰箱準備好的美食，搭配美酒，放一首舒心的音樂，在陽光灑落的餐桌上細細地品嘗與放鬆。他們是非常喜歡享受的，而且感官強烈懂得品味，有時候他們甚至會在家點一些精油，讓嗅覺也沉靜在自己安排的溫柔裡，希望每天都可以過得這麼愜意。　

第三名：牡羊座　

牡羊座的人非常像小孩子，如果叫小孩去玩，他們會無比的熱情，如果叫他們去寫功課或做家事，會瞬間像是靈魂被抽乾的樣子。成年後的牡羊也是一樣的，如果他們現在對某件事充滿熱情，他們會像超人一樣勇往直前，拼了命努力也不怕麻煩。可是一旦熱情被澆熄了，或者從一開始就沒有興趣，他們可以是極度耍廢極度擺爛。跟他們交代的事情可以左耳進右耳出，上一秒請他們去完成下一秒就失憶。你說這是偷懶嗎？其實他們心裡是乾脆放爛，因為根本就無心去想無心去弄。常常讓身旁的人感到啼笑皆非。所以要提醒一下牡羊座的人，雖然有些事情你們真心的不喜歡，但還是要免強一下自己，畢竟有些事情是本來就該做的喔！

第二名：天蠍座

天蠍座的人相當精於算計，這不是指天蠍心機有多重，而是他們在做人處事上會反射性的去算好投資報酬率高不高，如果他們認為很不值得很沒意義才會偷懶。若事情對於天蠍是有好處跟利益可得到的，他們基本上都非常積極。而對於朋友，他們其實是有範圍界線的，他們會劃一個圈圈，圈圈內是他們珍惜的家人好友，圈圈外就是剩下的其他人類。對於圈圈內的人他們任務感會很高，會希望把事情做到滿分，並盡可能快速達成，而且很怕別人覺得自己做不好。但如果是圈圈外的一般人類，這真的會讓他們感到意興闌珊，能推掉就盡量推掉，推不掉就只好硬著頭皮做，能拖就拖，或草率結束。可以說是超級差別待遇，完美與過分懶惰的兩極呢！

第一名：雙子座　

雙子座的人可以說是非常聰明，而且也非常善於利用自己小聰明的能力，他們常常偷懶於無形之中，因為他們眼力好手腳快，知道表面功夫要如何處理得漂亮，讓他人看不出來他們正在偷懶！由其是工作上的部分，他們善於包裝自己的形象，也善於包裝交出去的案件。雖然他們精明幹練，但如果不是他們非常喜歡，或是做起來特別有成就感的事情，他們會很難上心，根本不把這件事認真看待。或是想胡亂弄一下。這是因為他們非常懂得偷懶恰到好處的那個範圍，所以基本上也不太會造成其他人太大的困擾。可以說是偷懶得非常高明的一群人。另外也因為他們通常對於最新資訊最新科技有高度興趣，而這種很能取巧的思考方式，反倒常常讓他們意外成為新科技的發明家喔！完全是科技始於人性的代表啊！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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